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20 августа 2018, 18:42

Isuzu представила два внедорожных концепта

Компания Isuzu привезла в Мельбурн на автомобильную выставку внедорожников National 4×4 Outdoors Show два концепт-кара: D-Max и MU-X Concept X. Автомобили отличаются впечатляющими внедорожными качествами и ярким дизайном.
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Isuzu представила два внедорожных концепта Isuzu D-Max
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За разработку концептов отвечало подразделение Isuzu Team D-Max. Первоначально планировалось просто установить на автомобили огромные 38-дюймовые колеса для экстремального бездорожья. Однако со временем, эксперимент превратился в особый проект, на осуществление которого ушел целый год.

Оба автомобиля получили новые или сильно модифицированные кузовные панели. Передняя часть изменилась до неузнаваемости: выпуклый капот, переработанный бампер и мощная защита днища. При этом новые кузовные элементы изготавливались не из модного сейчас углепластика, а отливались из металла.

Внедорожники получили увеличенный до 450 мм дорожный просвет и 20-дюймовые черные колесные диски, обутые в шины Toyo M/T размерностью 395/60. Передний угол проходимости автомобилей равен 50 градусам, а задний – 38 градусам. Под капотами обоих концепт-каров расположились 3-литровые турбированные дизельные «четверки» мощностью 176 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Агрегаты работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Сейчас новинки носят статус концептов. Пойдут ли внедорожники в «серию», пока неизвестно.

Новинки и концепт кары Исузу Д Макс
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Для российской деревни дороговат "хлебороб". Те, у кого есть такие деньги, предпочтут более известного и проверенного производителя. Тем более, что ходовые качество у него, как описано в тесте, совсем не на пару миллионов.
Леонид
Isuzu D-Max обзавелся «арктической» модификацией
Вот зачем британцам арктическая модификация, разве что штурмовать безлюдные просторы Северной Шотландии, но там лучше на лодках, чем на автомобилях. А нам бы в России очень бы пригодилась такая модификация.
Сергей
Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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Isuzu представила два внедорожных концепта
{{material_123183}}За разработку концептов отвечало подразделение Isuzu Team D-Max. Первоначально планировалось просто установить на автомобили огромные 38-дюймовые колеса для экстремального бездорожья. Однако со временем, эксперимент превратился в особый проект, на осуществление которого ушел целый год.Оба автомобиля получили новые или сильно модифицированные кузовные панели. Передняя часть изменилась до неузнаваемости: выпуклый капот, переработанный бампер и мощная защита днища. При этом новые кузовные элементы изготавливались не из модного сейчас углепластика, а отливались из металла.Внедорожники получили увеличенный до 450 мм дорожный просвет и 20-дюймовые черные колесные диски, обутые в шины Toyo M/T размерностью 395/60. Передний угол проходимости автомобилей равен 50 градусам, а задний – 38 градусам. Под капотами обоих концепт-каров расположились 3-литровые турбированные дизельные «четверки» мощностью 176 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Агрегаты работают в паре с 6-диапазонным «автоматом». Сейчас новинки носят статус концептов. Пойдут ли внедорожники в «серию», пока неизвестно.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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