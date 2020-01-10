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10 января 2020, 16:11

Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России

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Продолжаем вспоминать главные новинки на авторынке России в ушедшем году. На очереди сегмент массовых доступных моделей — самый востребованный у отечественных потребителей.

Lada Granta Cross

ВАЗ (Lada) Granta Cross
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 559 900 до 648 900 Р
Вседорожный российский универсал самого доступного семейства «АвтоВАЗа» ждали многие. Неудивительно, что теперь продажи «Гранта» в основном растут именно за счет этой версии модели.

Автомобиль отличается защитным обвесом из неокрашенного пластика, рейлингами на крыше и увеличенным до 198 мм дорожным просветом. Сидения обиты оригинальной серо-оранжевой тканью с контрастной прострочкой. Комфорт в поездке обеспечит улучшенная шумоизоляция, энергоемкая подвеска и кондиционер, который входит в базовое оснащение. Также в начальный список опций входят одна подушка безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом».

Lada Vesta Sport

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 586 000 до 866 000 Р
Официальные продажи «заряженной» отечественной новинки стартовали в начале прошлого года. Что было непривычным для покупателя — цена. Автомобиль стал первой моделью «АвтоВАЗа», цена которого перевалила за отметку в 1 млн рублей. Комплектация Luxe на момент старта продаж стоила минимум 1 009 900 рублей.

В список стандартного оборудования входит система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема, «мульти-руль», обогрев передних сидений, датчики дождя и света. В движение модель приводится модернизированным 1,8-литровым мотором, форсированным до 145 л.с. Инженеры установили новые распределительные валы с измененным профилем, усовершенствовали топливную систему повышенного давления и перенастроили систему регулировки фаз газораспределения. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
От 1.6 л, 122 л.с
Новый от 1 173 000 до 1 700 000 Р
Новое поколение седана японской марки российским покупателям предложили в единственной модификации со старым проверенным 122-сильным «атмосферником». По коробкам передач есть выбор: 6-ступенчатая «механика» или вариатор. Для модели подготовили 5 комплектаций, но в базовой «Стандарт» нельзя заказать автомобиль с вариатором, а в топовых «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety» нет версий с «механикой».

Базовая «Королла» не может похвастать богатым оснащением. В список опций входят кондиционер, галогеновые фары, аудиоподготовка с 4 динамиками, электропакет боковых зеркал, обогрев передних сидений, 4 подушки безопасности и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. На следующем уровне дополнительно появляются обогрев руля и зоны «дворников», аудиосистема с 6 динамиками, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 1 049 000 до 1 445 000 Р
Автомобиль входит в список самых ликвидных, а потому интерес покупателей к нему есть всегда. В базовом варианте обновленный седан оснащается двумя подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой с Bluetooth, электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, стальными 15-дюймовыми дисками. В более дорогих исполнениях «Элантра» имеет уже 6 «эйрбегов», 2-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, противотуманные фары, парктроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.

В силовой линейке присутствуют бензиновые атмосферные двигатели MPI объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.). Оба агрегата работают как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с АКПП того же диапазона.

Kia Ceed SW

KIA Ceed
От 1.4 л, 140 л.с
Новый от 949 900 до 1 459 900 Р
Универсалы не пользуются большим спросом у россиян, однако автопроизводители продолжают радовать нас новинками в этом сегменте. Главное отличие Ceed SW нового поколения – большой багажник. Его объем составляет 625 литров.

В моторную гамму для России вошли три агрегата: «атмосферники»1,4 Kappa (100 л. с., 134 Нм) и 1.6 MPI Gamma (128 л. с., 155 Нм), а также новый турбомотор 1,4 T-GDI Kappa (140 л. с., 242 Нм). Младший двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», 1,6-литровый агрегат работает как с МКПП, так и с «автоматом» того же диапазона. Для топового мотора предусмотрен 7-ступенчатый «робот».

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 7
От 1.5 л, 152 л.с
Новый от 1 199 900 до 1 369 900 Р
Если хочется машину повыше, но бюджет ограничен, можно присмотреться к «китайцам». Аккурат в прошлом году Chery вывела на рынок России доступный вседорожник Tiggo 7. Примечательно, что самый доступный вариант модели оснащен топовым 152-сильным турбомотором, тогда как более «богатые» комплектации довольствуются 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 122 л.с.

Учитывая традиционное недоверие, с которым российские покупатели относятся к китайским турбомоторам, в Chery постарались максимально снизить стоимость таких автомобилей. Для этого пришлось максимально упростить оснащение. В итоге кросовер имеет «механику» вместо вариатора, простенький кондиционер вместо климат-контроля, тканевый салон и руль без кожаной оплетки, а от «зимнего пакета» остался лишь обогрев передних сидений. У таких кроссоверов две подушки безопасности, нет передних парктроников, системы кругового обзора и атмосферной подсветки салона.

Lifan X70

Еще один китайский вседорожник вновь можно купить в России. Х70 вернулся на отечественный авторынок после небольшого перерыва. Фактически продажи прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Изначально компания рассчитывала наладить поставки напрямую из Китая через три месяца, но сроки немного затянулись, и автомобиль вернулся лишь осенью.

Кроссовер приводится в движение 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Стандартный набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.

Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России


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Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
Форум Hyundai Elantra
Цитата:| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. ...
laptev
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
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Итоги 2019. Главные масс-новинки авторынка России
Lada Granta Cross{{model_v2_6806}}Вседорожный российский универсал самого доступного семейства «АвтоВАЗа» ждали многие. Неудивительно, что теперь продажи «Гранта» в основном растут именно за счет этой версии модели.Автомобиль отличается защитным обвесом из неокрашенного пластика, рейлингами на крыше и увеличенным до 198 мм дорожным просветом. Сидения обиты оригинальной серо-оранжевой тканью с контрастной прострочкой. Комфорт в поездке обеспечит улучшенная шумоизоляция, энергоемкая подвеска и кондиционер, который входит в базовое оснащение. Также в начальный список опций входят одна подушка безопасности, электропривод и обогрев наружных зеркал, атермальная тонировка стекол, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.Покупателям предлагается выбор из двух моторов: 1,6 литра (8 клапанов) мощностью 87 л.с. и 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 106 л.с. Первый агрегат сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй может работать в паре как с «механикой», так и с «роботом». Lada Vesta Sport{{model_v2_6176}}Официальные продажи «заряженной» отечественной новинки стартовали в начале прошлого года. Что было непривычным для покупателя — цена. Автомобиль стал первой моделью «АвтоВАЗа», цена которого перевалила за отметку в 1 млн рублей. Комплектация Luxe на момент старта продаж стоила минимум 1 009 900 рублей.В список стандартного оборудования входит система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема, «мульти-руль», обогрев передних сидений, датчики дождя и света. В движение модель приводится модернизированным 1,8-литровым мотором, форсированным до 145 л.с. Инженеры установили новые распределительные валы с измененным профилем, усовершенствовали топливную систему повышенного давления и перенастроили систему регулировки фаз газораспределения. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Toyota Corolla {{model_v2_1278}}Новое поколение седана японской марки российским покупателям предложили в единственной модификации со старым проверенным 122-сильным «атмосферником». По коробкам передач есть выбор: 6-ступенчатая «механика» или вариатор. Для модели подготовили 5 комплектаций, но в базовой «Стандарт» нельзя заказать автомобиль с вариатором, а в топовых «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety» нет версий с «механикой».Базовая «Королла» не может похвастать богатым оснащением. В список опций входят кондиционер, галогеновые фары, аудиоподготовка с 4 динамиками, электропакет боковых зеркал, обогрев передних сидений, 4 подушки безопасности и 15-дюймовые стальные колесные диски с колпаками. На следующем уровне дополнительно появляются обогрев руля и зоны «дворников», аудиосистема с 6 динамиками, кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Hyundai Elantra{{model_v2_1609}}Автомобиль входит в список самых ликвидных, а потому интерес покупателей к нему есть всегда. В базовом варианте обновленный седан оснащается двумя подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой с Bluetooth, электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, стальными 15-дюймовыми дисками. В более дорогих исполнениях «Элантра» имеет уже 6 «эйрбегов», 2-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, противотуманные фары, парктроники и 16-дюймовые легкосплавные диски.В силовой линейке присутствуют бензиновые атмосферные двигатели MPI объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.). Оба агрегата работают как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с АКПП того же диапазона.Kia Ceed SW{{model_v2_629}}Универсалы не пользуются большим спросом у россиян, однако автопроизводители продолжают радовать нас новинками в этом сегменте. Главное отличие Ceed SW нового поколения – большой багажник. Его объем составляет 625 литров. В моторную гамму для России вошли три агрегата: «атмосферники»1,4 Kappa (100 л. с., 134 Нм) и 1.6 MPI Gamma (128 л. с., 155 Нм), а также новый турбомотор 1,4 T-GDI Kappa (140 л. с., 242 Нм). Младший двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», 1,6-литровый агрегат работает как с МКПП, так и с «автоматом» того же диапазона. Для топового мотора предусмотрен 7-ступенчатый «робот». Chery Tiggo 7{{model_v2_6779}}Если хочется машину повыше, но бюджет ограничен, можно присмотреться к «китайцам». Аккурат в прошлом году Chery вывела на рынок России доступный вседорожник Tiggo 7. Примечательно, что самый доступный вариант модели оснащен топовым 152-сильным турбомотором, тогда как более «богатые» комплектации довольствуются 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 122 л.с. Учитывая традиционное недоверие, с которым российские покупатели относятся к китайским турбомоторам, в Chery постарались максимально снизить стоимость таких автомобилей. Для этого пришлось максимально упростить оснащение. В итоге кросовер имеет «механику» вместо вариатора, простенький кондиционер вместо климат-контроля, тканевый салон и руль без кожаной оплетки, а от «зимнего пакета» остался лишь обогрев передних сидений. У таких кроссоверов две подушки безопасности, нет передних парктроников, системы кругового обзора и атмосферной подсветки салона. Lifan X70{{model_v2_id}}Еще один китайский вседорожник вновь можно купить в России. Х70 вернулся на отечественный авторынок после небольшого перерыва. Фактически продажи прекратились в мае 2019 года, когда у дилеров закончились последние экземпляры, собранные на черкесском заводе Derways. Изначально компания рассчитывала наладить поставки напрямую из Китая через три месяца, но сроки немного затянулись, и автомобиль вернулся лишь осенью.Кроссовер приводится в движение 2,0-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 136 л.с. Агрегат может работать как в паре с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Привод – только передний. Стандартный набор оборудования включает две подушки безопасности, кондиционер, парктроники сзади, датчик света, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистему с поддержкой mp3, противотуманные фары и 17-дюймовые колеса. Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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