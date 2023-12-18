Итоги автогода с размахом подведут онлайн
Фото: Автомаркетолог
В ходе онлайн-конференции спикеры подведут итоги уходящего года и вспомнят его самые яркие события, обсудят, как реальность соотносится с прогнозами, обсудят ситуацию с разных сторон и дадут несколько полезных советов. Ведь чтобы добиться успеха в будущем, надо тщательно проанализировать прошлое и настоящее. По традиции, участие в конференции бесплатное. Необходимо лишь заранее зарегистрироваться на официальном сайте, чтобы вовремя получить ссылку на трансляцию. Начало итоговой конференции «Автомаркетолога» 21 декабря в 12.00.
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18.12.2023, 17:30
В Петербурге сосульки за сутки атаковали 30 автомобилей
В Санкт-Петербург пришла оттепель, а вместе с ней с крыш поползли вниз сосульки, снег и ледяные глыбы. За минувшие сутки на улицах города от них пострадали три десятка машин.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
18.12.2023, 14:47
Внедорожник Sollers получил новый мотор и подешевел на 100 тысяч рублей
В салонах российских дилеров появилась новая модификация пикапа Sollers ST6, с новым 176-сильным двигателем. Она оказалась на 100 тысяч рублей доступнее прежней, мощностью 136 сил.Читать далее
-
18.12.2023, 10:16
Продажи автомобилей продолжают расти по всему миру: прогноз на 2024 год
Аналитики S&P Global Mobility подсчитали, что по итогам 2023 года продажи новых автомобилей по всему миру выросли на 9% и достигли отметки в 86 млн единиц. В 2024 году объемы продолжат расти.Читать далее
-
18.12.2023, 09:39
Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению
Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее
-
18.12.2023, 08:12
Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью
Продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с провальным 2022 годом в 1,5 раза, но показатели уходящего года по-прежнему серьезно уступают сравнительно благополучному 2021 году. Вместе с продажами растут и объемы выданных автокредитов.Читать далее
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