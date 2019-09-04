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4 сентября 2019, 11:25

Isuzu хочет выпускать в России пикапы

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Компания Isuzu в перспективе может организовать производство своих пикапов в России. Причем автомобили будут не только продавать на отечественном рынке, но и отправлять на экспорт.
Isuzu хочет выпускать в России пикапы

 

Генеральный директор «Исузу рус» Фабрис Горлье рассказал журналистам «Ведомостей» о дальнейших планах развития. Компания рассчитывает постепенно наращивать объемы продаж и к 2023 году реализация должна составить порядка 2 000 – 3 000 тысяч автомобилей. Такие объемы позволят Isuzu локализовать производство пикапов. Причем выпускать автомобили хотят по полному циклу, поскольку из-за специфики пикапов крупноузловой сборки не может быть в принципе.

Господин Горлье не исключил, что компания продолжит сотрудничество с российской Sollers. Сейчас на заводе в Ульяновске крупноузловым способом собирают грузовики Isuzu массой от 3,5 до 33 тонн. У партнеров есть совместное предприятие, созданное для заключения СПИК. В его рамках СП обещает инвестировать 6 млрд рублей в разработку и повышение локализации автомобилей сегмента среднетоннажных грузовиков.

Фабрис Горлье, генеральный директор Isuzu Rus « Для Isuzu Россия – очень важный рынок. Он имеет все шансы стать в перспективе крупнейшим в Европе. Поэтому компания стабильно инвестирует в российские проекты. »
Фабрис Горлье, генеральный директор Isuzu Rus

Сумму предполагаемых инвестиций в локализацию производства пикапов господин Горлье не назвал даже приблизительно. Сейчас компания продает в России рестайлинговый пикап D-Max. Цены начинаются от 2 145 000 рублей. С начала года было продано порядка 400 экземпляров. Одновременно Isuzu продолжает расширять дилерскую сеть. В первом полугодии в России открылись 10 новых центров по продаже и обслуживанию грузовых и легковых автомобилей японской марки. Сейчас в нашей стране работают 85 дилерских центров Isuzu.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Леонид
Isuzu D-Max обзавелся «арктической» модификацией
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Сергей
Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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Isuzu хочет выпускать в России пикапы
Генеральный директор «Исузу рус» Фабрис Горлье рассказал журналистам «Ведомостей» о дальнейших планах развития. Компания рассчитывает постепенно наращивать объемы продаж и к 2023 году реализация должна составить порядка 2 000 – 3 000 тысяч автомобилей. Такие объемы позволят Isuzu локализовать производство пикапов. Причем выпускать автомобили хотят по полному циклу, поскольку из-за специфики пикапов крупноузловой сборки не может быть в принципе.Господин Горлье не исключил, что компания продолжит сотрудничество с российской Sollers. Сейчас на заводе в Ульяновске крупноузловым способом собирают грузовики Isuzu массой от 3,5 до 33 тонн. У партнеров есть совместное предприятие, созданное для заключения СПИК. В его рамках СП обещает инвестировать 6 млрд рублей в разработку и повышение локализации автомобилей сегмента среднетоннажных грузовиков.{{person_265_ Для Isuzu Россия – очень важный рынок. Он имеет все шансы стать в перспективе крупнейшим в Европе. Поэтому компания стабильно инвестирует в российские проекты.}}Сумму предполагаемых инвестиций в локализацию производства пикапов господин Горлье не назвал даже приблизительно. Сейчас компания продает в России рестайлинговый пикап D-Max. Цены начинаются от 2 145 000 рублей. С начала года было продано порядка 400 экземпляров. Одновременно Isuzu продолжает расширять дилерскую сеть. В первом полугодии в России открылись 10 новых центров по продаже и обслуживанию грузовых и легковых автомобилей японской марки. Сейчас в нашей стране работают 85 дилерских центров Isuzu.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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