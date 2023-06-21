Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»

Ранее мы писали Возить грузы автотранспортом сегодня эффективнее, чем железной дорогой За последние 10 лет автомобильный транспорт превратился в эффективного конкурента транспорту железнодорожному ... Читать далее

Конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика) рассматривается как важнейшая дискуссионная площадка на Северо-Западе России, где можно обсудить актуальные вопросы развития транспорта и логистики, закладывающие основу для международного сотрудничества на пространстве Большой Евразии. В этом году участники конференции обсуждали формирование новых логистических коридоров и цепочек, развитие контейнерных перевозок, внедрение зеленых и цифровых технологий, господдержку транспортной отрасли и многое другое.

Начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на происходящие во всем мире геополитические события и ответить на вопрос, продолжает ли существовать окно через Северо-Запад в Европу. Заместитель начальника департамента информатизации ОАО «РЖД» Инесса Яковлева рассказала о готовности компании внедрять сервисы, обеспечивающие прослеживаемость перевозок и созданные на основе импортонезависимых решений.

Фото: unsplash.com

Особое внимание уделили укреплению региональной интеграции на пространстве Большого Евразийского партнерства. Как отметил генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов, мы живем в свою эпоху и не можем быть не вовлечены в актуальные политико-экономические процессы.

Все участники конференции подчеркнули, что санкции и новые глобальные вызовы внесли большие изменения в работу транспортных коридоров. «Логистическая карта большой Евразии – это сейчас очень серьезный вопрос, и наш регион принимает участие в формировании этой карты относительно логистических коридоров в Азию», – отметил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре Роман Мирошин.

За последние годы существенно расширилась тематика конференции. Сейчас здесь рассматривают не только вопросы, посвященные развитию транспорта Северо-Западного региона России, но и транспортному взаимодействию на пространстве Большой Евразии в целом, включая развитие евроазиатских транспортных коридоров.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах