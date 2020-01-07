Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
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BMW 8-Series Gran Coupe
В стандартное оснащение автомобиля входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.
Chevrolet Camaro
Новинка отличается от предшественника иными бамперами, капотом, радиаторной решеткой, задним спойлером, новым дизайном 20-дюймовых колесных дисков и светодиодной оптикой, которая пришла на смену ксенону. В салоне появилась усовершенствованная мультимедийная система со встроенной навигацией и функцией голосового управления. Кроме того, автомобиль получил улучшенную камеру заднего вида.
Range Rover Evoque
Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Базовый список электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения.
Audi Q8
Также доступен «спортивный» пакет S line, состоящий из декоративных элементов и аксессуаров. На кроссовер устанавливаются особые более агрессивные бамперы, черная решетка радиатора, накладки на пороги и педали, 21-дюймовые «колеса». В моторную гамму Q8 вошли 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении.
Mercedes-Benz CLA
А вот версии CLA 200 Sport и Mercedes CLA 250 4Matic Sport может купить уже любой желающий. В список снащения входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. В первом случае 2,0-литровый мотор выдает 163 л.с., а во втором форсирован до 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Bentley Flying Spur
Под капотом седана установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения.
Porsche Cayenne Coupe
В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником.
Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. В наступившем 2020-м в салонах Porsche появятся гибридные модификации модели.
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