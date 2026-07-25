Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 14:22

iTank Doohan EV3 Trike: электроскутер с независимой подвеской и запасом хода до 80 км

iTank Doohan EV3 Trike: электроскутер с независимой подвеской и запасом хода до 80 км

Три колеса, гидравлика и двойной запас хода: iTank EV3 — новый уровень городского электроскутера

iTank Doohan EV3 Trike: электроскутер с независимой подвеской и запасом хода до 80 км

Электроскутер iTank Doohan EV3 Trike 1500W выделяется независимой подвеской, тремя колесами и возможностью установки второй батареи. Это решение для тех, кто ищет маневренный и безопасный транспорт для города и сложных дорожных условий.

Электроскутер iTank Doohan EV3 Trike 1500W выделяется независимой подвеской, тремя колесами и возможностью установки второй батареи. Это решение для тех, кто ищет маневренный и безопасный транспорт для города и сложных дорожных условий.

Электроскутеры становятся всё более востребованными в городах, где на первый план выходят маневренность и безопасность. Модель iTank Doohan EV3 Trike 1500 Вт выгодно отличается от конкурентов благодаря трём колёсам и независимой подвеске, обеспечивающей устойчивость даже на сложных участках дороги. Такая конструкция позволяет уверенно двигаться не только по асфальту, но и по влажному, грунтовому или обледенелому покрытию.

Два передних и одно заднее колесо с глубоким протектором дают дополнительную стабильность, а гидравлические дисковые тормоза на каждом колесе заметно повышают уровень безопасности. В условиях российских дворов и узких улиц это особенно ценно: скутер легко маневрирует между машинами и пешеходами, не создавая лишнего шума и не доставляя дискомфорта окружающим.

Бортовой компьютер отображает всю ключевую информацию о состоянии транспорта, а светодиодные фары нового поколения обеспечивают хорошую видимость в тёмное время суток. Ещё одна важная особенность — дополнительный отсек для второй батареи, который почти удваивает запас хода. Это делает модель привлекательной для тех, кто часто совершает дальние поездки.

Среди технических характеристик стоит выделить литиевый аккумулятор ёмкостью 26 А·ч, максимальную скорость 45 км/ч и запас хода до 80 км на одном заряде. Предельная нагрузка составляет 160 кг, что позволяет использовать скутер не только для личных поездок, но и для перевозки небольших грузов. Снаряжённая масса устройства — 99 кг, диаметр колёс — 12 дюймов.

Электроскутеры с подобной конструкцией пока не получили массового распространения, однако интерес к ним растёт. Это связано с ужесточением экологических требований, развитием городской мобильности и стремлением сэкономить на обслуживании. В ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей с аналогичными характеристиками, а также расширения ассортимента аккумуляторов и комплектующих для электроскутеров на российском рынке.

Эксперты отмечают, что независимая подвеска и гидравлические тормоза постепенно становятся стандартом для современных электроскутеров, как это видно и на примере других моделей с акцентом на безопасность — например, в материале о новых решениях для электровелосипедов с обновленной тормозной системой

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