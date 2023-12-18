Итоги автогода с размахом подведут онлайн

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На итоговой конференции «Автомаркетолога» обещают много полезной аналитики и выступления от экспертов самого разного профиля. Участники узнают, какие сюрпризы преподнесли последние 12 месяцев дилерам, как автосервисам удается решать кадровые проблемы и как нейросети меняют автобизнес прямо сейчас.

В ходе онлайн-конференции спикеры подведут итоги уходящего года и вспомнят его самые яркие события, обсудят, как реальность соотносится с прогнозами, обсудят ситуацию с разных сторон и дадут несколько полезных советов. Ведь чтобы добиться успеха в будущем, надо тщательно проанализировать прошлое и настоящее. По традиции, участие в конференции бесплатное. Необходимо лишь заранее зарегистрироваться на официальном сайте, чтобы вовремя получить ссылку на трансляцию. Начало итоговой конференции «Автомаркетолога» 21 декабря в 12.00.

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