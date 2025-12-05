38 лет на ходу: как старый Volkswagen Cabriolet стал символом надежности и преданности – почему современные электромобили не дотягивают?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 19:39

История Шарлин Джонсон и ее VW Cabriolet 1987 года: почему электрокары не смогут повторить такое

История Шарлин Джонсон и ее VW Cabriolet 1987 года: почему электрокары не смогут повторить такое

38 лет на ходу: как старый Volkswagen Cabriolet стал символом надежности и преданности – почему современные электромобили не дотягивают?

История Шарлин Джонсон и ее VW Cabriolet 1987 года: почему электрокары не смогут повторить такое

Старый Volkswagen Cabriolet до сих пор на ходу спустя десятилетия. Современные электромобили редко служат так долго. Почему эта история стала актуальной именно сейчас? Узнайте, чем уникален опыт Шарлин Джонсон и ее автомобиля. В чем секрет их долгой дружбы и что это говорит о новых технологиях.

Старый Volkswagen Cabriolet до сих пор на ходу спустя десятилетия. Современные электромобили редко служат так долго. Почему эта история стала актуальной именно сейчас? Узнайте, чем уникален опыт Шарлин Джонсон и ее автомобиля. В чем секрет их долгой дружбы и что это говорит о новых технологиях.

В мире, где новые автомобили сменяют друг друга с невероятной скоростью, а электрокары обещают революцию, история Шарлин Джонсон и ее Volkswagen Cabriolet 1987 года звучит особенно ярко. Как сообщает autoevolution, этот автомобиль не просто пережил десятки зим и лет, но и стал настоящим символом верности и надежности, которые редко встретишь в современных машинах.

В декабре 2024 года Volkswagen рассказал о судьбе этого кабриолета, но тогда новость осталась почти незамеченной. Сейчас, когда все чаще говорят о том, что современные электромобили рассчитаны максимум на 15 лет службы, история Шарлин приобретает новый смысл. Ее Volkswagen Cabriolet, купленный почти четыре десятилетия назад, до сих пор бодро колесит по дорогам, не сдавая позиций ни времени, ни технологиям.

Многие современные автомобили, особенно электрокары, проектируются с расчетом на ограниченный срок эксплуатации. Производители открыто говорят о 15 годах как о некоем стандарте. После этого срока батареи теряют емкость, а ремонт становится экономически невыгодным. На этом фоне 38 лет безотказной работы старого Volkswagen выглядят настоящим чудом. Машина Шарлин не только сохранила свой внешний вид, но и осталась полностью на ходу, несмотря на возраст и пробег.

Владелица признается, что за годы эксплуатации у нее сложились особые отношения с автомобилем. Он стал частью ее жизни, сопровождая в поездках, путешествиях и повседневных делах. Такой эмоциональной связи с техникой сегодня почти не встретишь. Современные электромобили, несмотря на все свои инновации, редко становятся «членами семьи» – их чаще воспринимают как временный гаджет, который легко заменить на новый.

История Шарлин Джонсон – это не просто рассказ о старой машине. Это напоминание о том, что настоящая ценность автомобиля не всегда измеряется количеством лошадиных сил или емкостью батареи. Иногда главное – это воспоминания, эмоции и ощущение надежности, которые дарит только проверенная временем техника. Возможно, именно поэтому такие истории вызывают у многих ностальгию и заставляют задуматься о будущем автопрома.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Тула Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться