Почему первые ПДД были такими странными и как они повлияли на развитие транспорта

История первых ограничений скорости: как появились законы, изменившие дороги

Первые законы об ограничении скорости появились более века назад и до сих пор влияют на правила дорожного движения. Как менялись требования к водителям и почему эти перемены актуальны для современных автомобилистов - разбираемся в деталях.

Появление первых моторизованных транспортных средств в XIX веке быстро поставило перед обществом вопрос безопасности на дорогах. Паровые машины, грохочущие и пугающие лошадей, стали причиной возникновения инцидентов, что вынудило власти искать способы регулирования движения. Уже в 1865 году британский парламент принял знаменитый «Закон о красном флаге», который не только ограничивал скорость до 6 км/ч в городе, но и обязывал человека идти впереди машины с красным флагом или фонарём. Сегодня это решение кажется абсурдным, но тогда оно отражало страх общества перед новым транспортом и желание защитить привычный образ жизни.

Пока обществу приходилось справляться с шумом, количество автомобилей на дорогах росло. В Лондоне уже в 1868 году появились первые светофоры, а к концу XIX века максимально разрешённая скорость в Британии за городом достигла 23 км/ч. Однако измерить скорость тогда могли далеко не все, а сами правила были разрознены и часто носили локальный характер. Переломным моментом стало 21 мая 1901 года, когда в штате Коннектикут впервые в США был принят закон, чётко устанавливающий скоростные ограничения для моторных транспортных средств: 12 миль в час (около 19 км/ч) в городе и 15 миль в час (около 24 км/ч) на просёлочных дорогах. Закон также требовал от водителей снижать скорость или останавливаться при встрече с конными повозками, чтобы не напугать животных.

Интересно, что ещё в 1652 году в колонии Нью-Амстердам (ныне Нью-Йорк) был принят декрет, запрещающий управлять повозками и санями галопом — за нарушение грозил штраф, эквивалентный примерно 150 долларам по современным меркам. Однако именно закон Коннектикута стал первым современным нормативным актом, регулирующим скорость автомобилей. Вскоре после этого Нью-Йорк ввёл первый в мире полноценный кодекс дорожного движения, но процесс разработки новых правил в США шёл медленно: даже в 1930 году в ряде штатов не было ни ограничений скорости, ни обязательных водительских прав.

Похожий путь был пройден и в других странах. В Германии до 1934 года действовали ограничения, которые затем были отменены для автобанов, а в городах скорость увеличена до 60 км/ч. Первый в истории штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году британцу Уолтеру Арнольду, который разогнался до 13 км/ч — полицейский догнал его на велосипеде. В США первый штраф был зафиксирован только в 1899 году, когда нью-йоркский таксист Джейкоб Джерман был оштрафован за поездку на электротакси со скоростью 12 миль в час, хотя точные детали этого случая до сих пор вызывают вопросы.

Введение государственного лимита в 55 миль в час (около 89 км/ч) в США в 1974 году стало ответом на топливный кризис и снизило смертность в ДТП. Аналогичные процессы происходили в Европе.