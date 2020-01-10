Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России
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Lada Granta Cross
Автомобиль отличается защитным обвесом из неокрашенного пластика, рейлингами на крыше и увеличенным до 198 мм дорожным просветом. Сидения обиты оригинальной серо-оранжевой тканью с контрастной прострочкой. Комфорт в поездке обеспечит улучшенная шумоизоляция, энергоемкая подвеска и кондиционер, который входит в базовое оснащение. Также в начальный список опций входят одна подушка безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом».
Lada Vesta Sport
В список стандартного оборудования входит система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема, «мульти-руль», обогрев передних сидений, датчики дождя и света. В движение модель приводится модернизированным 1,8-литровым мотором, форсированным до 145 л.с. Инженеры установили новые распределительные валы с измененным профилем, усовершенствовали топливную систему повышенного давления и перенастроили систему регулировки фаз газораспределения. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.
Toyota Corolla
Базовая «Королла» не может похвастать богатым оснащением. В список опций входят кондиционер, галогеновые фары, аудиоподготовка с 4 динамиками, электропакет боковых зеркал, обогрев передних сидений, 4 подушки безопасности и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. На следующем уровне дополнительно появляются обогрев руля и зоны «дворников», аудиосистема с 6 динамиками, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Hyundai Elantra
В силовой линейке присутствуют бензиновые атмосферные двигатели MPI объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.). Оба агрегата работают как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с АКПП того же диапазона.
Kia Ceed SW
В моторную гамму для России вошли три агрегата: «атмосферники»1,4 Kappa (100 л. с., 134 Нм) и 1.6 MPI Gamma (128 л. с., 155 Нм), а также новый турбомотор 1,4 T-GDI Kappa (140 л. с., 242 Нм). Младший двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», 1,6-литровый агрегат работает как с МКПП, так и с «автоматом» того же диапазона. Для топового мотора предусмотрен 7-ступенчатый «робот».
Chery Tiggo 7
Учитывая традиционное недоверие, с которым российские покупатели относятся к китайским турбомоторам, в Chery постарались максимально снизить стоимость таких автомобилей. Для этого пришлось максимально упростить оснащение. В итоге кросовер имеет «механику» вместо вариатора, простенький кондиционер вместо климат-контроля, тканевый салон и руль без кожаной оплетки, а от «зимнего пакета» остался лишь обогрев передних сидений. У таких кроссоверов две подушки безопасности, нет передних парктроников, системы кругового обзора и атмосферной подсветки салона.
Lifan X70
Еще один китайский вседорожник вновь можно купить в России. Х70 вернулся на отечественный авторынок после небольшого перерыва. Фактически продажи прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Изначально компания рассчитывала наладить поставки напрямую из Китая через три месяца, но сроки немного затянулись, и автомобиль вернулся лишь осенью.
Кроссовер приводится в движение 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Стандартный набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России
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