Мастерская Fuchs Workshop создала эксклюзивный мотоцикл для чемпиона европейских треков: почему этот проект выделяется среди других кастомов

1 марта 2026, 07:38
Итальянский кастом Honda NX650: уникальный flat tracker для профессионального гонщика
В Италии собрали кастомный Honda NX650 специально для профессионального гонщика Нико Сорбо. Проект отличился не только премиальными комплектующими, но и подходом к деталям. Почему этот мотоцикл стал заметным событием для любителей flat track и что делает его особенным - разбираемся в материале.
Когда речь заходит о создании кастомного мотоцикла для профессионального спортсмена, требования к технике и дизайну возрастают с каждым разом. Итальянская мастерская Fuchs Workshop взялась за непростую задачу - перенести флэт-трекер на базу Honda NX650 для Нико Сорбо, одного из самых передовых гонщиков направления Flat Track-сцены. Такой проект - не просто очередная модификация, а вызов для любого кастомайзера: нужно не только изменить индивидуальность владельца, но и обеспечить эффективность работы на треке.
В основе лежит хорошо знакомая многим Honda NX650, которая в руках мастера превратилась в нечто совершенно новое. Здесь нет случайных деталей: доработка продумана с учетом гоночного опыта заказчика. В ход пошли только премиальные компоненты — от подвески до тормозной системы. Особое внимание уделяли балансу между подачей и прочностью, чтобы мотоцикл был не только быстрым, но и надежным в самых жестких условиях гонок.
Внешний вид байка сразу выдает свое гоночное предназначение: минималистичный обвес, агрессивная посадка, тщательно подобранные элементы управления. Но за этим лаконичным обликом скрывается сложная инженерная работа. Мастерская Fuchs Workshop не просто заменяла стандартные узлы на более дорогих - здесь каждое решение подчинялось одной цели: сделать мотоцикл максимально приспособленным для стиля вождения Нико Сорбо. В результате получился аппарат, который научился удивлять даже искушенных поклонников.
Интересно, что итальянские кастомайзеры все чаще берутся за проекты, которые ломают привычные представления о тюнинге классических моделей. Например, не так давно мастерская Carriero Corse представила необычную версию Honda CB750 F2, где спортбайк и гоночный стиль соединились в одном проекте - подробнее об этом можно узнать в материале о смелом итальянском тюнинге Honda CB750 F2 . Из таких проектов видно, что индивидуальный подход и внимание к деталям превращают даже хорошо знакомую технику в нечто уникальное.
Возвращаясь к Honda NX650 из Fuchs Workshop, стоит отметить: этот мотоцикл — не просто красивая игрушка для выставок. Он создан для гонок, где важна каждая мелочь. Премиальные комплектующие, инженерные решения и опыт мастеров позволяют создать институт, который не только выделяется извне, но и готов к проведению практических испытаний на треке.
