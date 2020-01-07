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7 января 2020, 19:35

Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России

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Фото Esima
Продолжаем подводить итоги ушедшего 2019 года. Для российского авторынка он стал знаменателен тем, что за 12 месяцев в стране, переживающей кризис в автомобильной сфере, представили несколько премиальных новинок. О самых ярких — в нашем обзоре.

BMW 8-Series Gran Coupe

BMW 8
От 2.9 л, 340 л.с
Новый от 6 600 000 до 8 290 000 Р
Возрожденное семейство 8-Series в 2019-м пополнилось еще одной, третьей и последней, моделью – Gran Coupe. Новинка представляет собой большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом. В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный.

В стандартное оснащение автомобиля входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro
От 2 л, 238 л.с
Новый 2 990 000 Р
В начале 2019 года поклонники маслкаров наконец-то дождались своих обновленных Camaro. Автомобиль оснащен турбированной «четверкой» объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Пиковый крутящий момент равен 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 5,9 секунды.

Новинка отличается от предшественника иными бамперами, капотом, радиаторной решеткой, задним спойлером, новым дизайном 20-дюймовых колесных дисков и светодиодной оптикой, которая пришла на смену ксенону. В салоне появилась усовершенствованная мультимедийная система со встроенной навигацией и функцией голосового управления. Кроме того, автомобиль получил улучшенную камеру заднего вида.

Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
От 2 л, 290 л.с
Новый от 2 843 000 до 4 517 000 Р
Весной до России добрался обновленный британский кроссовер. Покупателям предложили 6 обычных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Базовый список электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения.

Audi Q8

Audi Q8
От 3 л, 340 л.с
Новый от 5 100 000 до 5 850 000 Р
Флагманская модель Q-линейки была встречена россиянами довольно тепло. Кроссовер построен на уже известной по новому Q7, Touareg и Bentayga модульной платформе MLB. Базовая комплектация подразумевает полностью светодиодную оптику, климат-контроль, круиз-контроль, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, комбинированную отделку салона, электропривод сидений и двери багажного отделения. Опционально можно дозаказать адаптивную пневмоподвеску, матричные фары, панорамную крышу, премиальную аудиосистему Bang & Olufsen, систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов.

Также доступен «спортивный» пакет S line, состоящий из декоративных элементов и аксессуаров. На кроссовер устанавливаются особые более агрессивные бамперы, черная решетка радиатора, накладки на пороги и педали, 21-дюймовые «колеса». В моторную гамму Q8 вошли 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении.

Mercedes-Benz CLA

Mercedes CLA
От 1.3 л, 163 л.с
Новый от 2 500 000 до 2 900 000 Р
Еще один представитель «Большой немецкой тройки» явил россиянам в минувшем году новый CLA. Примечательно, что базовая версия CLA 200 В2В предназначена только для продаж крупным корпоративным клиентам – операторам каршеринга. Такие автомобили отличаются простой отделкой, тканевым салоном и цельной спинкой заднего дивана. Остальные комплектации рассчитаны на четырех пассажиров.

А вот версии CLA 200 Sport и Mercedes CLA 250 4Matic Sport может купить уже любой желающий. В список снащения входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. В первом случае 2,0-литровый мотор выдает 163 л.с., а во втором форсирован до 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur
От 6 л, 635 л.с
Британский седан третьего поколения минувшей осенью доехал до нашей страны, чем обрадовал богатых поклонников марки. До осени 2020 Flying Spur предложат в особой версии First Edition, которая отличается расширенным списком опций и уникальной отделкой. Название эксклюзивной серии по желанию клиента будет вышито на подголовниках, ковриках и выгравировано на порогах. В салоне и на кузове появятся специальные шильдики со стилизованным британским флагом и цифрой «1». А в список оснащения войдут 22-дюймовые колесные диски Mulliner, вращающийся дисплей Bentley, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов.

Под капотом седана установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения.

Porsche Cayenne Coupe

Porsche Cayenne Coupe
462 л.с
Новый от 5 877 000 до 11 013 000 Р
Новый купе-кроссовер Cayenne Coupe дебютировал еще в марте 2019 года, но до России добрался только осенью. Модель представляет собой купеобразную версию стандартного «Кайена», которая отличается заваленной линией крыши в духе Panamera.

В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником.

Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. В наступившем 2020-м в салонах Porsche появятся гибридные модификации модели.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
МароКанеЦ07.01.2020 20:04
5
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
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Отзывы по теме
Форум BMW 8er
О чём разговор?
Док-тор
Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
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Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
BMW 8-Series Gran Coupe{{model_v2_1893}}Возрожденное семейство 8-Series в 2019-м пополнилось еще одной, третьей и последней, моделью – Gran Coupe. Новинка представляет собой большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом. В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный.В стандартное оснащение автомобиля входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором. Chevrolet Camaro{{model_v2_1844}}В начале 2019 года поклонники маслкаров наконец-то дождались своих обновленных Camaro. Автомобиль оснащен турбированной «четверкой» объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Пиковый крутящий момент равен 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 5,9 секунды. Новинка отличается от предшественника иными бамперами, капотом, радиаторной решеткой, задним спойлером, новым дизайном 20-дюймовых колесных дисков и светодиодной оптикой, которая пришла на смену ксенону. В салоне появилась усовершенствованная мультимедийная система со встроенной навигацией и функцией голосового управления. Кроме того, автомобиль получил улучшенную камеру заднего вида. Range Rover Evoque{{model_v2_3028}}Весной до России добрался обновленный британский кроссовер. Покупателям предложили 6 обычных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Базовый список электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения. Audi Q8{{model_v2_6386}}Флагманская модель Q-линейки была встречена россиянами довольно тепло. Кроссовер построен на уже известной по новому Q7, Touareg и Bentayga модульной платформе MLB. Базовая комплектация подразумевает полностью светодиодную оптику, климат-контроль, круиз-контроль, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, комбинированную отделку салона, электропривод сидений и двери багажного отделения. Опционально можно дозаказать адаптивную пневмоподвеску, матричные фары, панорамную крышу, премиальную аудиосистему Bang & Olufsen, систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов.Также доступен «спортивный» пакет S line, состоящий из декоративных элементов и аксессуаров. На кроссовер устанавливаются особые более агрессивные бамперы, черная решетка радиатора, накладки на пороги и педали, 21-дюймовые «колеса». В моторную гамму Q8 вошли 3-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с. (версия 55 TFSI) и дизель мощностью 286 л.с. (версия 50 TDI). Оба агрегата имеют гибридную надстройку, на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении.Mercedes-Benz CLA{{model_v2_3295}}Еще один представитель «Большой немецкой тройки» явил россиянам в минувшем году новый CLA. Примечательно, что базовая версия CLA 200 В2В предназначена только для продаж крупным корпоративным клиентам – операторам каршеринга. Такие автомобили отличаются простой отделкой, тканевым салоном и цельной спинкой заднего дивана. Остальные комплектации рассчитаны на четырех пассажиров.А вот версии CLA 200 Sport и Mercedes CLA 250 4Matic Sport может купить уже любой желающий. В список снащения входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. В первом случае 2,0-литровый мотор выдает 163 л.с., а во втором форсирован до 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Bentley Flying Spur {{model_v2_6113}}Британский седан третьего поколения минувшей осенью доехал до нашей страны, чем обрадовал богатых поклонников марки. До осени 2020 Flying Spur предложат в особой версии First Edition, которая отличается расширенным списком опций и уникальной отделкой. Название эксклюзивной серии по желанию клиента будет вышито на подголовниках, ковриках и выгравировано на порогах. В салоне и на кузове появятся специальные шильдики со стилизованным британским флагом и цифрой «1». А в список оснащения войдут 22-дюймовые колесные диски Mulliner, вращающийся дисплей Bentley, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов.Под капотом седана установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. Porsche Cayenne Coupe{{model_v2_6785}}Новый купе-кроссовер Cayenne Coupe дебютировал еще в марте 2019 года, но до России добрался только осенью. Модель представляет собой купеобразную версию стандартного «Кайена», которая отличается заваленной линией крыши в духе Panamera. В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником.Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. В наступившем 2020-м в салонах Porsche появятся гибридные модификации модели.
2020-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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