14 января 2018, 21:51

Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?

Почти на 170 тыс. машин больше приобрели мы с вами в минувшем году, по сравнению с 2016-м. Результат 1 595 737 новых автомобилей – это те реальные финансовые и прочие возможности, которыми мы, рядовые и не очень потребители, обладаем на данный момент времени.
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Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?

Аналогичное по объему состояние рынка мы проходили 13 лет назад. Сравнение, безусловно, не в пользу дня сегодняшнего, но реалии экономики «не вырубишь топором». К тому же, смотря с какой колокольни рассматривать нынешние продажи. Если, скажем, брать за эталон еще памятные «сытые» времена (2011-2013 г.г.), то актуальное положение дел можно именовать провалом. А если вспомним «крокодильи слезы» образца 2015-2016 г.г., то налицо некий прогресс – как-никак +11,9% роста. 

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Согласно только что опубликованным данным АЕБ, из первой десятки наиболее успешных брендов только 6 компаний закончили год с ростом продаж выше общерыночного. И только Toyota (5 место) реализовала меньше машин, чем в 2016-м (-330 авто). 

Лидер – «АвтоВАЗ». На счету отечественной компании 311 588 отгруженных малолитражек. При этом Granta (93 686 ед.) и Vesta (77 291 ед.) заняли 2 и 3 места в модельном «чемпионате». Другие тольяттинские игроки – Largus (33 601 ед.), XRay (33 319 ед.), «Нива» (29 091 ед.) и Kalina (19 989 ед.) сумели закрепиться в ТОП-25.

Самым востребованным автомобилем в России стал Kia Rio, который в минувшем году прошел этап омоложения - в общей сложности было продано 96 689 ед. Этот собираемый в Санкт-Петербурге «кореец», по сути, и сделал продажи бренда (181 947 ед.), обеспечив Kia более половины успеха. Примерно тот же «урожай» и в «огороде» Hyundai. Из 157 858 реализованных в РФ машин 68 614 ед. – показатель Solaris. В отличие от соплатформенного Rio, «Соларис», мягко говоря, провалил продажи. Иначе как объяснишь тот факт, что в 2017-м россияне приобрели почти на 22 тыс. «бюджетников» меньше, чем годом ранее.  

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В минувшем году удача сопутствовала Ford. Бренд закончил сезон-2017 с 18-процентным ростом (50 360 ед.) и ворвался в первую десятку, продемонстрировав тем самым, что ставка на локальное производство верна. Причем, как недавно информировал 110km.ru, локомотивом продаж Ford нынче являются кроссоверы, доля которых достигла 48%.

«Выскочками» года по праву можно считать Genesis (+2141%), Foton (+612%) и Zotye (+261%). Такие гигантские рывки только в процентном эквиваленте завораживают. В более приземленных «штуках» картина не выглядит особо оптимистичной, ибо 1 031, 534 и 1 088 ед. соответственно – не самые большие показатели. И только Ravon, приплюсовавший к 2016-му не менее грандиозные 733%, выбивается из этого ряда, потому что сумел найти в России более 15 тыс. своих приверженцев.

Увы, обширен список компаний, закончивших 201 год в «минусе». Именно эти «двоечники» не позволили общей статистике выглядеть еще ярче, чем есть на самом деле. Посему ставим «на вид» эти марки: SsangYong (-89%, 123 ед.), Brilliance (-75%, иди 219 ед.), Chrysler (-70%, 9 машин), Geely (-50%, 2 234 ед.), BAW (-47%, 91 ед.), FAW (-33%, 553 ед.).

 
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«Споткнулся» премиальный сектор. Здесь также обилие отрицательных результатов относительно позапрошлого года. У Audi – 18-процентное снижение (16 878 проданных авто), у Porsche – 8-процентный шаг назад (4 578 ед.), Land Rover потерял 3% (8 883 ед.), Lexus не досчитался 2% (23 693 ед.). На этом фоне куда стабильнее себя чувствовали BMW (+9%, 30 018 ед.), Volvo (+26%, 7 011 ед.), Jaguar (+5%, 2 173 ед.), Mini (+16%, 1580 ед.) и Cadillac (+7%, 1 365 ед.).   

Искренне порадовали ребята из Honda, которые умудрились если не возродить марку в России, то, во всяком случае, сделать серьезную заявку на это. Усилиями сохранившихся дилеров компания реализовала в 2017-м 2 435 новых машин, преимущественного кроссоверов. Это на 39% больше, чем в 2016-м. На «позитиве» отработали год французы из Peugeot и Citroen, потерявшие за последние 3 года немало официальных партнеров. «Львы» отчитались о 37-процентном росте продаж (4 931 ед.), «двойной шеврон» - о 15-процентном (4 377 ед.). 

На «китайском» фронте без перемен. Здесь незыблемы позиции Lifan. И плевать, что у бренда 3-процентный спад. 16 964 реализованных «парусов» - это в 3 раза больше результата следующей мелкой поступью марки Chery с ее 5 905 проданными машинами.

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К итоговой статистике АЕБ подоспел отчет агентства «Автостат», которое исследовало отечественный рынок легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года. Правда, мониторинг охватил города с населением более 1 млн человек, но таковых, как все мы  знаем, полтора десятка. На основе полученных данных социологи агентства определили модели-лидеры этого рынка в каждом из городов-миллионников.

Лидерами вторичного рынка, как оказалось, являются следующие модели: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Lada 2114 Samara и Lada Priora. Безальтернативным б/у лидером по количеству завоеванных городов стал Ford Focus – его чаще других приобретали в 6 мегаполисах из 15 – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде.

Подержанная Toyota Corolla доминировала в Новосибирске, Красноярске и Омске. Давно устаревшая Lada Samara приглянулась жителям Казани, Волгограда и Перми. А «Приоре» не изменяли уроженцы Самары. В Ростове-на-Дону лидером местной «вторички» стал Hyundai Accent, а в Уфе, похоже, питают особые симпатии к Daewoo Nexia, на которой, кстати, в том же СПб ездят преимущественно гости из Средней Азии.

Иван Братуха

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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Аналогичное по объему состояние рынка мы проходили 13 лет назад. Сравнение, безусловно, не в пользу дня сегодняшнего, но реалии экономики «не вырубишь топором». К тому же, смотря с какой колокольни рассматривать нынешние продажи. Если, скажем, брать за эталон еще памятные «сытые» времена (2011-2013 г.г.), то актуальное положение дел можно именовать провалом. А если вспомним «крокодильи слезы» образца 2015-2016 г.г., то налицо некий прогресс – как-никак +11,9% роста.  {{material_120227}} Согласно только что опубликованным данным АЕБ, из первой десятки наиболее успешных брендов только 6 компаний закончили год с ростом продаж выше общерыночного. И только Toyota (5 место) реализовала меньше машин, чем в 2016-м (-330 авто).  Лидер – «АвтоВАЗ». На счету отечественной компании 311 588 отгруженных малолитражек. При этом Granta (93 686 ед.) и Vesta (77 291 ед.) заняли 2 и 3 места в модельном «чемпионате». Другие тольяттинские игроки – Largus (33 601 ед.), XRay (33 319 ед.), «Нива» (29 091 ед.) и Kalina (19 989 ед.) сумели закрепиться в ТОП-25. Самым востребованным автомобилем в России стал Kia Rio, который в минувшем году прошел этап омоложения - в общей сложности было продано 96 689 ед. Этот собираемый в Санкт-Петербурге «кореец», по сути, и сделал продажи бренда (181 947 ед.), обеспечив Kia более половины успеха. Примерно тот же «урожай» и в «огороде» Hyundai. Из 157 858 реализованных в РФ машин 68 614 ед. – показатель Solaris. В отличие от соплатформенного Rio, «Соларис», мягко говоря, провалил продажи. Иначе как объяснишь тот факт, что в 2017-м россияне приобрели почти на 22 тыс. «бюджетников» меньше, чем годом ранее.   {{material_122201}} В минувшем году удача сопутствовала Ford. Бренд закончил сезон-2017 с 18-процентным ростом (50 360 ед.) и ворвался в первую десятку, продемонстрировав тем самым, что ставка на локальное производство верна. Причем, как недавно информировал 110km.ru, локомотивом продаж Ford нынче являются кроссоверы, доля которых достигла 48%. «Выскочками» года по праву можно считать Genesis (+2141%), Foton (+612%) и Zotye (+261%). Такие гигантские рывки только в процентном эквиваленте завораживают. В более приземленных «штуках» картина не выглядит особо оптимистичной, ибо 1 031, 534 и 1 088 ед. соответственно – не самые большие показатели. И только Ravon, приплюсовавший к 2016-му не менее грандиозные 733%, выбивается из этого ряда, потому что сумел найти в России более 15 тыс. своих приверженцев. Увы, обширен список компаний, закончивших 201 год в «минусе». Именно эти «двоечники» не позволили общей статистике выглядеть еще ярче, чем есть на самом деле. Посему ставим «на вид» эти марки: SsangYong (-89%, 123 ед.), Brilliance (-75%, иди 219 ед.), Chrysler (-70%, 9 машин), Geely (-50%, 2 234 ед.), BAW (-47%, 91 ед.), FAW (-33%, 553 ед.).{{gallery_62}} {{material_120964}} «Споткнулся» премиальный сектор. Здесь также обилие отрицательных результатов относительно позапрошлого года. У Audi – 18-процентное снижение (16 878 проданных авто), у Porsche – 8-процентный шаг назад (4 578 ед.), Land Rover потерял 3% (8 883 ед.), Lexus не досчитался 2% (23 693 ед.). На этом фоне куда стабильнее себя чувствовали BMW (+9%, 30 018 ед.), Volvo (+26%, 7 011 ед.), Jaguar (+5%, 2 173 ед.), Mini (+16%, 1580 ед.) и Cadillac (+7%, 1 365 ед.).   Искренне порадовали ребята из Honda, которые умудрились если не возродить марку в России, то, во всяком случае, сделать серьезную заявку на это. Усилиями сохранившихся дилеров компания реализовала в 2017-м 2 435 новых машин, преимущественного кроссоверов. Это на 39% больше, чем в 2016-м. На «позитиве» отработали год французы из Peugeot и Citroen, потерявшие за последние 3 года немало официальных партнеров. «Львы» отчитались о 37-процентном росте продаж (4 931 ед.), «двойной шеврон» - о 15-процентном (4 377 ед.).  На «китайском» фронте без перемен. Здесь незыблемы позиции Lifan. И плевать, что у бренда 3-процентный спад. 16 964 реализованных «парусов» - это в 3 раза больше результата следующей мелкой поступью марки Chery с ее 5 905 проданными машинами. {{material_117996}} К итоговой статистике АЕБ подоспел отчет агентства «Автостат», которое исследовало отечественный рынок легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года. Правда, мониторинг охватил города с населением более 1 млн человек, но таковых, как все мы  знаем, полтора десятка. На основе полученных данных социологи агентства определили модели-лидеры этого рынка в каждом из городов-миллионников. Лидерами вторичного рынка, как оказалось, являются следующие модели: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Lada 2114 Samara и Lada Priora. Безальтернативным б/у лидером по количеству завоеванных городов стал Ford Focus – его чаще других приобретали в 6 мегаполисах из 15 – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде.Подержанная Toyota Corolla доминировала в Новосибирске, Красноярске и Омске. Давно устаревшая Lada Samara приглянулась жителям Казани, Волгограда и Перми. А «Приоре» не изменяли уроженцы Самары. В Ростове-на-Дону лидером местной «вторички» стал Hyundai Accent, а в Уфе, похоже, питают особые симпатии к Daewoo Nexia, на которой, кстати, в том же СПб ездят преимущественно гости из Средней Азии.
2018-01-14
Автор: Иван Братуха
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