История, которая возмутила соцсети: брошенный на обочине хаски безуспешно пытался догнать автомобиль хозяина
Фото: instagram.com / ms.mojorising
Видео быстро разошлось по соцсетям и стало вирусным. Только в инстаграме его посмотрели более миллиона раз. Пользователи возмущались бессердечностью хозяев собаки. Вместе с упреками в их адрес звучали и угрозы.
Тем временем, случайный свидетель трагедии сообщил о произошедшем в полицию. На видео прекрасно читается номер автомобиля, поэтому стражам порядка не потребовалось много времени, чтобы задержать его владельца. Им оказался 68-летний местный житель Луис-Антонио Кампос. Ему уже предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Брошенного пса сначала отдали в приют для животных, но уже на следующий день он обрел новую семью.
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