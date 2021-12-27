История логотипа Шевроле: как появился знаменитый символ марки
Изначально компания Chevrolet была основана Луи Шевроле и Уильямом Дюрантом. Название, как мы видим, фирма получила от первого. Но не только название: в качестве первой эмблемы использовался автограф мистера Шевроле. Через три года Луи покинул компанию, но Уильям Дюрант название изменять не стал. А вот логотип придумал новый. Произошло это в 1914 году, и с тех пор лого фактически не менялся! Изменялся только его цвет, да ещё надпись «Chevrolet» меняла свой шрифт, на несколько лет пропадала, а потом появлялась вновь.
А теперь – самое интересное. Господин Дюрант заявлял, что знаменитая бабочка означает… Ничего. То есть, это просто красивая картинка, не имеющая никакого определённого значения! Как и почему она была им придумана – неизвестно.
Правда, однажды, Дюрант проговорился журналистам, что этот рисунок он увидел на обоях одного из отелей. Но впоследствии эту версию стали отрицать родственники основателя. По их заявлениям, на самом деле логотип был придуман во время чтений какой-то газеты. Какая это была газета, и что увидел в ней Уильям Дюрант – никто не знает.
В общем, одна из самых красивых эмблем является одновременно и одной из самой загадочных. Стоит ли искать в ней какой-то скрытый смысл, или же это действительно лишь геометрический узор – решайте сами.
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