Итоги конференции «Высшая передача» Авито Авто: тренды авторынка и перспективы онлайн-продаж
На вторичном рынке цены выросли на 24%. Особенно существенно подорожали автомобили в категории до 3 лет (+34:%) и от 3 до 6 лет (+35%). Самая востребованная марка авто с пробегом в России и в Ленобласти одна – Lada. В 2022 году, по мнению Сергея Удалова, продажи вырастут на 1%, несмотря на продолжающийся дефицит микрочипов, пандемию и навязывание допов у дилеров.
Аналитик Авито Авто Алексей Ткачук, основываясь на данных классифайда, отметил, что предложение на новые легковые автомобили в СЗФО выросло на 43%, а спрос упал на 26% - большинство пользователей предпочитают искать машину поближе к дому. Французские и корейские бренды лидируют по общему количеству объявлений по продаже новых автомобилей на классифайде в СЗФО – 26% и 23% соответственно от общего числа предложений приходятся на эти страны-производители. Но они проигрывают Renault по звонкам клиентов. Аналитик рекомендует дилерам уделять особое внимание маркетинговым активностям для привлечения внимания потребителей.
Одновременно на вторичном рынке СЗФО наблюдается резкое сокращение предложений от частных продавцов – в полтора раза (-49%). Цены выросли на 35% до 1,25 млн рублей. Эксперты Авито Авто рекомендуют дилерам и профессиональным продавцам СЗФО обратить внимание на другие регионы РФ с большим количеством предложений от частных продавцов для восстановления собственных парков. Среди таких регионов-доноров называли Москву и Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан.
Эксперты Авито Авто отмечают, что в 2021 году автолюбители в СЗФО при поиске автомобиля с пробегом стали обращать внимание на поколение модели и тип продавца. Другими важными критериями для частных лиц остаются марка, модель, цена и коробка передач. Пользователи также предпочитают искать ближайшие к дому предложения по авто с пробегом.
В ходе мероприятия Юлия Бочарова, менеджер по продукту Авито Авто, отметила 50-процентный рост коммуникации в чатах пользователей Авито Авто в 2021 году по сравнению с прошлым годом и рекомендовала представителям автобизнеса использовать его, как дополнительный канал продаж.
- 1 300 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
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