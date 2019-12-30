Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России
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За год в России появилось множество кроссоверов и внедорожников, на любой вкус и кошелек. Однако есть новинки, которые мы особенно ждали. Это главные премьеры среди вседорожников.
Renault Arkana
В базовой комплектации вседорожник предлагается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором.
Suzuki Jimny
Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.
Skoda Karoq
В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Во второй половине 2020 года выбор модификаций обещают расширить. В частности, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style.
Kia Soul
В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах.
Toyota RAV4
В список начального варианта исполнения входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Audi Q3
Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro предлагают в четырех уровнях оснащения. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.
Mitsubishi L200
Увеличение дорожного просвета до 220 мм (+15 мм) произошло за счет колесных дисков большего размера, которыми начали оснащать топовые комплектации – диаметром 18 вместо 17 дюймов. Вместе с клиренсом выросли углы въезда и съезда - до 31 и 29 градусов, соответственно.
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