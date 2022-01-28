История чудесного спасения: стюардесса выжила после падения с высоты в 10 000 метров
Местные жители обнаружили обломки в горах, поблизости от города Ческа-Каменице. В хвостовой части самолета оказалась единственная выжившая – 22-летняя стюардесса Весна Вулович. Она получила тяжелые травмы: перелом основания черепа, перелом трех позвонков, обеих ног и таза. Местный егерь, служивший в войну фельдшером, оказал девушке первую помощь.
Следующие 16 месяцев ушли на реабилитацию, из которых 10 месяцев Весна Вулович была парализована ниже пояса. Однако ей удалось вполне успешно восстановиться. Она совершенно ничего не могла вспомнить о катастрофе. Она запомнила, как зашла в самолет перед взлетом, а потом очнулась в больнице. Девушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире человек, выживший после падения с высоты 10 000 метров. Прежний рекорд принадлежал военному летчику, который остался жив, упав с высоты 6 700 метров.
Интересно, что Весну Вулович отправили на злополучной рейс по ошибке, спутав ее с другой стюардессой по имени Весна Николич. После катастрофы у девушки не появилось страха полетов, она хотела снова работать стюардессой, но в авиакомпании ей подыскали место в офисе. Пять лет спустя Весна вышла замуж, но развелась в 1992 году. Умерла Весна Вулович в Белграде в 2016 году в возрасте 66 лет.
Причины авиакатастрофы до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий в багажном отделении в передней части самолета произошел взрыв. Теракт могла совершить хорватская ультраправая организация. По другой версии самолет был по ошибке сбит чехословацкой системой ПВО. Никаких сигналов бедствия или сообщений о поломках на землю не поступало. Самолёт был практически новым. Авиапарк компании он пополнил менее чем за год до катастрофы.
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