17 января 2020, 16:10
Итоги драматичного ралли «Дакар – 2020»
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Фото: Sputnik
В Саудовской Аравии завершился двухнедельный ралли-марафон «Дакар». Безоговорочным лидером в зачете грузовиков стала команда «КАМАЗ-Мастер». 57-летний испанский гонщик Карлос Сайнс на внедорожнике в третий раз завоевал золото. Фаворит гонки в зачете легковых автомобилей Фернандо Алонсо после двойного переворота занял лишь 13-е место. Не обошлось и без трагедии. Дюны не прощают ошибок.
Фото: Sputnik
Фото: Sputnik
Фото: Sputnik
Фото: Sputnik
Фото: Sputnik
Фото: Sputnik
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Днем ранее в неприятную ситуацию попал испанский гонщик Фернандо Алонсо на внедорожнике Toyota. Преодолевая очередную песчаную дюну, автомобиль два раза перевернулся. В результате у машины разбилось лобовое стекло и лопнула шина. Ни Алонсо, ни его штурман Марк Кома, к счастью, не пострадали. Позднее экипаж продолжил гонку, но уже без лобового стекла.
Ветеран автомобильных гонок, Карлос Сайнс, которому в апреле исполнится 58 лет, третий раз выиграл «Дакар» в зачете внедорожников. Интересно, что все три раза испанский гонщик побеждал, управляя автомобилями разных автопроизводителей. До Mini были Peugeot и Volkswagen. В зачете мотовездеходов вторым к финишу пришел наш соотечественник Сергей Карякин из команды Can-Am. Победа досталась его партнеру по команде американцу Кейси Карри.
Команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз подтвердила свое безоговорочное превосходство над соперниками. Первое место завоевал экипаж Сергея Каргинова, второе – Антона Шибалова, четвертое – Дмитрия Сотникова. «Разбавил» компанию КамАЗов белорусский экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-СпортАвто».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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