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30 декабря 2019, 10:49

Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России

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Минувший 2019-й стал богат на автомобильные новинки. Несмотря на то, что авторынок России по-прежнему переживает не лучшие времена, производители охотно выводят свежие модели. Особенно это касается сегмента SUV.

За год в России появилось множество кроссоверов и внедорожников, на любой вкус и кошелек. Однако есть новинки, которые мы особенно ждали. Это главные премьеры среди вседорожников.

Renault Arkana

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Модель разрабатывалась специально для нашей страны, и по версии производителя, воплощает в себе все российские мечты об идеальном автомобиле. Купе-кроссовер – это совместная разработка французских и российских инженеров. Автомобили, выпущенные на московском заводе, уже отправляют на экспорт.

В базовой комплектации вседорожник предлагается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny
От 1.5 л, 102 л.с
Новый от 1 359 000 до 1 569 000 Р
Поклонники компактного внедорожника так ждали обновленный вариант модели, что продажи его оказались весьма успешными.  В первый же месяц дилеры реализовали 127 экземпляров. Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж бренда.

Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

Skoda Karoq

Skoda Karoq
От 1.5 л, 150 л.с
Совсем недавно на заводе в Нижнем Новгороде стартовало производство нового чешского вседорожника. Популярный в Европе кроссовер пока предложат в безальтернативном варианте со 150-сильным мотором и новым «автоматом» в комплектации Ambition.

В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Во второй половине 2020 года выбор модификаций обещают расширить. В частности, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style.

Kia Soul

KIA Soul
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 1 029 900 до 1 649 900 Р
В самом начале лета до России добрался обновленный вариант городского кроссовера Kia Soul. В моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. для версии GT Line. Первый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона, второй – только с АКПП. Турбомотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод по умолчанию полный.

В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
149 л.с
Новый от 1 766 000 до 2 661 000 Р
Новинка дебютировала еще в апреле 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, однако до России добралась лишь спустя полтора года. В моторную гамму вошли бензиновые «атмосферники»: 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».

В список начального варианта исполнения входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Audi Q3

Audi Q3
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 2 253 000 до 2 870 000 Р
Кроссовер второго поколения представили летом 2018 года. Более года спустя, в сентябре 2019-го, российский офис марки начал принимать заказы на версии с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.).

Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro предлагают в четырех уровнях оснащения. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200
От 2.4 л, 154 л.с
Новый от 2 069 000 до 2 498 000 Р
Модель отличается от предшественника увеличенным дорожным просветом, другой внешностью и новой автоматической трансмиссией. В моторной гамме для России изменений не произошло. Автомобили предлагаются с надежными и проверенными временем 2,4-литровыми двигателями 4N15, которые доступны в двух вариантах форсировки: 154 л.с. и 181 л.с. Помимо 6-ступенчатой «механики» пикап можно заказать с новым «автоматом» Aisin того же диапазона (раньше был 5-ступенчатый). Привод по умолчанию у всех автомобилей полный.

Увеличение дорожного просвета до 220 мм (+15 мм) произошло за счет колесных дисков большего размера, которыми начали оснащать топовые комплектации – диаметром 18 вместо 17 дюймов. Вместе с клиренсом выросли углы въезда и съезда - до 31 и 29 градусов, соответственно.


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Итоги 2019: главные вседорожники, которые доехали до России
За год в России появилось множество кроссоверов и внедорожников, на любой вкус и кошелек. Однако есть новинки, которые мы особенно ждали. Это главные премьеры среди вседорожников.Renault Arkana{{model_v2_6732}}Модель разрабатывалась специально для нашей страны, и по версии производителя, воплощает в себе все российские мечты об идеальном автомобиле. Купе-кроссовер – это совместная разработка французских и российских инженеров. Автомобили, выпущенные на московском заводе, уже отправляют на экспорт.В базовой комплектации вседорожник предлагается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». В начальное оснащение входят 4 подушки безопасности, кондиционер, электропакет боковых зеркал, 4 электростеклоподъемника, аудиосистема с Bluetooth, светодиодная оптика и 17-дюймовые штампованные колесные диски. На следующем уровне доступны версии с 1,6-литровым двигателем и полным приводом, а также переднеприводная модификация с новым 1,3-литровым турбомотором и вариатором. Suzuki Jimny{{model_v2_1210}}Поклонники компактного внедорожника так ждали обновленный вариант модели, что продажи его оказались весьма успешными.  В первый же месяц дилеры реализовали 127 экземпляров. Новинке прочат роль главного «локомотива» продаж бренда. Отечественным покупателям предлагают новый Jimny в двух комплектациях – GL и GLX. Выбора по моторам нет. Внедорожник оснащается безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. В список стандартного оснащения входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.Skoda Karoq{{model_v2_6342}}Совсем недавно на заводе в Нижнем Новгороде стартовало производство нового чешского вседорожника. Популярный в Европе кроссовер пока предложат в безальтернативном варианте со 150-сильным мотором и новым «автоматом» в комплектации Ambition.В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Во второй половине 2020 года выбор модификаций обещают расширить. В частности, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style.Kia Soul{{model_v2_1825}}В самом начале лета до России добрался обновленный вариант городского кроссовера Kia Soul. В моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), а также 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. для версии GT Line. Первый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона, второй – только с АКПП. Турбомотор сочетается исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод по умолчанию полный.В список базового оснащения входит кондиционер, передние и задние стеклоподъемники, 6 подушек безопасности и шторки безопасности, 16-дюймовые стальные колесные диски с колпаками, мультируль, аудиосистема с 6 динамиками и поддержкой Bluetooth, а также системы ABS, ESC, BAS, система помощи при старте на подъеме и система контроля давления в шинах. Toyota RAV4{{model_v2_1308}}Новинка дебютировала еще в апреле 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, однако до России добралась лишь спустя полтора года. В моторную гамму вошли бензиновые «атмосферники»: 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». В список начального варианта исполнения входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Audi Q3{{model_v2_3013}}Кроссовер второго поколения представили летом 2018 года. Более года спустя, в сентябре 2019-го, российский офис марки начал принимать заказы на версии с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.). Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro предлагают в четырех уровнях оснащения. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.Mitsubishi L200{{model_v2_877}}Модель отличается от предшественника увеличенным дорожным просветом, другой внешностью и новой автоматической трансмиссией. В моторной гамме для России изменений не произошло. Автомобили предлагаются с надежными и проверенными временем 2,4-литровыми двигателями 4N15, которые доступны в двух вариантах форсировки: 154 л.с. и 181 л.с. Помимо 6-ступенчатой «механики» пикап можно заказать с новым «автоматом» Aisin того же диапазона (раньше был 5-ступенчатый). Привод по умолчанию у всех автомобилей полный.Увеличение дорожного просвета до 220 мм (+15 мм) произошло за счет колесных дисков большего размера, которыми начали оснащать топовые комплектации – диаметром 18 вместо 17 дюймов. Вместе с клиренсом выросли углы въезда и съезда - до 31 и 29 градусов, соответственно.
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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