Итоги 2019-го. Что изменится для водителей
- 1723
- 0
Начнем с приятной новости. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. До этого от налога освобождались лишь водители, чьи автомобили находились в розыске. Причем каждый год они должны были приносить соответствующую справку в налоговую инспекцию. Но у розыскных мероприятий есть свои нормативные сроки и рано или поздно они истекали. В этом случае автовладелец обязан был самостоятельно снимать угнанную машину с учета. В противном случае налоговая инспекция вновь начинала начислять транспортный налог.
Параллельно с этим законодатели ужесточили правила прохождения техосмотра. Операторов ТО обязали фотографировать приезжающие машины, фиксировать геопозицию снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО, которая находится в ведении ГИБДД. Система до сих пор не введена в эксплуатацию. Видимо, по этой причине нововведения по процедуре ТО вступят в силу только в 2020-м. Все диагностические карты будут оформляться в электронном виде и храниться в единой системе не менее 5 лет. Операторы ТО должны будут раз в два года подтверждать аккредитацию.
С 4 августа 2019 года должен был вступить в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств», предусматривающий возможность поставить автомобиль на учет и получить номера в автосалоне. По ряду причин профильные ведомства и компании не успели подготовиться к новому порядку регистрации, поэтому вступление документа в силу отложили до 1 января 2020 года.
С нового года в России запретят новым автомобилям ездить по дорогам общего пользования без госномеров. Из салонов дилеров счастливые автовладельцы будут выезжать уже на машинах, прошедших процедуру государственной регистрации, с номерами и всеми необходимыми документами.
Министерство внутренних дел и Минэкономики в 2019 году наконец утвердили процедуру продажи гражданам красивых автомобильных номеров. Их можно будет купить через портал госуслуг по заранее согласованным тарифам. При этом у регионов будет право устанавливать для некоторых серий повышенные расценки или выставлять их на торги.
Менее приятные перемены. В наступающем году за управление автомобилем без действующей диагностической карты водителей будут штрафовать на 2 000 рублей. С учетом того, что без диагностической карты невозможно оформить полис ОСАГО, суммарно за отсутствие этих двух документов придется заплатить 2 800 рублей.
Также автовладельцев обяжут за свой счет наносить дополнительную маркировку на кузове или раме автомобиля, если идентификационные номера сгнили или проржавели. Стоимость услуги составит примерно 5 – 10 тысяч рублей.
Наконец, ГИБДД безоговорочно поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Соответствующую норму могут ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях, который правительство РФ должно представить в Госдуму в начале следующего года. Так что, скорее всего, этого ужесточения автомобилистам не избежать.
Процедуры тюнинга наконец-то стали считать государственной услугой. Ранее порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Теперь же все станет более прозрачным. Выдача разрешения ГИБДД на внесение изменений в конструкцию машины осуществляется бесплатно. Срок процедуры не должен превышать трех дней. Часть документов автовладелец может предоставить в электронном виде через портал госуслуг.
В Москве в 2019 году в тестовом режиме заработали дорожные камеры, которые способны определять наличие полиса ОСАГО у водителя. На такие действия страховщики пошли из-за увеличения фальшивых полисов обязательного автострахования. Опыт столицы покажет, нужно ли вводить такую меру повсеместно.
В закон об ОСАГО также внесли ряд уточнений и дополнений. Если раньше страховщики принимали только протоколы и постановления из ГИБДД, подтверждающие наступление страхового случая, то теперь они обязаны учитывать документы, выданные спасателями или медиками. Еще один пункт касается виновников ДТП, отказавшихся от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Теперь страховщик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с него ущерба. Ранее иск можно было подать только в том случае, если было установлено, что водитель был пьян.
Не обошлось и без изменений цен на полисы обязательного автострахования. Минфин готов разрешить страховщикам устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30-40% ниже или выше базовых тарифов Центробанка. Также предлагается отменить коэффициент мощности и региональный коэффициент. После этого на цену полиса будут влиять такие показатели водителя, как частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве