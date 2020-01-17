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17 января 2020, 16:10

Итоги драматичного ралли «Дакар – 2020»

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Фото: Sputnik
В Саудовской Аравии завершился двухнедельный ралли-марафон «Дакар». Безоговорочным лидером в зачете грузовиков стала команда «КАМАЗ-Мастер». 57-летний испанский гонщик Карлос Сайнс на внедорожнике в третий раз завоевал золото. Фаворит гонки в зачете легковых автомобилей Фернандо Алонсо после двойного переворота занял лишь 13-е место. Не обошлось и без трагедии. Дюны не прощают ошибок.
Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020

Фото: Sputnik

Итоги драматичного ралли Дакар 2020
Итоги драматичного ралли Дакар 2020
Итоги драматичного ралли Дакар 2020
Итоги драматичного ралли Дакар 2020
Итоги драматичного ралли Дакар 2020
Итоги драматичного ралли Дакар 2020
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Дюны Саудовской Аравии оказались роковыми сразу для двух мотоциклистов. На 7-м этапе погиб многократный участник «Дакара» португальский гонщик Паулу Гонсалвеш. А на предпоследнем, 11-м этапе в аварию попал нидерландский пилот Эдвин Стравер. После падения с мотоцикла его в состоянии комы на вертолете эвакуировали в больницу Эр-Рияда. Сейчас за жизнь гонщика борются врачи.

Днем ранее в неприятную ситуацию попал испанский гонщик Фернандо Алонсо на внедорожнике Toyota. Преодолевая очередную песчаную дюну, автомобиль два раза перевернулся. В результате у машины разбилось лобовое стекло и лопнула шина. Ни Алонсо, ни его штурман Марк Кома, к счастью, не пострадали. Позднее экипаж продолжил гонку, но уже без лобового стекла.

Ветеран автомобильных гонок, Карлос Сайнс, которому в апреле исполнится 58 лет, третий раз выиграл «Дакар» в зачете внедорожников. Интересно, что все три раза испанский гонщик побеждал, управляя автомобилями разных автопроизводителей. До Mini были Peugeot и Volkswagen. В зачете мотовездеходов вторым к финишу пришел наш соотечественник Сергей Карякин из команды Can-Am. Победа досталась его партнеру по команде американцу Кейси Карри.

Команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз подтвердила свое безоговорочное превосходство над соперниками. Первое место завоевал экипаж Сергея Каргинова, второе – Антона Шибалова, четвертое – Дмитрия Сотникова. «Разбавил» компанию КамАЗов белорусский экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-СпортАвто».

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Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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Итоги драматичного ралли «Дакар – 2020»
{{material_127216}}Дюны Саудовской Аравии оказались роковыми сразу для двух мотоциклистов. На 7-м этапе погиб многократный участник «Дакара» португальский гонщик Паулу Гонсалвеш. А на предпоследнем, 11-м этапе в аварию попал нидерландский пилот Эдвин Стравер. После падения с мотоцикла его в состоянии комы на вертолете эвакуировали в больницу Эр-Рияда. Сейчас за жизнь гонщика борются врачи.Днем ранее в неприятную ситуацию попал испанский гонщик Фернандо Алонсо на внедорожнике Toyota. Преодолевая очередную песчаную дюну, автомобиль два раза перевернулся. В результате у машины разбилось лобовое стекло и лопнула шина. Ни Алонсо, ни его штурман Марк Кома, к счастью, не пострадали. Позднее экипаж продолжил гонку, но уже без лобового стекла.Ветеран автомобильных гонок, Карлос Сайнс, которому в апреле исполнится 58 лет, третий раз выиграл «Дакар» в зачете внедорожников. Интересно, что все три раза испанский гонщик побеждал, управляя автомобилями разных автопроизводителей. До Mini были Peugeot и Volkswagen. В зачете мотовездеходов вторым к финишу пришел наш соотечественник Сергей Карякин из команды Can-Am. Победа досталась его партнеру по команде американцу Кейси Карри.Команда «КАМАЗ-Мастер» в очередной раз подтвердила свое безоговорочное превосходство над соперниками. Первое место завоевал экипаж Сергея Каргинова, второе – Антона Шибалова, четвертое – Дмитрия Сотникова. «Разбавил» компанию КамАЗов белорусский экипаж Сергея Вязовича из «МАЗ-СпортАвто».
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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