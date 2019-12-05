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5 декабря 2019, 19:34

Итоги продаж ноября: лидеры в «минусе», китайцы в росте

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Фото пользователя 110km.ru
Занимающие первые две строчки в российских продажах бренды Lada и Kia закончили ноябрь 2019 года с одинаковым показателем -7%. Это чуть выше общерыночного спада, который, согласно данным АЕБ, составил 6,4%.
Итоги продаж ноября лидеры в минусе китайцы в росте

Фото из открытых источников

При этом отрыв «АвтоВАЗа» от корейской компании существенный: 31 217 реализованных машин против 19 612 ед. Идущий на после них Hyundai продемонстрировал +3%, однако 16 314 проданных автомобилей хватило только для того, чтобы, как и прежде, остаться на 3 месте.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Из ТОП-30 самый крутой рост у китайского бренда Changan (+1477). И пусть в количественном отношении это всего лишь 473 автомобиля и 29 «общекомандное» место, показатель компании восхищает. Еще недавно Changan продавал в России скромные десятки машин, но с приходом нового менеджмента бренд ежемесячно демонстрирует поступательное движение вверх.

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 444 900 до 659 800 Р
Еще немного - и под натиском Changan падут такие именитые земляки, как Chery (607 автомобилей в ноябре и +100%) и Geely (890 ед. и +126%). А там уже рукой подать до лидера китайской гонки - Haval, который также прогрессирует от месяца к месяцу.

Ребята, запустившие в этом году собственное сборочное производство под Тулой, реализовали в минувшем месяце 1476 новых кроссоверов. Это +221% к АППГ и 19 место. За спиной Haval уже Volvo, Suzuki, Land Rover, Subaru и ряд других серьезных автопроизводителей, которые еще вчера стояли в «топе» выше Haval.

Ноябрьский лидер «премиума» - BMW. Концерн из Баварии отчитался о 3850 отгруженных покупателям новых машин – это ровно на 100 автомобилей больше показателя извечного конкурента Mercedes-Benz. Притом что и тот, и другой бренды закончили месяц в «плюсе» (+18% и +20% соответственно). У «Мерса», кстати, подкачала коммерческая линейка -72%, и всего 128 машин.

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 586 000 до 866 000 Р
В первой десятке преимущественно отрицательные показатели. Так, у Renault -5%, у Volkswagen -10%, у Toyota -12%, у Mitsubishi -7%, у Nissan – 32%. На их фоне выигрышно выглядит Skoda – у чехов +11% и 9050 проданных автомобилей (6 место).

Конкретно по моделям

Модельный расклад, если так можно выразиться, стандартный. Лидер все тот же – Lada Granta. В ее активе 12574 ед. – это на 750 машин меньше показателя ноября прошлого года. «Минус» и у Lada Vesta, идущей следом (8703 ед.; - 1203 автомобиля). Потери и в стане Kia Rio (3 место). Россияне нашли средства и желание на 7733 новых автомобиля, равно как годом ранее аппетиты были больше на 803 ед.

В ТОП-25 мы видим 5 моделей Lada (к лидерам добавим Largus, 4x4 и XRay), 4 модели Renault (Duster, Logan. Sandero, Arkana), 3 автомобиля Hyundai (Creta, Solaris, Tucson), а также 3 Skoda (Octavia, Rapid, Kodiaq). Причем, «октавия» на сей раз оказалась чуть успешнее «младшего брата» - ее отрыв от Rapid составил 90 автомобилей.

Общегодовые данные продаж новых автомашин в России будут озвучены уже после новогодних каникул.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Итоги продаж ноября: лидеры в «минусе», китайцы в росте
При этом отрыв «АвтоВАЗа» от корейской компании существенный: 31 217 реализованных машин против 19 612 ед. Идущий на после них Hyundai продемонстрировал +3%, однако 16 314 проданных автомобилей хватило только для того, чтобы, как и прежде, остаться на 3 месте. {{person_63_Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре}}Из ТОП-30 самый крутой рост у китайского бренда Changan (+1477). И пусть в количественном отношении это всего лишь 473 автомобиля и 29 «общекомандное» место, показатель компании восхищает. Еще недавно Changan продавал в России скромные десятки машин, но с приходом нового менеджмента бренд ежемесячно демонстрирует поступательное движение вверх. {{model_v2_no_show_3014}} Еще немного - и под натиском Changan падут такие именитые земляки, как Chery (607 автомобилей в ноябре и +100%) и Geely (890 ед. и +126%). А там уже рукой подать до лидера китайской гонки - Haval, который также прогрессирует от месяца к месяцу. Ребята, запустившие в этом году собственное сборочное производство под Тулой, реализовали в минувшем месяце 1476 новых кроссоверов. Это +221% к АППГ и 19 место. За спиной Haval уже Volvo, Suzuki, Land Rover, Subaru и ряд других серьезных автопроизводителей, которые еще вчера стояли в «топе» выше Haval.Ноябрьский лидер «премиума» - BMW. Концерн из Баварии отчитался о 3850 отгруженных покупателям новых машин – это ровно на 100 автомобилей больше показателя извечного конкурента Mercedes-Benz. Притом что и тот, и другой бренды закончили месяц в «плюсе» (+18% и +20% соответственно). У «Мерса», кстати, подкачала коммерческая линейка -72%, и всего 128 машин. {{model_v2_no_show_6176}} В первой десятке преимущественно отрицательные показатели. Так, у Renault -5%, у Volkswagen -10%, у Toyota -12%, у Mitsubishi -7%, у Nissan – 32%. На их фоне выигрышно выглядит Skoda – у чехов +11% и 9050 проданных автомобилей (6 место).Конкретно по моделям Модельный расклад, если так можно выразиться, стандартный. Лидер все тот же – Lada Granta. В ее активе 12574 ед. – это на 750 машин меньше показателя ноября прошлого года. «Минус» и у Lada Vesta, идущей следом (8703 ед.; - 1203 автомобиля). Потери и в стане Kia Rio (3 место). Россияне нашли средства и желание на 7733 новых автомобиля, равно как годом ранее аппетиты были больше на 803 ед. В ТОП-25 мы видим 5 моделей Lada (к лидерам добавим Largus, 4x4 и XRay), 4 модели Renault (Duster, Logan. Sandero, Arkana), 3 автомобиля Hyundai (Creta, Solaris, Tucson), а также 3 Skoda (Octavia, Rapid, Kodiaq). Причем, «октавия» на сей раз оказалась чуть успешнее «младшего брата» - ее отрыв от Rapid составил 90 автомобилей. Общегодовые данные продаж новых автомашин в России будут озвучены уже после новогодних каникул.
2019-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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