История уникального летающего автомобиля предсказуемо закончилась трагедией
Предполагалось, что AVE Mizar сможет подниматься на высоту порядка 170 метров и лететь со скоростью до 210 км/ч. Без дозаправки летающий автомобиль должен был преодолевать до 1 600 километров. Новинка стала настоящей сенсацией, о ней писали все мировые СМИ. Создатели собрали 34 предзаказа на Mizar на общую сумму порядка 115 тысяч долларов в современных деньгах. Летающему автомобилю даже досталась роль в фильме о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом».
Первый полноценный полет прототипа состоялся 26 августа 1973 года. За руль (или за штурвал?) сел профессиональный пилот Чарльз Янисс, которому удалось поднять машину в воздух со взлетной полосы аэропорта Камарилло в Калифорнии. В воздухе Mizar пробыл недолго и вскоре совершил аварийную посадку на близлежащем бобовом поле.
В ходе официального расследования выяснилось, что AVE Mizar был очень тяжелым, чтобы летать. Кроме того, качество сборки было ужасным, с плохими сварными швами и некоторыми незакрепленными деталями конструкции. Например, утверждалось, что стойка крыла крепилась обычными винтами для листового металла. Но создателей это не остановило.
11 сентября 1973 года основатели компании Блейк и Смолински сами поднялись в небо, чтобы протестировать новый, более мощный, но и более тяжелый двигатель Lycoming на 300 лошадиных сил. Через пару минут Mizar поднялся на высоту порядка 250 метров. В этот момент оба крыла оторвались от автомобиля, и он рухнул вниз. Блейк и Смолински погибли мгновенно, а вместе с ними умерла и мечта о летающем Ford Pinto.
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