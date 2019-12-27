27 декабря 2019, 13:16
Итоги продаж автомобилей в Петербурге
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С января по ноябрь 2019 года петербургские дилеры реализовали без малого 139 тысяч новых легковых автомобилей или на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За титул бестселлера года борьба развернулась между седаном Hyundai Solaris и кроссовером Hyundai Creta.
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Среди марок изменений в первой тройке не произошло. Первое место по итогам 11 месяцев по-прежнему занимает Kia с результатом 19 тыс. проданных автомобилей (+10%). При этом в ноябре продажи марки рухнули сразу на 15%. На второй строчке в «общем зачете» идет Hyundai (17, тыс. экз., -4%). В ноябре этого года марке удалось продать на 12% машин большем, чем в ноябре 2018-го.
Отечественная Lada демонстрировала положительную динамику как по итогам 11 месяцев, так и в ноябре – плюс 8% и 9% соответственно. Замыкают пятерку лидеров Renault (11,7 тыс. экз., +3%) и Volkswagen (10,3 тыс. экз., -2%). Среди конкретных моделей бессменного лидера Hyundai Solaris все активнее теснит Hyundai Creta. Сейчас их разделяет всего 23 автомобиля.
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