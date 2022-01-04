История такси в России: от империи и СССР до 21 века
Самоходные кареты против гужевого транспорта
К концу 19 века в Российской империи хватало извозчиков, а вот строгих тарифов на их услуги не существовало! В итоге стоимость проезда зависела от наглости извозчика и способности пассажира торговаться. И хотя в последние годы 19 века был изобретен первый таксометр, массовое внедрение он получил лишь на автомобилях, что сыграло роль в их стремительной популярности.
Собственных автомобилей в дореволюционной России практически не было, так что все такси были иностранного производства: FIAT, Berliet, NAG, Ford, Darracq, Benz и другие. Благодаря прозрачному ценообразованию тарифов и некоторой экзотичности, автомобили довольно быстро стали вытеснять гужевые повозки со столичных улиц. В провинции ситуация была иной, там и после революции автомобили были диковинкой.
Первая служба такси советской России
В стране Советов сперва все машины были национализированы, а частники исчезли. Но во времена НЭПа деятельность таксистов возобновилась. Своих машин по-прежнему не было, так что для первого Московского таксомоторного парка пришлось закупить новенькие Renault и FIAT. Машины были очень надежными и постепенно из столицы расходились в провинциальные города, где и доживали свой срок. С 30-х годов в Москве стали собирать Ford модель А, она же пополнила ряды такси, это привело к тому, что к 1939 году в Москве осталось только 57 извозчиков.
Первые советские машины в таксопарках
ГАЗ-М1 и ЗИС-101 стали первыми автомобилями советского производства, которые стали поступать в таксопарки страны, постепенно заменяя иномарки. Поскольку размеры этих машин были огромны, они использовались не только как такси, но иногда и в качестве прообраза современных «маршруток» перевозя по 6-7 человек с вокзала или даже из Москвы в пригород. В таких случаях пассажиры платили не по таксометру, а согласно установленному тарифу.
Послевоенное такси
Почти все машины таксопарков были отправлены на фронт, кроме ЗИСов. Они не были предназначены для бездорожья, так что их просто законсервировали до лучших времен. Именно они потом и стали первыми машинами такси, вышедшими на маршрут. Также после войны на базе ГАЗ-АА создаются грузопассажирские такси. От обычных грузовиков их отличало только наличие скамеек вдоль бортов.
В конце 40-х годов таксопарки пополняют «Победы» (ГАЗ-М20), выкрашенные в серый цвет двух оттенков, т.к. серая краска была самой дешевой. Они же стали первыми советскими такси, заполучившими знаменитые «шашечки» и тот самый зеленый огонек, по которому можно было понять, что машина свободна.
«Волга» становится главной машиной такси
В конце 50-х годов «Волги» начинают свою экспансию в таксопарки, причем не только в СССР! К примеру, в Норвегии в 1958 году каждое четвертое такси было «Волгой» ГАЗ-21. Машина становится настолько распространенной, что даже в ряде культовых советских фильмов герои ездят именно на такси ГАЗ-21 («Три тополя на Плющихе», «Бриллиантовая рука» и др.) В 70-е годы устаревшую уже модель начинает постепенно заменять новая «Волга» ГАЗ-24. Кстати, желтый цвет советские такси получили в преддверии Олимпиады-80, чтобы отвечать международным стандартам. Правда на все машины краски не хватило, поэтому серые и светло-салатовые «Волги» тоже сохранились в таксопарках.
Последняя модернизация автопарков произошла в середине 80-х годов, когда столичные парки получили модернизированные ГАЗ-24.
Такси в 90-е годы
Фактически в 90-е с такси были проблемы: таксопарки развалились, машин не хватало. Вместо такси появились так называемые «бомбилы»: стать частным извозчиком мог любой обладатель собственного авто. По недавнему признанию российского президента, в непростые 90-е и Владимиру Путину пришлось немного «побомбить» в свободное время на старенькой ГАЗ-24.
Такси в 2022 году
Сегодня «бомбилы» вымирающий вид, все частники переходят к сотрудничеству с агрегаторами, кто-то работает с диспетчерскими службами, которых становится все меньше. Теперь вы можете заранее выбрать тариф, класс машины, узнать стоимость вашей поездки и даже проследить в приложении движение к вам водителя. Самой распространенной остается категория Эконом, а моделями, которые в основном работают в такси, сегодня являются машины южнокорейских брендов Hyundai и Kia, АвтоВАЗа и «Рено».
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