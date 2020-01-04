Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
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В России с завидной регулярностью идут споры на тему того, во сколько же лет оптимально выдавать гражданам водительские удостоверения. 2019-й не стал исключением. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет.
Таким образом, по факту управлять мощными двухколесными транспортными средствами позволят не ранее 22 лет. А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года.
С другой стороны, на всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения. По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах.
Впрочем, эксперты прогнозируют спад желающих в автошколах, поскольку дорожает как само образование, так и автомобили. По итогам 2019 года цены на новые машины в России выросли на 9-10%. По оценкам аналитиков, стоимость машин продолжит идти вверх, и это, естественно, отразится на рынке.
Главные факторы сокращения продаж на авторынке – снижение располагаемого дохода населения, снижение курса рубля, повышение НДС, инфляция. Повышение утилизационного сбора, утвержденное правительством РФ в 2019-м, докрасило картину темными красками. С нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%. Все это спровоцирует рост цен на новые машины в среднем на 5%.
Завершились работы и на платной трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Сейчас на скоростной автомагистрали расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. Весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы. Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля.
Кроме того, правительство Санкт-Петербурга отобрало и проработало 6 наиважнейших проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Среди них - Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе плюс возведение транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. 22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово. Ее строительство начнется уже в 2020 году.
Наконец, в Краснодарском крае проектируют новую автодорогу, которая разгрузит подступы к Крымскому мосту. Минтранс держит координаты будущей магистрали в строжайшем секрете, чтобы избежать в будущем спекуляций земельными участками под строительство. Завершить работы планируют в 2022 году.
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