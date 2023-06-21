Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
Начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на происходящие во всем мире геополитические события и ответить на вопрос, продолжает ли существовать окно через Северо-Запад в Европу. Заместитель начальника департамента информатизации ОАО «РЖД» Инесса Яковлева рассказала о готовности компании внедрять сервисы, обеспечивающие прослеживаемость перевозок и созданные на основе импортонезависимых решений.
Особое внимание уделили укреплению региональной интеграции на пространстве Большого Евразийского партнерства. Как отметил генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов, мы живем в свою эпоху и не можем быть не вовлечены в актуальные политико-экономические процессы.
Все участники конференции подчеркнули, что санкции и новые глобальные вызовы внесли большие изменения в работу транспортных коридоров. «Логистическая карта большой Евразии – это сейчас очень серьезный вопрос, и наш регион принимает участие в формировании этой карты относительно логистических коридоров в Азию», – отметил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре Роман Мирошин.
За последние годы существенно расширилась тематика конференции. Сейчас здесь рассматривают не только вопросы, посвященные развитию транспорта Северо-Западного региона России, но и транспортному взаимодействию на пространстве Большой Евразии в целом, включая развитие евроазиатских транспортных коридоров.
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Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
20.06.2023, 12:16
В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее
-
20.06.2023, 09:00
С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Уникальную коллекцию автомобилей Ferrari, обнаруженную в разрушенном ураганом амбаре, продадут с аукциона RM Sotheby's. Собрание насчитывает 20 машин, каждая из которых имеет свою удивительную историю.Читать далее
-
19.06.2023, 11:27
Новосибирский полицейский приехал в отпуск в Петербург и сбил на самокате ребенка: инцидент попал на видео
Сотрудник полиции из Новосибирской области приехал в отпуск в Санкт-Петербург. Теплым субботним вечером он решил покататься в Колпино на самокате и на площадке с фонтанами сбил 9-летнего мальчика.Читать далее
-
19.06.2023, 09:00
5 самых дорогих автомобилей 2023 года
Пока простые обыватели жалуются на рост цен на новые автомобили, состоятельные автолюбители готовы выложить миллионы долларов за ту или иную раритетную модель, выпущенную ограниченным тиражом.Читать далее
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