Isuzu нарастит производство до конца года
По итогам 9 месяцев текущего года Isuzu собрала 2 852 автомобильных шасси, а с конвейера завода в Ульяновске сошли 2 004 машин легкой серии N с полной массой 3,5-9,5 тонн, 642 единицы техники F-серии (12-18 тонн) и 206 тяжелых грузовиков категории С и Е (26-33 тонн).
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Изначальная мощность завода в Ульяновске составляла 5 000 штук техники в год. Во втором квартале этот показатель был расширен до 6 000 ед. По итогам 9 месяцев года емкость производства увеличена до предельных значений — 7 500 шасси в год. Таким образом, этот показатель вырос в 1,5 раза.
Предприятие осуществляет сборку шасси N-серии для городских и междугородных автобусов общественного транспорта. В настоящий момент прототипы проходят сертификацию, до конца 2017 года планируется старт серийного производства в Ульяновске.
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У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
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