Электрический трицикл с двойными батареями: как iTank Doohan PRO 3000W меняет представление о городском транспорте

iTank Doohan PRO 3000W: трицикл с запасом хода до 100 км и мотором Bosch

Электроскутер iTank Doohan PRO 3000W выделяется среди городских трициклов благодаря мощному мотору Bosch, двойной батарее и продуманной конструкции. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные дорожные условия, что особенно актуально для российских городов.

Электроскутер iTank Doohan PRO 3000W выделяется среди городских трициклов благодаря мощному мотору Bosch, двойной батарее и продуманной конструкции. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные дорожные условия, что особенно актуально для российских городов.

В условиях растущего интереса к экологически чистому транспорту, электроскутер iTank Doohan PRO 3000W становится ведущим игроком на рынке традиционных трициклов. Модель привлекает внимание не только мощным двигателем, но и продуманной системой питания, что позволяет использовать ее в плотном городском трафике.

Основа конструкции - двойная система Dual Battery System, включающая два съемных литий-ионных аккумулятора на 60 В и 26 Ач. Такой комплект обеспечивает пробег до 100 км на одном заряде, полная зарядка занимает около 6 часов. За безопасность и использование батарей отвечает система BMS, защищающая от скачков напряжения, перегрева, замыканий и других рисков.

Мотор мощностью 3000 Вт, разработанный Bosch, позволяет разгоняться до 70 км/ч и уверенно преодолевать подъемы с уклоном до 30 градусов. Конструкция трицикла с независимой подвеской передних колес обеспечивает устойчивость даже на сложных участках дорог, низкая центральная высота и три точки опоры сводят к минимуму риск опрокидывания при резких маневрах или экстренном торможении.

Скутер рассчитан на вес до 160 кг при собственной массе 120 кг. Диаметр колес - 120/70-12 сзади и 80/100-12 спереди, клиренс - 13 см, высота седла - 75 см. Интегральный обратный ход маневрирования в ограниченном пространстве.

Для безопасности в темное время суток предусмотрены светодиодные фары ближнего и дальнего света, габаритные огни, поворотники и звуковой сигнал. В комплект входят кофры, шлем, зеркала, бортовой компьютер с цветной панелью и современный электронный интерфейс. С помощью специального приложения для смартфона можно настраивать параметры, отслеживать маршрут и управлять скутером удаленно.

Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать iTank Doohan PRO 3000W даже в сильный дождь. В комплекте - сам трицикл, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон. Для сравнения, современные электровелосипеды, такие как Tern HSD Gen 3 с электроприводом Bosch , также делают ставку на дальность хода и адаптацию к городским условиям, но трицикл выигрывает по устойчивости и проходимости.

iTank Doohan PRO 3000W может заинтересовать тех, кто ищет надежный и универсальный транспорт для города. Важно отметить, что наличие реверса, продуманная подвеска и защита от влаги делают модель особенно актуальной для российских дорог и климата. Электроскутеры с постоянными параметрами пока остаются редкостью на рынке, среди конкурентов пользуется популярностью iTank Doohan PRO 3000W.