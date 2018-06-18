18 июня 2018, 09:05

Итоги Ле-Мана: дубль Toyota и победа российской G-Drive

Нынешняя 86-ая по счету гонка, возможно, и не была столь драматичной как прошлогодняя, но она войдет в историю как триумфальная гонка для команды Toyota, а также как гонка, в которой в высокой категории LMP2 впервые победила отечественная команда – G-Drive Racing и Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь, Андреа Пиццитола.
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Итоги Ле-Мана: дубль Toyota и победа российской G-Drive Toyota, Porsche, Ferrari
В самой престижной категории гоночных прототипов LMP1 Toyota Gazoo Racing выставила сразу два экипажа, поэтому мало у кого были сомнения относительно команды-победителя. Экипаж Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми оказался лучшим. Пилоты не допускали серьезных ошибок, а автомобиль продемонстрировал надежность и скорость. В итоге, лидеры оторвались за 24 часа гоночного марафона от ближайших преследователей на 2 круга.
 
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Вторую позицию занял экипаж М. Конвей/К. Кобаяси/Х. Лопес, упустивший победу из-за многочисленных погрешностей. За ними со значительным отрывом на 12 и 13 кругов соответственно финишировали два экипажа Rebellion. Экипаж российской команды SMP Racing (С. Сарразен/Е. Оруджев/М. Исаакян), дебютировавший в этом же классе, сошел из-за аварии в первой трети гонки.

Зато другой российской команде - G-Drive Racing – повезло намного больше. В классе LMP2 победу одержал ее экипаж Р. Русинов/Ж.-Э. Вернь/А. Пиццитола. Их отрыв от абсолютного лидера гонки команды Toyota составил всего 19 кругов, что с учетом разницы в классах не так уж много. Второй в LMP2 стала команда Signatech Alpine Matmut (Н. Ляпьер/П. Тирье/А. Негран), третьей – Graff-SO24 (В. Капиллап/Т. Гоменди/Дж. Хирши).

В категории GTE Pro первые два места безоговорочно достались Porsche, что стало еще одним подарком к 70-летию немецкой компании. Также Porsche вышла победителем в классе GTE Am, вырвав победу у двух экипажей Ferrari.
Автоспорт Тойота, Порше, Феррари
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Итоги Ле-Мана: дубль Toyota и победа российской G-Drive
В самой престижной категории гоночных прототипов LMP1 Toyota Gazoo Racing выставила сразу два экипажа, поэтому мало у кого были сомнения относительно команды-победителя. Экипаж Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми оказался лучшим. Пилоты не допускали серьезных ошибок, а автомобиль продемонстрировал надежность и скорость. В итоге, лидеры оторвались за 24 часа гоночного марафона от ближайших преследователей на 2 круга. {{material_120278}}Вторую позицию занял экипаж М. Конвей/К. Кобаяси/Х. Лопес, упустивший победу из-за многочисленных погрешностей. За ними со значительным отрывом на 12 и 13 кругов соответственно финишировали два экипажа Rebellion. Экипаж российской команды SMP Racing (С. Сарразен/Е. Оруджев/М. Исаакян), дебютировавший в этом же классе, сошел из-за аварии в первой трети гонки.Зато другой российской команде - G-Drive Racing – повезло намного больше. В классе LMP2 победу одержал ее экипаж Р. Русинов/Ж.-Э. Вернь/А. Пиццитола. Их отрыв от абсолютного лидера гонки команды Toyota составил всего 19 кругов, что с учетом разницы в классах не так уж много. Второй в LMP2 стала команда Signatech Alpine Matmut (Н. Ляпьер/П. Тирье/А. Негран), третьей – Graff-SO24 (В. Капиллап/Т. Гоменди/Дж. Хирши).В категории GTE Pro первые два места безоговорочно достались Porsche, что стало еще одним подарком к 70-летию немецкой компании. Также Porsche вышла победителем в классе GTE Am, вырвав победу у двух экипажей Ferrari.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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