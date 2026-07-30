«Кожа, которая чувствует всё»: итальянский стартап показал робота Gene.01, который видит мир иначе, чем человек

Итальянский робот Gene.01 с тактильной кожей выходит на промышленный рынок

В Италии разработан робот Gene.01 с уникальной сенсорной кожей, способной распознавать прикосновения и температуру тела. Эта технология уже заинтересовала крупного судостроителя и может задать новый стандарт безопасности и эффективности в промышленности.

В Италии разработан робот Gene.01 с уникальной сенсорной кожей, способной распознавать прикосновения и температуру тела. Эта технология уже заинтересовала крупного судостроителя и может задать новый стандарт безопасности и эффективности в промышленности.

Появление Gene.01 на рынке может стать поворотным моментом для всей индустрии промышленных роботов. Итальянская компания Generative Bionics, основанная всего два года назад, представила на мероприятии AMD Advancing AI 2026 в Сан-Франциско своего первого гуманоидного робота с уникальной формой - интеллектуальная кожа, способна воспринимать прикосновения, температуру и даже приближение к объектам.

В отличие от большинства промышленных роботов, Gene.01 оснащен равномерно распределенной сенсорной системой по всему корпусу. Это позволяет машине не только выполнять сложную задачу, но и безопасно взаимодействовать с людьми, мгновенно реагируя на их присутствие. Такой подход может значительно снизить риск производственных травм и повысить эффективность работы в цехах, где люди работают по принципу бок о бок.

В основе Gene.01 лежит система искусственного интеллекта, разработанная инженерами Generative Bionics. Благодаря этому, роботу удается адаптироваться к различным условиям и задачам - от логистики и досмотра до медицины и общественной безопасности. Однако первым главным проектом Gene.01 станет сотрудничество с одним из мировых лидеров судостроения — компанией Fincantieri. Данный тандем будет задействован в сварочных работах, требующих высокой точности и чувствительности к окружающей среде.

Переход от идеи к рабочему прототипу занял в Generative Bionics всего полгода — рекордно короткий срок для отрасли. Это может говорить о высокой скорости разработки внутри компании.

Если испытания Gene.01 на производстве Fincantieri пройдут успешно, можно ожидать расширения сферы применения подобных роботов в самых разных отраслях. Для российского рынка такие технологии могут быть особенно актуальными в условиях нехватки квалифицированных кадров и необходимости повышения безопасности на предприятиях. Кроме того, развитие сенсорных систем в робототехнике может стать новым трендом, способным изменить стандарты взаимодействия человека и машины. Согласно данным, аналогичные разработки уже применяются и в других странах, однако итальянский проект отличается скоростью и акцентом на промышленной практике.