История Porsche 356: модели, которая сделала «Порше» знаменитой маркой
Фото: Porsche
В 1948 году в Германии еще никто не думал о роскошных автомобилях. Города лежали в руинах, союзники руководили большей частью общественной жизни страны. Но где-то в Австрии, в усадьбе в Гмюнде Ферри Порше уже смотрел на мир другими глазами. Сын легендарного инженера Фердинанда Порше начал реализовывать мечту о собственном спорткаре. И когда 8 июня 1948 года правительство Каринтии (федеральная земля на юге Австрии) дало разрешение на производственные работы, это стало рождением настоящей классики жанра.
Родственная близость к VW
История известного производителя спорткаров началась с открытого двухместного автомобиля. Впервые на публике серебряный родстер показали 4 июля 1948 года. Это произошло накануне хорошо посещаемого Гран-при Швейцарии в Берне. В марте 1949-го автомобиль продемонстрировали на автосалоне в Женеве.
В те годы, так же, как и сегодня, Porsche бравировал близостью к гоночной трассе. На официальном габаритном чертеже от 6 января 1948 года изображён двухместный родстер с трубчатой рамой и расположенным посередине двигателем – это, как все мы сегодня знаем, и есть основная концепция гоночного автомобиля. Техническая близость к Volkswagen была налицо, ведь никто иной, как отец Ферри - Фердинанд разработал знаменитого «Жука». Помимо кузова, разработанного сотрудником компании Эрвином Комендой первоначально в алюминиевом исполнении, использовались некоторые компоненты Volkswagen. Это касалось двигателя, трансмиссии и шасси, правда, они были модифицированы под требования Porsche.
Максимальная скорость - 135 км/ч
1,1-литровый двигатель Boxer поступал из Вольфсбурга, но был усилен инженерами Porsche на 7 кВт/10 л.с. благодаря усовершенствованной головке блока цилиндров. Таким образом, мощность силового агрегата достигала 26 кВт/35 л.с. При снаряженной массе 585 кг Porsche 356 мог достигать максимальной скорости 135 км/ч – это было неплохим показателем.
Скажете, смешно? Отчасти да, ибо сегодня даже самый слабый спорткар Porsche имеет под капотом табун из 300 «лошадей», разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды и достигает «максималки» 275 км/ч. На более позднем уровне эволюции вариант 356 A Super Speedster образца 1958 года имел мощность 55 кВт/75 л.с. – этого хватало для разгона до «сотни» за 14,5 секунды и достижения максимальной скорости 175 км/ч.
Porsche 356 имела успех в самых различных ралли: в гонках «24 часа Ле-Мана», «Милле Милья», Targa Florio, Carrera Panamericana и пр. Некоторые машины были в угоду большей производительности и лучшей управляемости были облегчены и модифицированы. Это, например, Porsche 356 SL и Porsche 356A Carrera GT.
Предтеча 911-й серии
Ещё находясь в Гмюнде, до своего возвращения в Германию, Ферри Порше строит для одного крупного покупателя в Швейцарии в 53 экземпляра своего первенца. Поскольку американцы по-прежнему не позволяют основному заводу компании работать по своему прямому назначению, Porsche вынуждена арендовать кузовные заводы Reutter. Именно здесь в 1950 году начинается серийное производство несколько измененной модели «356»: она остается с 4-цилиндровым мотором VW, но вместо трубчатой рамы получает стальную. Стоимость небольшого 3,87-метрового автомобиля - от 10 200 марок.
К 1965 году было построено около 78 000 экземпляров. «356-я» модель является этаким зародышем компании, без нее не было бы всех других моделей Porsche, - говорит Генрих Бестерер, руководитель немецкого Клуба любителей Porsche 356, в котором состоит более 600 членов. – 911-я серия является дальнейшим развитием «356-й», даже форма корпуса у машин одинаковая».
Его коллега по клубу 74-летний Вольфганг Кёлер говорит так: «Большинство людей бредят автомобилями, которые были известными и желанными в их молодости, а в нашем поколении это были «356-е».
И по сей день просят много
Финальной модификацией модельного ряда «356» стал автомобиль Porsche 356C 1964 года выпуска. У него были дисковые тормоза и самый мощный на тот момент двигатель — 95 л.с. Компания продолжала продавать версию 356C вплоть до 1965 года, пока спрос на неё ещё оставался высоким. И только после ухода с рынка «365-й» началась не менее легендарная эпоха Porsche 911.
Надо признать, что цены на Porsche 356 были и остаются высокими. По словам г-на Бестерера, покупателю приходится рассчитывать на базовый автомобиль стоимостью от 30 000 до 40 000 евро. Добротно восстановленные экземпляры будут дороже - от 60 000 до 120 000 евро. Кабриолеты и вовсе «в цене» - от 100 000 до 250 000 евро.
При этом выбор машин, по информации г-на Келера, относительно большой: «Потому что более двух третей всех когда-либо построенных Porsche 356 до сих пор находятся на улицах». Даже самый первый экземпляр сохранился до наших дней и принадлежит производителю.
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