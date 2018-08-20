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20 августа 2018, 18:42
Isuzu представила два внедорожных концепта
Компания Isuzu привезла в Мельбурн на автомобильную выставку внедорожников National 4×4 Outdoors Show два концепт-кара: D-Max и MU-X Concept X. Автомобили отличаются впечатляющими внедорожными качествами и ярким дизайном.
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Оба автомобиля получили новые или сильно модифицированные кузовные панели. Передняя часть изменилась до неузнаваемости: выпуклый капот, переработанный бампер и мощная защита днища. При этом новые кузовные элементы изготавливались не из модного сейчас углепластика, а отливались из металла.
Внедорожники получили увеличенный до 450 мм дорожный просвет и 20-дюймовые черные колесные диски, обутые в шины Toyo M/T размерностью 395/60. Передний угол проходимости автомобилей равен 50 градусам, а задний – 38 градусам. Под капотами обоих концепт-каров расположились 3-литровые турбированные дизельные «четверки» мощностью 176 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Агрегаты работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Сейчас новинки носят статус концептов. Пойдут ли внедорожники в «серию», пока неизвестно.
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Отзывы по теме
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
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