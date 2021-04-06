Итоги марта 2021 года: наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте
Фото: topspeedcars.net
Тройка лидеров
При этом коммерческие показатели первой тройки, состав которой не меняется вот уже несколько лет к ряду, чуть лучше среднестатистических. Лидер рейтинга – «АвтоВАЗ» - реализовал в марте 33 779 ед., или +3% к аналогичному показателю прошлого года. Причем, сразу две модели Lada – Granta (12 686 ед.) и Vesta (8 779 ед.) обосновались на самых верхних строчках ТОП-30.
«Выстрелила» Niva, та, что теперь именуется Niva Legend. Дилеры «АвтоВАЗа» ударно поработали в марте, в результате чего отгрузили потребителям 6 016 внедорожников – это в итоговом мартовском списке почетное 5 место.
«Корейцы» в лице Kia и Hyundai традиционно следуют за отечественным автогигантом, хоть и проигрывают ему по всем статьям. Компания Kia закончила март 2021-го с ростом 1% (20 057 ед.), а ее бюджетник Rio хоть и продавался в минувшем месяце чуть слабее, чем год назад (8 102 ед. против 8 274 ед.), однако сумел удержать за собой 3 место среди всех моделей, официально представленных в нашей стране.
Hyundai может гордиться за Creta – продажи компактного кроссовера достигли уровня 6 946 ед. – это на 143 ед. больше показателя марта 2020 года и 4 место в ТОП-30. Сам же бренд «отбарабанил» март с результатом 15 332 ед., что на 3% слабее уровня годичной давности.
Что в первой десятке?
А здесь есть интересные подвижки. Впервые за долгие годы в десятку сильнейших ворвался китайский бренд. Если в январе и феврале Haval топтался на 12-й и 11-й позициях, то, увеличив свои продажи, по сравнению с мартом 2020 года на солидные 77%, автопроизводитель из Поднебесной сумел найти покупателей на 2 833 новых автомобиля и, следовательно, закрепиться на 10-й строчке рейтинга.
Рокировка произошла с японской Mazda, которая закончила март 2021-го с результатом 2 689 ед., что на 26% хуже прошлогоднего успеха.
Из тех, кто все же попал в первую десятку, самый отрицательный показатель у Nissan. Дилерский корпус, работающий под знаменами этой компании, напродавал в минувшем месяце машин на 25% меньше, чем год назад (5 705 ед. против 7 562 ед.). С 18-процентным «минусом» закончила первый весенний месяц этого года Toyota (10 278 ед. и 5 место), 15-процентная «осечка» замечена в деятельности Renault (11 659 ед. и 4 место). Чехи «нашкодили» на 9 737 новых автомобилей (-1% и 6 место), родной ГАЗ обосновался на 9 месте с результатом 4 521 ед. (-4%).
Фото: Focus.de
Премиум
О полной и максимально правдивой картине в этом уважаемом секторе говорить не приходится, потому как в отчете АЕБ отсутствуют данные по таким маркам, как Mercedes-Benz и BMW. Именно они, напомним, делают погоду в сегменте очень хороших и дорогих машин.
В отсутствии сведений от этой «немецкой парочки» резонно упомянуть об успехах Lexus и Audi. Японская компания реализовала в прошлом месяце 2 491 новый автомобиль – это на 11% к АППГ. «Четыре кольца», наоборот, закончили март с 6-процентным минусом, однако на фоне января и февраля сего года мартовский показатель в 1 625 ед. можно расценивать как рекордный.
Volvo (798 проданных а/м, +2%), Porsche (703 ед., -11%), Land Rover (633 ед., -29%), Cadillac (302 ед., +67%) не сумели выбраться из заветной тысячи и потому довольствовались местами в нижней части ТОП-30.
Китайский сектор
Про Haval мы уже сказали, добавить нечего. Следом держались Chery (2 398 ед.) и Geely (1 732 ед.), и это, признаемся, не откровение – данное распределение позиций наблюдается последние месяцы.
Бренд Changan, удачно переформатировавший свое позиционирование в России после прихода новой команды менеджеров в 2019-м, демонстрировал на протяжении определенного количества времени положительную динамику. Однако в марте произошел маленький срыв – компания реализовала на 15% машин меньше, по сравнению с мартом прошлого года (485 ед. против 573 ед.).
При этом неплохо (+60%) добавили ребята из FAW, вот только количественные показатели пока что слабенькие – 240 новых автомобилей за тридцать один день марта 2021-го. Некогда гремевший в России Lifan продолжает сдувать паруса, ибо результат в 76 проданных машин вряд ли можно назвать устраивающим его дилеров. GAC продал 68 отнюдь не дешевых внедорожников и, видимо, рад даже этой цифре, потому как сравнить ее не с чем (данных за март 2020 года АЕБ не предоставил).
Комментарий эксперта
Комментируя итоги прошлого месяца, д-р Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, заявил: «Март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как придется сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса».
По мнению Томаса Штэрцеля, «в целом ситуация на рынке не вызывает удивления - покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Не помогает рынку и неопределенность с повышением утилизационного сбора. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте».
- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 495 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 265 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 740 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 365 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 195 000 РKIA Rio 2003 в Москве
- 580 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 450 000 РKIA Rio 2015 в Москве
- 637 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 785 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
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