Итоги форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»

Ранее мы писали Дилеры готовятся к «ценовым войнам». Прогноз авторынка России на 2024 год Первая ценовая война разразилась на авторынке Китая, где Tesla вступила в жесткую схватку с местными производителями ... Читать далее

В форуме «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» приняли участие порядка 60 спикеров – ведущие аналитики и топ-менеджеры автобизнеса. Говоря об актуальной ситуации, они назвали несколько трендов. Внушительный рост продаж 2023 года (+69%) объясняется низкой базой 2022 года. Количество проданных новых автомобилей на 1000 жителей в России составило 7 единиц, в то время как среднемировой показатель в полтора раза выше и равен 11-ти.

Стихийный массовый заход на рынок новых китайских марок решил проблему дефицита автомобилей, но к концу 2023 года принес две новые – затоваривание складов и усиление конкуренции. Тенденция продолжит развитие и в 2024 году. Сильные игроки рынка станут еще сильнее, а слабые окажутся на грани закрытия. Некоторых спасет переориентация на продажу и обслуживание подержанных автомобилей.

Фото: Автостат

Ранее мы писали Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое ... Читать далее

Вслед за изменением структуры автомобильного рынка меняется и структура автокредитования: перераспределяются доли залоговых, потребительских и постзалоговых кредитов. В автостраховании вместо «времени продавца» наступает «время покупателя». В автолизинге продолжаются процессы консолидации отрасли.

Представители отечественного автопрома, АвтоВАЗ, «Москвич» и «Автотор», с оптимизмом смотрят в будущее. Они планируют увеличить производство, выпустить новые модели и углубить локализацию компонентов.

Также на форуме эксперты агентства «Автостат» подвели итоги 10-й ежегодной премии «Residual value» и назвали трехлетние модели с лучшей остаточной стоимостью. Победителями в ключевых сегментах рынка стали Lada Largus, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7.

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