История минивэнов: взлет и падение однообъёмников
До сих пор несколько фирм приписывают себе первенство в разработке первого в истории серийного минивэна. Renault гордится появлением в своем модельном ряду самого популярного европейского однообъёмника Espace в 1984 году. Концерн Chrysler приписывает первенство себе, указывая на минивэн Dodge Caravan 1983 года, а в Mitsubishi уверены, что первопроходцами стали они. Как известно, Mitsubishi Space Wagon, также пошел в серию в 1983 году, но впервые машину «засветили» на Токийском автосалоне 1979 года под именем Mitsubishi SSW.
Справедливости ради стоит отметить, что претензии на лидерство у Mitsubishi более весомые, чем у Chrysler. Производство минивэна Mitsubishi Space Wagon началось в феврале 1983 года, в то время как Dodge Caravan стал сходить с конвейера только в октябре того же года. Первые товарные Renault Espace появились в июле 1984 года, и казалось бы, французы никак не могут претендовать на первенство, но дело в том, что Renault Espace являлся стопроцентным однообъемником, в то время как Mitsubishi Space Wagon и Dodge Caravan выглядели как большие универсалы, а не как автомобили вагонной компоновки. Как, например, FIAT Multipla, который появился на свет в… 1956 году!
Stout Scarab
Казалось бы, в споре можно ставить точку, ведь фиатовский однообъемник начал сходить с конвейера за 27 лет до появления Mitsubishi Space Wagon, но не всё так однозначно. Потому что ещё в 1932 году американская компания Stout Motor Car представила инновационный автомобиль вагонной компоновки Stout Scarab. Именно его называют первым в мире серийным минивэном, хотя правильнее будет сказать – мелкосерийным. Всего было выпущено девять Stout Scarab и, если честно, остается загадкой, кто вообще эти автомобили покупал в терзаемой Великой депрессией Америке за 5000 долларов? Когда престижные Cadillac или Duesenberg можно было купить менее чем за две тысячи долларов.
Stout Scarab был настолько революционным для тридцатых годов автомобилем, что изначально не имел никаких шансов на успех. Мало того, что необычный двухдверный кузов вызывал отторжение потенциальных покупателей, так в конструкции машины широко использовался алюминий, кресла в салоне можно было переставлять, а двигатель – фордовская 95-сильная «восьмерка», – размещалась сзади. Плавность хода обеспечивала независимая пружинная подвеска. Все автомобили собирались вручную, под конкретного покупателя, что и обусловило такую высокую цену.
Конструктор автомобиля и владелец фирмы Stout Motor Car – Уильям Бушнелл Стаут, всячески рекламировал свое детище, делая упор на невиданном прежде просторном и удобном салоне. А в доказательство того, что его фирма «веников не вяжет», Стаут намотал на личном Stout Scarab более 400 тысяч километров по дорогам США. Которые сильно отличались от современных американских дорог, в том числе и уровнем придорожного сервиса. Тем не менее, первый в мире минивэн ни разу не подвел своего создателя.
FIAT 600 Multipla
Если в довоенной и послевоенной Америке к однообъёмникам отношение было более чем прохладное, то в Европе подобные машины не вызывали столь резкого неприятия. Поэтому, когда в 1956 году появился FIAT 600 Multipla, то публика отнеслась к этому необычному автомобилю с интересом. Машина была построена на агрегатной базе хэтчбека FIAT 600 и позаимствовала у него большинство узлов и агрегатов. Если Stout Scarab был предтечей полноразмерных минивэнов, то FIAT 600 Multipla был первым в мире серийным компактвэном. Длина машина составляла всего 3,53 метра, а ширина – 1,44 м. Тем не менее, за счет вагонной компоновки автомобиль мог брать на борт шесть человек.
Благодаря большой пассажировместимости и невысокой цене, FIAT 600 Multipla пользовался спросом у итальянских таксистов, причем некоторые машины дожили до восьмидесятых годов, хотя производство автомобиля было прекращено в 1969 году. Этот компактвэн стал по настоящему массовым, разойдясь за годы производства тиражом в 130 тысяч экземпляров. Однако, как и Stout Scarab он опередил свое время – несмотря на долгий и устойчивый спрос, большинство европейцев все же отдавало предпочтение автомобилям с другими кузовами, а однообъёмники вплоть до 80-х годов воспринимались как экзотика.
Но всё изменилось в конце семидесятых годов, когда уровень благосостояния граждан заметно вырос. Многие обзавелись большими семьями, что предсказуемо вызвало спрос на просторные «семейные» автомобили с третьим рядом сидений, которые брали бы на борт 6-8 человек. Лучше всех на роль семейного автомобиля подходили однообъёмники, чьи просторные салоны на порядок превосходили даже самые вместительные универсалы.
Как известно, спрос рождает предложение, вот почему за выпуск минивэнов сначала взялись Mitsubishi, Chrysler и Renault, а затем перспективную нишу принялись осваивать и все остальные. В лучшие годы в мире реализовывалось более 2,5 млн минивэнов, что заставило обратить на них внимание даже таких серьезных производителей машин премиум-класса, как Mercedes-Benz, BMW и Lexus.
ВАЗ-2120 «Надежда»
В СССР минивэны не выпускались, но известный советский конструктор Ю.А. Долматовский многие годы разрабатывал автомобили вагонной компоновки. На разных этапах своей долгой карьеры он создавал такие концептуальные машины как НАМИ-013, «Белка», «Макси» и такси ВНИИТЭ-ПТ. Последний был создан в 1964 году и мог бы стать первым советским минивэном, тем более что решение о его серийном производстве принималось на уровне Совета Министров СССР. Но что-то пошло не так в запутанном лабиринте советской бюрократической системы и уникальный автомобиль так и оказался построенным в единственном экземпляре.
В 1998 году опытно-промышленное производство АвтоВАЗа начало выпуск семиместного минивэна ВАЗ-2120 «Надежда», построенного на агрегатной базе внедорожника ВАЗ-2131 «Нива». К плюсам автомобиля можно отнести систему полного привода и вместительный салон, а к минусам – крайне неудачную внешность. И это не считая врожденных и неизлечимых «болячек» «Нивы». Впоследствии машина пережила модернизацию и стала симпатичнее, но все равно «Надежда» надежд не оправдала – за восемь лет производства было выпущено чуть более 8000 минивэнов.
С прекращением производства ВАЗ-2120 «Надежда» история отечественных минивэнов не закончилась. В скором времени должен начаться выпуск премиального однообъёмника Aurus Arsenal, хотя габариты автомобиля позволяют отнести его уже к классу микроавтобусов. В любом случае это будет дорогой и избыточно мощный автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой, включающей бензиновую 4.4-литровую турбо «восьмерку» мощностью 598 л.с. и 57-сильный электромотор. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать его будущее – небольшой тираж, интерес со стороны организаций и госструктур, мизерные продажи частникам. Не исключено, что Aurus Arsenal никогда не сможет превысить объемы выпуска ВАЗ-2120 «Надежда» и будет такой же редкостью на российских дорогах.
Спрос будет
В конце девяностых годов популярность минивэнов пошла на спад, и они начали уступать свои позиции кроссоверам. Вскоре некоторые автопроизводители вообще убрали минивэны из своих модельных рядов, но другие компании пока не спешат от них отказываться. Тем более что минивэны по-прежнему пользуются устойчивым спросом в Китае, а игнорировать запросы этого рынка не может ни один автопроизводитель.
Что касается России, то у нас спрос на минивэны всегда был небольшим. Самым продаваемым однообъемником на российском рынке в прошлом году стал Mercedes-Benz V-класса – за год он нашел 1710 покупателей. Для сравнения, примерно столько же было продано в России дорогих премиум-внедорожников Range Rover. Если в Европе и США минивэны и в нынешние времена продолжают продаваться десятками тысяч, то в России их совокупные продажи не превысили в 2020 году и 10 тыс штук.
Несмотря на то, что золотая эпоха минивэнов осталась в прошлом и они вчистую проиграли сражение кроссоверам, они не исчезнут в обозримом будущем. Главный их плюс – просторный салон с возможностью трансформации – как был востребован в начале восьмидесятых годов, так продолжает оставаться востребованным сейчас.
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