Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 08:28

Isuzu Elf 2026: новый альковный автодом с дизелем 5,2 л и полным приводом

Isuzu Elf 2026: новый альковный автодом с дизелем 5,2 л и полным приводом

Стиралка, 6 камер и Webasto: внутри нового автодома на базе ISUZU Elf есть всё, как в квартире

Isuzu Elf 2026: новый альковный автодом с дизелем 5,2 л и полным приводом

В Екатеринбурге появился на продаже новый альковный автодом Isuzu Elf 2026 года с дизельным мотором 5,2 л, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется современным оснащением и возможностью покупки с гарантией и полным пакетом документов. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет надежный и функциональный дом на колесах для путешествий по России.

В Екатеринбурге появился на продаже новый альковный автодом Isuzu Elf 2026 года с дизельным мотором 5,2 л, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется современным оснащением и возможностью покупки с гарантией и полным пакетом документов. Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет надежный и функциональный дом на колесах для путешествий по России.

На российском рынке появился новый альковный автодом на базе ISUZU Elf 2026 года, который сразу привлёк внимание благодаря сочетанию технических характеристик и современной комплектации. Модель построена на шасси ISUZU 4×4, оснащена дизельным двигателем объёмом 5,2 литра и автоматической коробкой передач. Такой набор параметров делает автодом интересным предложением для тех, кто планирует длительные поездки по разным регионам страны, включая сложные и опасные условия.

Автомобиль предлагается как совершенно новый, с нулевым пробегом и оформленными документами, что особенно важно для покупателей, ценящих прозрачность сделки и юридическую безопасность. В комплектацию входят канальный кондиционер Midea, дизельный обогреватель Webasto, стиральная машина Haier с сушкой на 8 кг, система видеонаблюдения с шестью камерами, а также дверь с кодовым замком. Для удобства предусмотрены вместительные баки для чистой и серой воды, водонагреватель и фильтр для воды.

Технические параметры также заслуживают внимания: мощность двигателя составляет 190 л. с., привод — полный, колёсная формула — 4×4, грузоподъёмность достигает 3 655 кг. Габариты автодома: высота — 3 700 мм, ширина — 2 500 мм, длина — почти 6 метров. Снаряжённая масса — 6 700 кг, полная — 10 550 кг. Автомобиль соответствует экологическому стандарту Евро-5 и оснащён пневматической тормозной системой, что повышает безопасность при эксплуатации.

Цена на ISUZU Elf 2026 года в Благовещенске составляет около 15,4 млн рублей с учётом НДС и утилизационного сбора, однако она может меняться в зависимости от курса валют и условий доставки.

В целом выход на рынок нового ISUZU Elf 2026 года с таким уровнем оснащения и технических характеристик может способствовать формированию нового сегмента среди автодомов для российских дорог. Для покупателей важны не только комфорт и функциональность, но и возможность официального оформления, гарантия и сервисная поддержка. Это предложение выглядит как ответ на растущий спрос на современные дома на колёсах, позволяющие уверенно чувствовать себя в российских условиях эксплуатации.

Эксперты отмечают, что интерес к автодомам в России растёт, особенно на фоне развития внутреннего туризма и увеличения числа путешественников, предпочитающих самостоятельные поездки. Важно учитывать, что надёжность дизельных двигателей и автоматических коробок передач становится ключевым критерием при выборе подобных средств передвижения, подробнее в материале о ресурсах и трансмиссиях популярных моделей .

Упомянутые марки: Isuzu
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