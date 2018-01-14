Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Аналогичное по объему состояние рынка мы проходили 13 лет назад. Сравнение, безусловно, не в пользу дня сегодняшнего, но реалии экономики «не вырубишь топором». К тому же, смотря с какой колокольни рассматривать нынешние продажи. Если, скажем, брать за эталон еще памятные «сытые» времена (2011-2013 г.г.), то актуальное положение дел можно именовать провалом. А если вспомним «крокодильи слезы» образца 2015-2016 г.г., то налицо некий прогресс – как-никак +11,9% роста.
Лидер – «АвтоВАЗ». На счету отечественной компании 311 588 отгруженных малолитражек. При этом Granta (93 686 ед.) и Vesta (77 291 ед.) заняли 2 и 3 места в модельном «чемпионате». Другие тольяттинские игроки – Largus (33 601 ед.), XRay (33 319 ед.), «Нива» (29 091 ед.) и Kalina (19 989 ед.) сумели закрепиться в ТОП-25.
Самым востребованным автомобилем в России стал Kia Rio, который в минувшем году прошел этап омоложения - в общей сложности было продано 96 689 ед. Этот собираемый в Санкт-Петербурге «кореец», по сути, и сделал продажи бренда (181 947 ед.), обеспечив Kia более половины успеха. Примерно тот же «урожай» и в «огороде» Hyundai. Из 157 858 реализованных в РФ машин 68 614 ед. – показатель Solaris. В отличие от соплатформенного Rio, «Соларис», мягко говоря, провалил продажи. Иначе как объяснишь тот факт, что в 2017-м россияне приобрели почти на 22 тыс. «бюджетников» меньше, чем годом ранее.
«Выскочками» года по праву можно считать Genesis (+2141%), Foton (+612%) и Zotye (+261%). Такие гигантские рывки только в процентном эквиваленте завораживают. В более приземленных «штуках» картина не выглядит особо оптимистичной, ибо 1 031, 534 и 1 088 ед. соответственно – не самые большие показатели. И только Ravon, приплюсовавший к 2016-му не менее грандиозные 733%, выбивается из этого ряда, потому что сумел найти в России более 15 тыс. своих приверженцев.
Увы, обширен список компаний, закончивших 201 год в «минусе». Именно эти «двоечники» не позволили общей статистике выглядеть еще ярче, чем есть на самом деле. Посему ставим «на вид» эти марки: SsangYong (-89%, 123 ед.), Brilliance (-75%, иди 219 ед.), Chrysler (-70%, 9 машин), Geely (-50%, 2 234 ед.), BAW (-47%, 91 ед.), FAW (-33%, 553 ед.).
Искренне порадовали ребята из Honda, которые умудрились если не возродить марку в России, то, во всяком случае, сделать серьезную заявку на это. Усилиями сохранившихся дилеров компания реализовала в 2017-м 2 435 новых машин, преимущественного кроссоверов. Это на 39% больше, чем в 2016-м. На «позитиве» отработали год французы из Peugeot и Citroen, потерявшие за последние 3 года немало официальных партнеров. «Львы» отчитались о 37-процентном росте продаж (4 931 ед.), «двойной шеврон» - о 15-процентном (4 377 ед.).
На «китайском» фронте без перемен. Здесь незыблемы позиции Lifan. И плевать, что у бренда 3-процентный спад. 16 964 реализованных «парусов» - это в 3 раза больше результата следующей мелкой поступью марки Chery с ее 5 905 проданными машинами.
Лидерами вторичного рынка, как оказалось, являются следующие модели: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Lada 2114 Samara и Lada Priora. Безальтернативным б/у лидером по количеству завоеванных городов стал Ford Focus – его чаще других приобретали в 6 мегаполисах из 15 – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде.
Подержанная Toyota Corolla доминировала в Новосибирске, Красноярске и Омске. Давно устаревшая Lada Samara приглянулась жителям Казани, Волгограда и Перми. А «Приоре» не изменяли уроженцы Самары. В Ростове-на-Дону лидером местной «вторички» стал Hyundai Accent, а в Уфе, похоже, питают особые симпатии к Daewoo Nexia, на которой, кстати, в том же СПб ездят преимущественно гости из Средней Азии.
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