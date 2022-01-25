Истребитель F-35 вновь потерпел крушение на авианосце: второй раз за два месяца
Фото: thedrive.com
Известно также, что во время инцидента пострадали семь членов экипажа авианосца USS Carl Vinson. Четверым из них помощь оказали на борту. Еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу Манилы (Филиппины). Расследование причин катастрофы продолжается. По предварительной информации, самолёт при посадке коснулся палубы, но не смог затормозить.
Отметим, что несколько недель назад, в конце ноября 2021 года в море упал еще один истребитель F-35. Во время взлета с британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземном море потерпел крушение F-35B. Тогда за обломками самолета развернулась настоящая охота. Британцы вынуждены были охранять район катастрофы от находящихся поблизости российских моряков.
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