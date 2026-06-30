Реванш японской техники и перестановка сил в командном зачёте: итоги дрифт‑уик‑энда, которые нельзя пропустить!

30 июня 2026, 12:59
Итоги II этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года
Итоги II этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года
Дым от покрышек, визг шин и адреналин на максимум: на автодроме «Игора Драйв» отгремел второй этап Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту. Он перевернул расклады в чемпионате с ног на голову! Японская техника дала решительный бой баварским легендам, а сетка топ‑16 подарила неожиданные драмы.
На автодроме «Игора Драйв» 27 и 28 июня прогремели моторы второго этапа Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту - страсти кипели, а от покрышек валил дым. За два дня зрители увидели настоящую битву стилей: баварская мощь схлестнулась с японской точностью, а сетка топ‑16 подарила неожиданные повороты и драмы на трассе.
В субботу пилоты штурмовали квалификацию: каждому предстояло выполнить две одиночные попытки, стараясь идеально попасть в судейское задание. Воскресенье же превратилось в настоящую шахматную партию на колёсах: двойная сетка топ‑16 давала шанс даже проигравшим — они спускались в нижнюю сетку и могли пробиться к финалу через «утешительный» путь.
Перед стартом этапа фаворитом считался Анатолий Кизин на BMW E92, за ним плотно держались Артём Каневский (BMW E30) и Елисей Никитин (Toyota Altezza). Командный зачёт тоже обещал жаркую борьбу: ISKRA Racing опережала «Есть вопросы» всего на три балла.
Но второй этап принёс сюрпризы. Если на первом этапе бал правили BMW, то теперь японская техника взяла реванш: в топ‑5 квалификации попали лишь два пилота на баварских машинах.
Триумфатором одиночных заездов стал Елисей Никитин. Он выжал максимум и получил от судей 100 баллов. Следом за ним шли Матвей Вахрушев на Nissan Silvia S13 (99 баллов) и Никита Горбрайх на BMW E92 (98 баллов). Артём Лейтис и Артём Каневский показали одинаковый результат в 97,5 балла и расположились строчкой ниже.
Лидер сезона Анатолий Кизин в квалификации удивил не лучшим образом: судьи оценили его заезд в 93,5 балла, и он стал лишь седьмым. Но в парных заездах Кизин доказал, что настоящая сила раскрывается в борьбе. Несмотря на то что из‑за слабой квалификации ему постоянно доставались топовые соперники, он уверенно прошёл Михаила Живого, Матвея Вахрушева, Дениса Антрушина и Артёма Лейтиса.
У Лейтиса свой путь к суперфиналу получился не менее драматичным: он одолел Владислава Вторушина, Артёма Каневского и Елисея Никитина. После поражения от Кизина в верхней сетке Артём не сдался — спустился в нижнюю, победил там Дениса Антрушина и снова вышел на Кизина в суперфинале. Но и во второй раз Анатолий оказался сильнее.
Итоговые пьедестальные места распределились так: золото - у Анатолия Кизина, серебро - у Артёма Лейтиса, бронза - у Дениса Антрушина.
Общий зачёт после двух этапов тоже заметно перетасовался. Анатолий Кизин уверенно лидирует с 262 баллами. Благодаря мощному выступлению во втором этапе в тройку ворвались Артём Лейтис (195 очков) и Денис Антрушин (158 очков). А вот Елисей Никитин и Артём Каневский, несмотря на яркие заезды, опустились на четвёртое и пятое места - у них 92 и 134 балла соответственно.
Не обошлось без перемен и в командном зачёте. Лидером стала команда «Питерский щит х Есть вопросы» (420 очков), которую представляют Анатолий Кизин, Денис Антрушин и Матвей Вахрушев. На второе место поднялась Feel Auto‑VS (232 балла) - за неё выступают Артём Лейтис и Егор Филимоненок. А бывшая лидерша ISKRA Racing откатилась на третью строчку с 226 очками.
Развязка сезона ждёт всех поклонников дрифта уже в конце лета. Третий этап Кубка Санкт‑Петербурга пройдёт 29 и 30 августа на том же автодроме «Игора Драйв». Именно там и станут известны имена чемпионов. Билеты уже в продаже - успейте занять лучшие места, чтобы вживую увидеть, как рождаются легенды асфальта!
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