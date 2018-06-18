Итоги Ле-Мана: дубль Toyota и победа российской G-Drive
Нынешняя 86-ая по счету гонка, возможно, и не была столь драматичной как прошлогодняя, но она войдет в историю как триумфальная гонка для команды Toyota, а также как гонка, в которой в высокой категории LMP2 впервые победила отечественная команда – G-Drive Racing и Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь, Андреа Пиццитола.
В самой престижной категории гоночных прототипов LMP1 Toyota Gazoo Racing выставила сразу два экипажа, поэтому мало у кого были сомнения относительно команды-победителя. Экипаж Ф. Алонсо/К. Накадзима/С. Буэми оказался лучшим. Пилоты не допускали серьезных ошибок, а автомобиль продемонстрировал надежность и скорость. В итоге, лидеры оторвались за 24 часа гоночного марафона от ближайших преследователей на 2 круга.
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Зато другой российской команде - G-Drive Racing – повезло намного больше. В классе LMP2 победу одержал ее экипаж Р. Русинов/Ж.-Э. Вернь/А. Пиццитола. Их отрыв от абсолютного лидера гонки команды Toyota составил всего 19 кругов, что с учетом разницы в классах не так уж много. Второй в LMP2 стала команда Signatech Alpine Matmut (Н. Ляпьер/П. Тирье/А. Негран), третьей – Graff-SO24 (В. Капиллап/Т. Гоменди/Дж. Хирши).
В категории GTE Pro первые два места безоговорочно достались Porsche, что стало еще одним подарком к 70-летию немецкой компании. Также Porsche вышла победителем в классе GTE Am, вырвав победу у двух экипажей Ferrari.
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
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