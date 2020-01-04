Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 января 2020, 09:37

Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей

  • 1015
  • 0
Фото Строительство.ру
Продолжаем вспоминать о главных автомобильных событиях ушедшего 2019 года. Множество инициатив и обсуждений было сосредоточено вокруг автошкол. В перспективе получить водительское удостоверение будет сложнее. Да и сами машины за год стали еще недоступнее. Зато открылось несколько важных дорожных артерий страны. Об этом во второй части традиционного обзора 110km.ru.

В России с завидной регулярностью идут споры на тему того, во сколько же лет оптимально выдавать гражданам водительские удостоверения. 2019-й не стал исключением. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет.

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Также предлагается ограничить допуск новичков к мощным мотоциклам — сперва кандидат должен научиться водить маломощный двухколесный транспорт. Для этого ГИБДД предлагает даже ввести новую подкатегорию — А2, которая разрешает управлять мотоциклами мощностью не более 47 л. с. Такое ограничение будет действовать два года, после чего водителей допустят к любым другим мотоциклам.

Таким образом, по факту управлять мощными двухколесными транспортными средствами позволят не ранее 22 лет. А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года.

С другой стороны, на всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения. По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах.

Ранее мы писали
Уже в следующем году кандидатам в водители будет сложнее сдать экзамен на получение прав. В частности, исключат ...
Читать далее
Но главные изменения будущих водителей ожидают в части сдачи экзамена на права. Так, ГИБДД хочет исключить из программы экзамена «площадку», поскольку она дублирует экзамен в автошколе. Кроме того, планируется отменить запрет ездить ученикам автошкол по автомагистралям в рамках практических занятий. Наконец, после реформы может значительно увеличиться количество задач в теоретической части: она будет включать вопросы об основах безопасности управления ТС.

Впрочем, эксперты прогнозируют спад желающих в автошколах, поскольку дорожает как само образование, так и автомобили. По итогам 2019 года цены на новые машины в России выросли на 9-10%. По оценкам аналитиков, стоимость машин продолжит идти вверх, и это, естественно, отразится на рынке.

Главные факторы сокращения продаж на авторынке – снижение располагаемого дохода населения, снижение курса рубля, повышение НДС, инфляция. Повышение утилизационного сбора, утвержденное правительством РФ в 2019-м, докрасило картину темными красками. С нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%. Все это спровоцирует рост цен на новые машины в среднем на 5%.

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Но есть и хорошие новости! Правда, касаются они дорог. Крымский мост официально достроили. В минувшем году запустили движение по железнодорожной части переправы. Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга и проехал по новому мосту 25 декабря. Строительство самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуостров началось в 2016 году. В мае 2018-го была открыта автомобильная часть для легковых машин и автобусов. Движение грузового автотранспорта запустили с 1 октября 2018 года.

Завершились работы и на платной трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Сейчас на скоростной автомагистрали расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. Весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы. Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля.

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
А в 2020 году начнется строительство новой платной трассы Москва – Казань. Полностью автомагистраль должна быть готова в 2027 году. В дальнейшем ее могут продлить до Владивостока. «Автодор» работает над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог.

Кроме того, правительство Санкт-Петербурга отобрало и проработало 6 наиважнейших проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Среди них - Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе плюс возведение транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. 22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово. Ее строительство начнется уже в 2020 году.

Наконец, в Краснодарском крае проектируют новую автодорогу, которая разгрузит подступы к Крымскому мосту. Минтранс держит координаты будущей магистрали в строжайшем секрете, чтобы избежать в будущем спекуляций земельными участками под строительство. Завершить работы планируют в 2022 году.

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей

 

Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Итоги 2019 часть II Что изменится для водителей
Конечно, это далеко не все автомобильные события ушедшего 2019 года, однако это те, что, безусловно, войдут в историю. Пишите в комментариях, какие события из мира авто для вас оказались самыми значимыми. Первую часть Итогов 2019-го можно прочитать здесь.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Постановление от Управ- ления муниципальных инспекций (далее МУИ) о штрафе в 5 тыс рублей
Господа автовладельцы! Для тех, кто получил Постановление от Управ- ления муниципальных инспекций (далее МУИ) о штрафе в 5 тыс рублей, есть хорошая новость. Вы можете легко отбить этот штраф. УМИ квали-фицирует постановку автомобиля на зеленый газон как нарушение по ст. 2.6.1 ч. 1 КоАП РФ "административные ...
Алексей01
Как проверить, заменили масло в сервисе или нет?
У меня тоже такое было. Меняли на 1 ТО масло, но при сдаче в щупе масло коричный был, я сказал что есть сомнение о том что меняли масло.показали видео, но там тоже не видно что сливает, и наливает новую маслу. Потом читал что масло бывает и коричный.
Усон(Семен)
Автомир KIA СПб | отзывы
Среди дороги встал как вкопанный. Отбуксировали меня в сервис при салоне, где я покупал Спортейдж, там сделали диагностику, выявили, что лопнул патрубок антифриза. Причин такой поломки не выявили, хотя это важно на мой взгляд. Ну ладно. Патрубков в салоне не было, я купил его и антифриз в автомагазине ...
Левон
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Итоги 2019, часть II. Что изменится для водителей
В России с завидной регулярностью идут споры на тему того, во сколько же лет оптимально выдавать гражданам водительские удостоверения. 2019-й не стал исключением. Согласно тексту поправок МВД РФ, минимальный возраст получения водительского удостоверения категории А необходимо повысить с 18 до 20 лет. {{gallery_65}} Также предлагается ограничить допуск новичков к мощным мотоциклам — сперва кандидат должен научиться водить маломощный двухколесный транспорт. Для этого ГИБДД предлагает даже ввести новую подкатегорию — А2, которая разрешает управлять мотоциклами мощностью не более 47 л. с. Такое ограничение будет действовать два года, после чего водителей допустят к любым другим мотоциклам.Таким образом, по факту управлять мощными двухколесными транспортными средствами позволят не ранее 22 лет. А вот минимальный возраст для получения категории С (грузовики) Госавтоинспекция собирается повысить с 18 до 21 года, категории D (автобусы) — с 18 до 24 лет. Документ также накладывает ограничение на получение прав этих категорий, их не выдадут тем, у кого нет опыта вождения легковой машины в течение года. С другой стороны, на всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения») глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в ГИБДД не видят препятствий возможности выдачи водительских прав лицам моложе 18 лет при условии, что кандидаты в автомобилисты будут проходить усиленный курс обучения. По замыслу, подростки должны будут не три месяца изучать ПДД, а гораздо дольше. К примеру, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в ЮИД, а после — в юношеских автошколах. {{material_128445}} Но главные изменения будущих водителей ожидают в части сдачи экзамена на права. Так, ГИБДД хочет исключить из программы экзамена «площадку», поскольку она дублирует экзамен в автошколе. Кроме того, планируется отменить запрет ездить ученикам автошкол по автомагистралям в рамках практических занятий. Наконец, после реформы может значительно увеличиться количество задач в теоретической части: она будет включать вопросы об основах безопасности управления ТС.Впрочем, эксперты прогнозируют спад желающих в автошколах, поскольку дорожает как само образование, так и автомобили. По итогам 2019 года цены на новые машины в России выросли на 9-10%. По оценкам аналитиков, стоимость машин продолжит идти вверх, и это, естественно, отразится на рынке.Главные факторы сокращения продаж на авторынке – снижение располагаемого дохода населения, снижение курса рубля, повышение НДС, инфляция. Повышение утилизационного сбора, утвержденное правительством РФ в 2019-м, докрасило картину темными красками. С нового года повышение ставок коснется, прежде всего, сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 литра утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 литров — на 145%. В самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%. Все это спровоцирует рост цен на новые машины в среднем на 5%. {{gallery_1446}} Но есть и хорошие новости! Правда, касаются они дорог. Крымский мост официально достроили. В минувшем году запустили движение по железнодорожной части переправы. Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга и проехал по новому мосту 25 декабря. Строительство самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуостров началось в 2016 году. В мае 2018-го была открыта автомобильная часть для легковых машин и автобусов. Движение грузового автотранспорта запустили с 1 октября 2018 года.Завершились работы и на платной трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Сейчас на скоростной автомагистрали расположено 16 пунктов взимания платы, 6 многофункциональных сервисных зон и порядка 15 контейнерных заправок. После запуска сквозного движения преодолеть трассу можно за 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 составляет 110 км/час, а на обходе Вышнего Волочка разрешено разгоняться до 130 км/час. Весной планируется увеличить скоростной режим до 130 км/ч и на других участках трассы. Это первый масштабный проект в постсоветской России, связавший два крупных мегаполиса и построенный с нуля. {{gallery_98}} А в 2020 году начнется строительство новой платной трассы Москва – Казань. Полностью автомагистраль должна быть готова в 2027 году. В дальнейшем ее могут продлить до Владивостока. «Автодор» работает над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог.Кроме того, правительство Санкт-Петербурга отобрало и проработало 6 наиважнейших проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Среди них - Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе плюс возведение транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. 22-километровая Широтная магистраль скоростного движения будет начинаться от ЗСД в районе Благодатной улицы, затем пройдет в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и упрется в «ленту» Кольцевой автодороги у микрорайона Кудрово. Ее строительство начнется уже в 2020 году.Наконец, в Краснодарском крае проектируют новую автодорогу, которая разгрузит подступы к Крымскому мосту. Минтранс держит координаты будущей магистрали в строжайшем секрете, чтобы избежать в будущем спекуляций земельными участками под строительство. Завершить работы планируют в 2022 году. {{gallery_50}}Конечно, это далеко не все автомобильные события ушедшего 2019 года, однако это те, что, безусловно, войдут в историю. Пишите в комментариях, какие события из мира авто для вас оказались самыми значимыми. Первую часть Итогов 2019-го можно прочитать здесь.
2020-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Чебоксары Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.