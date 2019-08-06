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6 августа 2019, 17:27

Итоги продаж в июле: оптимизма все меньше

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Российскому автомобильному рынку никак не удается изменить отрицательный курс, который, увы, продолжается с апреля текущего года. Только что озвученные Комитетом автопроизводителей АЕБ данные вновь демонстрируют снижение продаж новых автомобилей в стране.
Итоги продаж в июле оптимизма все меньше

фото пользователя 110km

Согласно свежей информации, в июле 2019-го усилиями всех официальных дилеров РФ реализовано 139 968 автомобилей, что на 2,4 % ниже показателя июля прошлого года. Данный результат, кстати, хуже июньского (2019) трудового месяца.

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И это печалит экспертов. Ларс Химмер, заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, следующим образом прокомментировал статистику: «За 7 месяцев текущего года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4 %, по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся».

Тройка лидеров не меняется уже долгое время. На сей раз фаворит гонки – «АвтоВАЗ» - остался, что называется, при своих: 29486 реализованных машин против 29389 шт. в июле 2018-го. Две его модели – Granta (10652 шт.) и Vesta (8937 ед.) возглавляют список наиболее востребованных автомобилей в России. При этом «Гранта» добавила в своих продажах целые 40% - отличный ответ тем, кто уже долгое время хоронит тольяттинскую малолитражку.

Корейским ребятам, имеющим сборочные производства на территории нашей страны, все еще не по зубам успехи «Лады». Следующая вторым номером Kia закончила июль с результатом 18811 ед. (+2%), на третьей позиции - Hyundai (13849 ед., -4%).

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В первой десятке наибольший «минус» продемонстрировал Nissan (-33%), что при любом раскладе позволило японскому бренду, также собирающему свои кроссоверы в России, остаться на том же 9 месте, что и в июне. В наибольшем «плюсе» (12%) минувший месяц закончили Renault (11765 ед., 4 строчка рейтинга) и Mercedes-Benz (10 место), причем, немецкая компания сумела обойти своего главного конкурента BMW, вернув лидерство в сегменте премиальных машин.

Сдвинулась с мертвой точки Audi. Компания демонстрирует рост продаж второй месяц продаж. И пускай нынешний результат дал всего 1-процентный рост, сам факт движения вверх не может не радовать.

Интересная картина складывается в секторе китайских автопроизводителей. Многолетний лидер – Lifan все никак не выберется из ямы, в которой пребывает весь текущий год (-75%). Свято место, как известно, пусто не бывает, и на некогда теплом «лифановском» троне месяц от месяца размещаются то один бренд из Поднебесной, то другой.

Если, скажем, в июне компании Geely хватило 944 проданных автомобиля, чтобы слыть фаворитом среди земляков, то в июле с показателем 790 шт. она смогла лишь завоевать 2 место. Лидером стал прогрессирующий Haval. Результат бренда – 1180 автомобилей, и это гигантский рост в 356%.


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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
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Итоги продаж в июле: оптимизма все меньше
Согласно свежей информации, в июле 2019-го усилиями всех официальных дилеров РФ реализовано 139 968 автомобилей, что на 2,4 % ниже показателя июля прошлого года. Данный результат, кстати, хуже июньского (2019) трудового месяца. {{material_127165}} И это печалит экспертов. Ларс Химмер, заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, следующим образом прокомментировал статистику: «За 7 месяцев текущего года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4 %, по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся».Тройка лидеров не меняется уже долгое время. На сей раз фаворит гонки – «АвтоВАЗ» - остался, что называется, при своих: 29486 реализованных машин против 29389 шт. в июле 2018-го. Две его модели – Granta (10652 шт.) и Vesta (8937 ед.) возглавляют список наиболее востребованных автомобилей в России. При этом «Гранта» добавила в своих продажах целые 40% - отличный ответ тем, кто уже долгое время хоронит тольяттинскую малолитражку. Корейским ребятам, имеющим сборочные производства на территории нашей страны, все еще не по зубам успехи «Лады». Следующая вторым номером Kia закончила июль с результатом 18811 ед. (+2%), на третьей позиции - Hyundai (13849 ед., -4%). {{material_127159}} В первой десятке наибольший «минус» продемонстрировал Nissan (-33%), что при любом раскладе позволило японскому бренду, также собирающему свои кроссоверы в России, остаться на том же 9 месте, что и в июне. В наибольшем «плюсе» (12%) минувший месяц закончили Renault (11765 ед., 4 строчка рейтинга) и Mercedes-Benz (10 место), причем, немецкая компания сумела обойти своего главного конкурента BMW, вернув лидерство в сегменте премиальных машин.Сдвинулась с мертвой точки Audi. Компания демонстрирует рост продаж второй месяц продаж. И пускай нынешний результат дал всего 1-процентный рост, сам факт движения вверх не может не радовать. Интересная картина складывается в секторе китайских автопроизводителей. Многолетний лидер – Lifan все никак не выберется из ямы, в которой пребывает весь текущий год (-75%). Свято место, как известно, пусто не бывает, и на некогда теплом «лифановском» троне месяц от месяца размещаются то один бренд из Поднебесной, то другой. Если, скажем, в июне компании Geely хватило 944 проданных автомобиля, чтобы слыть фаворитом среди земляков, то в июле с показателем 790 шт. она смогла лишь завоевать 2 место. Лидером стал прогрессирующий Haval. Результат бренда – 1180 автомобилей, и это гигантский рост в 356%.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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