16+

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 07:11

Японский бренд отмечает рекордные продажи в Австралии — как им это удалось

Isuzu UTE Australia достигла важной вехи - 400 тысяч автомобилей на австралийских дорогах. Компания уверенно укрепляет позиции на рынке. Какие модели оказались самыми востребованными? Почему именно сейчас бренд отмечает такой успех? Узнайте подробности в нашем материале.

Австралийское подразделение Isuzu, подразделение Mitsubishi, объявило о переходе на новый рубеж - с 2008 года на локальном рынке реализовано уже 400 тысяч автомобилей. Эта цифра стала результатом долгой и кропотливой работы, а также грамотной стратегии продвижения японского бренда в условиях жесткой конкуренции.

В последние годы компания делала ставку на два ключевых сегмента - пикапы и внедорожники. По информации Isuzu UTE Australia, с 2008 года австралийцы приобрели не менее 280 тысяч пикапов и около 120 тысяч внедорожников. Такой результат говорит о высоком авторитете на рынке и ее продукции, а также о правильном выборе приоритетов для местного рынка.

Особое место в продажах занимают грузовые автомобили и внедорожники на базе грузовиков - их доля превысила 50 тысяч единиц. При этом австралийские покупатели ценят не только комфорт, но и надежность, а также практичность техники Isuzu.

Эксперты отмечают, что успех бренда во многом обусловлен репутацией Isuzu как производителя выносливых автомобилей. В условиях австралийского климата и специфики именно эти качества становятся решающими при выборе машины. Кроме того, компания активно развивает дилерскую сеть и сервисное обслуживание, что также способствует повышению лояльности клиентов.

Интересно, что часть реализованных автомобилей — это модели, предназначенные для коммерческого использования. Пикапы и грузовики Isuzu часто выбирают фермеры, строители и представители малого бизнеса, которым необходимы надежные рабочие лошадки. В то же время внедорожники пользуются спросом у любителей активного отдыха и путешествий по бездорожью.

Как сообщает Isuzu UTE Australia, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы предполагается расширение модельного ряда и внедрение новых технологий, в том числе в области безопасности и экологии. Это позволит бренду сохранить лидерские позиции и привлечь новых клиентов.

Похожие материалы Исузу

