Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики
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Фото из открытых источников
Купить сегодня ВАЗ-1111 на б/у рынке не проблематично – некий, пусть и скромный, выбор все же имеется. Разброс по ценам – от 29 000 до 110 000 рублей, в зависимости от года выпуска и технического состояния.
Выпускалась на трех площадках
|ВАЗ (Lada) 1111 Ока 0.7 MT
|0.7 л, 33 л.с
|механика 4
|0-100 - 24.0 с, 130 км/ч
|3200 x 1420 x 1400 мм
|передний
|АИ-92
|Все характеристики
Начиная с 1988 года, когда стартовало массовое производство «Оки» в Тольятти, Серпухове и Набережных Челнах, было несколько модернизаций автомобиля. Менялись некоторые кузовные детали, система отопления и вентиляции, панель приборов. Естественно, имели место улучшения технической части: скажем, в середине 90-х «Ока» получила новый двигатель и одновременно свежий индекс ВАЗ-11113.
В 2005 году ВАЗ и «КамАЗ» свернули серийный выпуск микролитражки, и только серпуховский автозавод не отказался от производства. Малышка стала именоваться СеАЗ-11116, а под ее капотом билось уже китайское «сердце». Но судьба «Оки» была уже предрешена, и где-то через 2,5-3 года это имя кануло в Лету.
«Нужен автомобиль побольше»
Машины за 29 000-35 000 рублей представлены наиболее полно. Пробег таких экземпляров составляет от 25 до 180 тыс. км. Самый «пенсионный» из них – 1999 года выпуска. Остальные – 2003-2005 г.в. Продавцы сообщают, что автомобили без признаков ДТП, «характеристики совпадают с ПТС». Вот только тот, что по самой минимальной цене, «заводится с толкача, плохо работает, надо обслужить и настраивать, поскольку машина долго стояла».
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Вариант с самым большим пробегом (157 000 км) по цене 30 000 рублей появился на свет в 2003 году. Продавец уверяет, что относился к нему бережливо. При этом готов поторговаться и скинуть, поскольку «срочно надо продать в преддверии переезда». Вид у «Оки» потертый, салон – такой же.
Все вышеназванные машины – переднеприводные, с 33-сильным бензиновым мотором под капотом и механической коробкой. Элементов комфорта, в их современном понимании, нет, что, в общем-то, понятно.
«Пушка-Окушка»
Автомобили за 65 000 и 77 000 рублей – 2003 и 2005 г.в. (56 000 и 180 000 км пробега). У них тот же самый 0,7-литровый ДВС на «механике» и также соответствующий своим годам облик. Нынешний владелец первого информирует, что он «на ходу, эксплуатируется каждый день. Авто с новой «шиповкой», состояние хорошее, правда, есть небольшая коррозия порогов. Автомобиль продается без переоформления ввиду смерти владельца – дедушки. Остальное по телефону».
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Плюсы и минусы
Слабые характеристики – вялая динамика: 18-30 секунд до «сотни», потолок скорости - 120-130 км/ч, да и расход топлива для столько крошечных «горшков» великоват – 5,3-6 л/100 км бензина в «миксе». Из других недочетов – неважный имидж, низкий уровень комфорта и безопасности, сильно подверженный коррозии кузов да откровенно тесный салон.
Достоинства – компактные размеры, неплохая маневренность, приличная обзорность с любого из 4 мест в салоне, доступность в содержании и какая-никакая эксклюзивность.
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