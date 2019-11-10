Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
10 ноября 2019, 20:03

Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики

  • 833
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
Еще лет 7-8 назад под окнами нашего «небоскреба» парковалась скромная, но полуржавая «Ока». Машинка была настоящей любимицей жильцов. Хозяин – молодой парень ростом что-то около 190 см - то и дело собирал по утрам соседей, которым эмоционально рассказывал, как ему вольготно в салоне и беспроблемно при зимнем запуске.
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

ВАЗ (Lada) 1111 Ока
35 л.с
Рисовался «Электроник» (таково было в доме его «погоняло») знатно, думал, что все верят ему на слово. Но хвалиться, по сути, было нечем: 3,2-метровый сити-кар регулярно ездил на автосервис, да и сам «баскетболист» нередко пролеживал под машиной по субботам и воскресеньям. Как только в семье появились кое-какие деньги, «Ока» без зазрения совести была заменена на иномарку и вскоре покинула домовую парковку. Жить стало чуточку грустнее…

Купить сегодня ВАЗ-1111 на б/у рынке не проблематично – некий, пусть и скромный, выбор все же имеется. Разброс по ценам – от 29 000 до 110 000 рублей, в зависимости от года выпуска и технического состояния.

Выпускалась на трех площадках

ВАЗ (Lada) 1111 Ока 0.7 MT
0.7 л, 33 л.с
механика 4
0-100 - 24.0 с, 130 км/ч
3200 x 1420 x 1400 мм
передний
АИ-92
Все характеристики
Для тех, кто не в курсе, вкратце напомним, что проектирование, как сейчас говорят, субкомпакта началось в подмосковном Серпухове еще в 1970-х годах. В 1982-м вышел приказ Минавтопрома СССР, в соответствии с которым инженерам Волжского автозавода поручили создать машину «особо малого класса», предназначенную для инвалидов. При проектировании поручалось использовать наработки НАМИ и СМЗ.

Начиная с 1988 года, когда стартовало массовое производство «Оки» в Тольятти, Серпухове и Набережных Челнах, было несколько модернизаций автомобиля. Менялись некоторые кузовные детали, система отопления и вентиляции, панель приборов. Естественно, имели место улучшения технической части: скажем, в середине 90-х «Ока» получила новый двигатель и одновременно свежий индекс ВАЗ-11113.

В 2005 году ВАЗ и «КамАЗ» свернули серийный выпуск микролитражки, и только серпуховский автозавод не отказался от производства. Малышка стала именоваться СеАЗ-11116, а под ее капотом билось уже  китайское «сердце». Но судьба «Оки» была уже предрешена, и где-то через 2,5-3 года это имя кануло в Лету.

«Нужен автомобиль побольше»

Машины за 29 000-35 000 рублей представлены наиболее полно. Пробег таких экземпляров составляет от 25 до 180 тыс. км. Самый «пенсионный» из них – 1999 года выпуска. Остальные – 2003-2005 г.в. Продавцы сообщают, что автомобили без признаков ДТП, «характеристики совпадают с ПТС». Вот только тот, что по самой минимальной цене, «заводится с толкача, плохо работает, надо обслужить и настраивать, поскольку машина долго стояла».

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Юмор по теме: *** Водители автомобиля ОКА могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие. *** Сработавшая в автомобиле «Ока» подушка безопасности раскидала автомобиль в радиусе 50 метров. *** Самая бесшумная машина это «Ока», потому что уши всегда зажаты собственными коленками. *** Установленный в машину «Ока» сабвуфер разорвал её на части
Продавец «Оки» 2003 г.в. с пробегом 72 000 км информирует о надежности автомобиля и его практичности, заверяя, что он на полном ходу: «Мотор и коробка передач в полном порядке. Кузов крепкий и не гнилой. Есть косметические дефекты, на езду никак не влияют. Сейчас необходимо подварить глушитель. Машина обладает спортивным рыком, но можно и так ездить. Есть большой багажник на крыше, фаркоп. Ходовая и электрика в полном порядке. Чистый салон. В машине не курили. Документы в полном порядке. Причина продажи: нужен автомобиль побольше».

Вариант с самым большим пробегом (157 000 км) по цене 30 000 рублей появился на свет в 2003 году. Продавец уверяет, что относился к нему бережливо. При этом готов поторговаться и скинуть, поскольку «срочно надо продать в преддверии переезда». Вид у «Оки» потертый, салон – такой же.

Все вышеназванные машины – переднеприводные, с 33-сильным бензиновым мотором под капотом и механической коробкой. Элементов комфорта, в их современном понимании, нет, что, в общем-то, понятно.

«Пушка-Окушка»

Автомобили за 65 000 и 77 000 рублей – 2003 и 2005 г.в. (56 000 и 180 000 км пробега). У них тот же самый 0,7-литровый ДВС на «механике» и также соответствующий своим годам облик. Нынешний владелец первого информирует, что он «на ходу, эксплуатируется каждый день. Авто с новой «шиповкой», состояние хорошее, правда, есть небольшая коррозия порогов. Автомобиль продается без переоформления ввиду смерти владельца – дедушки. Остальное по телефону».

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики

Фото из открытых источников

Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
Исследуем цены на Оку дешевле только ролики
«Ока» с самым «лошадиным» в списке предложений пробегом насчитывает 14 лет жизни. Продавец называет ее «Пушка-Окушка» и утверждает, что она «в достаточно хорошем для своих лет состоянии». По факту 2 хозяина, оригинальный ПТС. «По технике, - продолжает хозяин, - работает всё, что должно работать, есть пара нюансов, едет бодро, уже на зимней резине. Салон ручной работы (вставки из дерева на торпедо), европанель, «приборка» от ВАЗ-2115. Гнили нет, всё в отличном состоянии. На прошлой неделе сделал большое ТО: новый ГРМ, ролик, свечи, катушка, провода». Водитель готов рассмотреть варианты обмена, но за дешево не отдаст и по телефону не торгуется.

Плюсы и минусы

Ранее мы писали
Посчастливилось на таком «чуде» прокатиться. И когда уселся строчить текст, долго думал, заключать в кавычки ...
Читать далее
Движок у «Оки» более чем скромный – всего 749 куб. см, «лошадиный табун» слабый - 33 л.с. при 5600 об/мин, плюс 50 Нм крутящего момента при 3200 об/мин. Чуть мощнее китайский 1-литровый 3-цилиндровый ДВС заводской серии TJ376QEI – у него алюминиевая головка блока, распределенный впрыск и 6 клапанов. Мощность - 53 л.с. при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент - 77 Нм при 3200 об/мин.

Слабые характеристики – вялая динамика: 18-30 секунд до «сотни», потолок скорости - 120-130 км/ч, да и расход топлива для столько крошечных «горшков» великоват – 5,3-6 л/100 км бензина в «миксе». Из других недочетов – неважный имидж, низкий уровень комфорта и безопасности, сильно подверженный коррозии кузов да откровенно тесный салон.

Достоинства – компактные размеры, неплохая маневренность, приличная обзорность с любого из 4 мест в салоне, доступность в содержании и какая-никакая эксклюзивность.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
не едет ока
Цитата:| Кому: vicinmasta что-то с катализатором точно
niki93
Отзыв о ВАЗ 1111 Ока 2004 года
с какой мошины можно поставить бензоносос на оку
андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики
Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) 1111 Ока
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) 1111 Ока
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики
{{model_v2_no_show_2196}} Рисовался «Электроник» (таково было в доме его «погоняло») знатно, думал, что все верят ему на слово. Но хвалиться, по сути, было нечем: 3,2-метровый сити-кар регулярно ездил на автосервис, да и сам «баскетболист» нередко пролеживал под машиной по субботам и воскресеньям. Как только в семье появились кое-какие деньги, «Ока» без зазрения совести была заменена на иномарку и вскоре покинула домовую парковку. Жить стало чуточку грустнее…Купить сегодня ВАЗ-1111 на б/у рынке не проблематично – некий, пусть и скромный, выбор все же имеется. Разброс по ценам – от 29 000 до 110 000 рублей, в зависимости от года выпуска и технического состояния.Выпускалась на трех площадках{{params_49048}} Для тех, кто не в курсе, вкратце напомним, что проектирование, как сейчас говорят, субкомпакта началось в подмосковном Серпухове еще в 1970-х годах. В 1982-м вышел приказ Минавтопрома СССР, в соответствии с которым инженерам Волжского автозавода поручили создать машину «особо малого класса», предназначенную для инвалидов. При проектировании поручалось использовать наработки НАМИ и СМЗ.Начиная с 1988 года, когда стартовало массовое производство «Оки» в Тольятти, Серпухове и Набережных Челнах, было несколько модернизаций автомобиля. Менялись некоторые кузовные детали, система отопления и вентиляции, панель приборов. Естественно, имели место улучшения технической части: скажем, в середине 90-х «Ока» получила новый двигатель и одновременно свежий индекс ВАЗ-11113.В 2005 году ВАЗ и «КамАЗ» свернули серийный выпуск микролитражки, и только серпуховский автозавод не отказался от производства. Малышка стала именоваться СеАЗ-11116, а под ее капотом билось уже  китайское «сердце». Но судьба «Оки» была уже предрешена, и где-то через 2,5-3 года это имя кануло в Лету. «Нужен автомобиль побольше»Машины за 29 000-35 000 рублей представлены наиболее полно. Пробег таких экземпляров составляет от 25 до 180 тыс. км. Самый «пенсионный» из них – 1999 года выпуска. Остальные – 2003-2005 г.в. Продавцы сообщают, что автомобили без признаков ДТП, «характеристики совпадают с ПТС». Вот только тот, что по самой минимальной цене, «заводится с толкача, плохо работает, надо обслужить и настраивать, поскольку машина долго стояла».{{gallery_1750}} {{photo_text_270}} Продавец «Оки» 2003 г.в. с пробегом 72 000 км информирует о надежности автомобиля и его практичности, заверяя, что он на полном ходу: «Мотор и коробка передач в полном порядке. Кузов крепкий и не гнилой. Есть косметические дефекты, на езду никак не влияют. Сейчас необходимо подварить глушитель. Машина обладает спортивным рыком, но можно и так ездить. Есть большой багажник на крыше, фаркоп. Ходовая и электрика в полном порядке. Чистый салон. В машине не курили. Документы в полном порядке. Причина продажи: нужен автомобиль побольше».Вариант с самым большим пробегом (157 000 км) по цене 30 000 рублей появился на свет в 2003 году. Продавец уверяет, что относился к нему бережливо. При этом готов поторговаться и скинуть, поскольку «срочно надо продать в преддверии переезда». Вид у «Оки» потертый, салон – такой же. Все вышеназванные машины – переднеприводные, с 33-сильным бензиновым мотором под капотом и механической коробкой. Элементов комфорта, в их современном понимании, нет, что, в общем-то, понятно.«Пушка-Окушка» Автомобили за 65 000 и 77 000 рублей – 2003 и 2005 г.в. (56 000 и 180 000 км пробега). У них тот же самый 0,7-литровый ДВС на «механике» и также соответствующий своим годам облик. Нынешний владелец первого информирует, что он «на ходу, эксплуатируется каждый день. Авто с новой «шиповкой», состояние хорошее, правда, есть небольшая коррозия порогов. Автомобиль продается без переоформления ввиду смерти владельца – дедушки. Остальное по телефону».{{gallery_1751}} «Ока» с самым «лошадиным» в списке предложений пробегом насчитывает 14 лет жизни. Продавец называет ее «Пушка-Окушка» и утверждает, что она «в достаточно хорошем для своих лет состоянии». По факту 2 хозяина, оригинальный ПТС. «По технике, - продолжает хозяин, - работает всё, что должно работать, есть пара нюансов, едет бодро, уже на зимней резине. Салон ручной работы (вставки из дерева на торпедо), европанель, «приборка» от ВАЗ-2115. Гнили нет, всё в отличном состоянии. На прошлой неделе сделал большое ТО: новый ГРМ, ролик, свечи, катушка, провода». Водитель готов рассмотреть варианты обмена, но за дешево не отдаст и по телефону не торгуется.Плюсы и минусы{{material_126477}} Движок у «Оки» более чем скромный – всего 749 куб. см, «лошадиный табун» слабый - 33 л.с. при 5600 об/мин, плюс 50 Нм крутящего момента при 3200 об/мин. Чуть мощнее китайский 1-литровый 3-цилиндровый ДВС заводской серии TJ376QEI – у него алюминиевая головка блока, распределенный впрыск и 6 клапанов. Мощность - 53 л.с. при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент - 77 Нм при 3200 об/мин.Слабые характеристики – вялая динамика: 18-30 секунд до «сотни», потолок скорости - 120-130 км/ч, да и расход топлива для столько крошечных «горшков» великоват – 5,3-6 л/100 км бензина в «миксе». Из других недочетов – неважный имидж, низкий уровень комфорта и безопасности, сильно подверженный коррозии кузов да откровенно тесный салон.Достоинства – компактные размеры, неплохая маневренность, приличная обзорность с любого из 4 мест в салоне, доступность в содержании и какая-никакая эксклюзивность.
2019-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Казань Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.