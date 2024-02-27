Итоги форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»
Фото: Автостат
Стихийный массовый заход на рынок новых китайских марок решил проблему дефицита автомобилей, но к концу 2023 года принес две новые – затоваривание складов и усиление конкуренции. Тенденция продолжит развитие и в 2024 году. Сильные игроки рынка станут еще сильнее, а слабые окажутся на грани закрытия. Некоторых спасет переориентация на продажу и обслуживание подержанных автомобилей.
Представители отечественного автопрома, АвтоВАЗ, «Москвич» и «Автотор», с оптимизмом смотрят в будущее. Они планируют увеличить производство, выпустить новые модели и углубить локализацию компонентов.
Также на форуме эксперты агентства «Автостат» подвели итоги 10-й ежегодной премии «Residual value» и назвали трехлетние модели с лучшей остаточной стоимостью. Победителями в ключевых сегментах рынка стали Lada Largus, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7.
-
27.02.2024, 18:10
Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2024) выходит на финишную прямую. Жюри сократило список из 10 финалистов до трех главных претендентов на звание лучшего автомобиля в мире.Читать далее
-
27.02.2024, 16:20
Атом рассказал, как идут испытания первой модели
Премьера российского автомобиля Атом должна состояться в следующем году. Сейчас разработчики ведут ходовые испытания, в ходе которых настраивают и калибруют шасси, рулевое управление, тормоза и все электронные системы.Читать далее
-
27.02.2024, 15:31
Петербургский бизнесмен инсценировал угон собственного автомобиля (но очень простодушно)
Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга вывели на чистую воду 44-летнего замдиректора коммерческой фирмы, который попытался инсценировать угон своей застрахованной по КАСКО иномарки.Читать далее
-
27.02.2024, 14:43
В страшном ДТП в Воронежской области погибли все пассажиры «восьмерки»
В ночь на 27 февраля на автодороге Р-298 в Воронежской области произошла серьезная авария с участием большегруза DAF и ВАЗ-2108. В российской легковушке не выжил никто.Читать далее
-
27.02.2024, 13:24
АвтоВАЗ начал собирать универсалы Lada Largus
Сотрудники Ижевского автозавода продолжают отладку производственной линии. Вслед за первыми грузовыми фургонами Lada Largus с конвейера сошли тестовые экземпляры пассажирской версии в кузове «универсал».Читать далее
-
27.02.2024, 08:53
Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае. Ее привезут в Россию
Китайский авторынок – крупнейший в мире и конкуренция там жесткая. Каждый месяц в Поднебесной продают более миллиона новых автомобилей, поэтому 500 реализованных экземпляров нового седана можно считать полным провалом.Читать далее
-
27.02.2024, 18:10
Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2024) выходит на финишную прямую. Жюри сократило список из 10 финалистов до трех главных претендентов на звание лучшего автомобиля в мире.Читать далее
-
27.02.2024, 16:20
Атом рассказал, как идут испытания первой модели
Премьера российского автомобиля Атом должна состояться в следующем году. Сейчас разработчики ведут ходовые испытания, в ходе которых настраивают и калибруют шасси, рулевое управление, тормоза и все электронные системы.Читать далее
-
27.02.2024, 15:31
Петербургский бизнесмен инсценировал угон собственного автомобиля (но очень простодушно)
Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга вывели на чистую воду 44-летнего замдиректора коммерческой фирмы, который попытался инсценировать угон своей застрахованной по КАСКО иномарки.Читать далее
-
27.02.2024, 14:43
В страшном ДТП в Воронежской области погибли все пассажиры «восьмерки»
В ночь на 27 февраля на автодороге Р-298 в Воронежской области произошла серьезная авария с участием большегруза DAF и ВАЗ-2108. В российской легковушке не выжил никто.Читать далее
-
27.02.2024, 13:24
АвтоВАЗ начал собирать универсалы Lada Largus
Сотрудники Ижевского автозавода продолжают отладку производственной линии. Вслед за первыми грузовыми фургонами Lada Largus с конвейера сошли тестовые экземпляры пассажирской версии в кузове «универсал».Читать далее
-
27.02.2024, 08:53
Новая модель от Chery провалилась на старте продаж в Китае. Ее привезут в Россию
Китайский авторынок – крупнейший в мире и конкуренция там жесткая. Каждый месяц в Поднебесной продают более миллиона новых автомобилей, поэтому 500 реализованных экземпляров нового седана можно считать полным провалом.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий