Итоги продаж ноября: лидеры в «минусе», китайцы в росте
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Фото из открытых источников
При этом отрыв «АвтоВАЗа» от корейской компании существенный: 31 217 реализованных машин против 19 612 ед. Идущий на после них Hyundai продемонстрировал +3%, однако 16 314 проданных автомобилей хватило только для того, чтобы, как и прежде, остаться на 3 месте.
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Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Из ТОП-30 самый крутой рост у китайского бренда Changan (+1477). И пусть в количественном отношении это всего лишь 473 автомобиля и 29 «общекомандное» место, показатель компании восхищает. Еще недавно Changan продавал в России скромные десятки машин, но с приходом нового менеджмента бренд ежемесячно демонстрирует поступательное движение вверх.
Ребята, запустившие в этом году собственное сборочное производство под Тулой, реализовали в минувшем месяце 1476 новых кроссоверов. Это +221% к АППГ и 19 место. За спиной Haval уже Volvo, Suzuki, Land Rover, Subaru и ряд других серьезных автопроизводителей, которые еще вчера стояли в «топе» выше Haval.
Ноябрьский лидер «премиума» - BMW. Концерн из Баварии отчитался о 3850 отгруженных покупателям новых машин – это ровно на 100 автомобилей больше показателя извечного конкурента Mercedes-Benz. Притом что и тот, и другой бренды закончили месяц в «плюсе» (+18% и +20% соответственно). У «Мерса», кстати, подкачала коммерческая линейка -72%, и всего 128 машин.
Конкретно по моделям
Модельный расклад, если так можно выразиться, стандартный. Лидер все тот же – Lada Granta. В ее активе 12574 ед. – это на 750 машин меньше показателя ноября прошлого года. «Минус» и у Lada Vesta, идущей следом (8703 ед.; - 1203 автомобиля). Потери и в стане Kia Rio (3 место). Россияне нашли средства и желание на 7733 новых автомобиля, равно как годом ранее аппетиты были больше на 803 ед.
В ТОП-25 мы видим 5 моделей Lada (к лидерам добавим Largus, 4x4 и XRay), 4 модели Renault (Duster, Logan. Sandero, Arkana), 3 автомобиля Hyundai (Creta, Solaris, Tucson), а также 3 Skoda (Octavia, Rapid, Kodiaq). Причем, «октавия» на сей раз оказалась чуть успешнее «младшего брата» - ее отрыв от Rapid составил 90 автомобилей.
Общегодовые данные продаж новых автомашин в России будут озвучены уже после новогодних каникул.
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