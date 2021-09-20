Итоги 16-ой международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто»
Фото: ИнтерАвто
Что касается деловой программы, то большой интерес посетителей «Интеравто» вызвала конференция «Кузовной ремонт. В поисках качества», организованная порталом KUZOVLab. Участники обсудили современные реалии организации кузовного ремонта и влияние на них ОСАГО; особенности взаимодействия экспертных организаций со станциями технического обслуживания; вопросы экспертизы и оценки при ремонте ЛКП; качество лакокрасочного покрытия автомобилей и методы его оценки.
В рамках круглого стола «Развитие и локализации производства комплектующих изделий для автомобильной промышленности» были затронуты вопросы защиты интеллектуальных прав и борьбы с контрафактом и фальсификацией запасных частей, горюче-смазочных материалов и жидкостей, основные векторы развития производства и локализации автокомпонентов.
Выставка «Интеравто» в очередной раз подтвердила статус значимого мероприятия в автомобильной отрасли. Участники в числе первых ознакомились с новинками оборудования и материалов крупнейших производителей и поставщиков и установили новые деловые связи.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
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- 39 990 000 РMercedes V-класс 2021 в Москве
- 5 247 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 1 150 000 РHyundai Elantra 2018 в Москве
- 2 830 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 1 500 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 1 330 000 РAudi A8 2010 в Москве
- 1 165 000 РNissan Murano 2013 в Москве
- 5 200 000 РBMW 7 серия 2018 в Москве
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