5 июня 2019, 17:15
Итоги пятой Connected Car Conference
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В конце мая в Москве прошла пятая конференция, посвященная развитию подключенных технологий в автомобильной отрасли. В центре внимания нынешней Connected Car Conference оказались разработки АО «ГЛОНАСС», прогнозы от Deloitte, подходы Tesla, обзоры от «Сколково».
Пятая Connected Car Conference, организованная компанией Smile-Expo, собрала профильных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Алматы, Тольятти и других городов. Участие в мероприятии приняли представители компаний «КамАЗ», «Тойота Банк», «Форт-Телеком», «АвтоВАЗ», LG Electronics Russia, «БМВ Русланд Трейдинг», «Генеральные Мобильные Технологии», СТМ, АО «Лаборатория Касперского», «Метеорологические решения», «Рено Россия», Rohde & Schwarz, «СТКроун Термо», Visa Inc., «Фарватер» и многих других.
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23 мая 2019 года в Москве пройдет пятая Connected Car Conference, посвященная сотрудничеству между участниками ...Читать далее
Игорь Антаров, управляющий партнер в Moscow Tesla Club, рассказал о специфике развития беспилотного электротранспорта на примере Tesla. Павел Бунин, директор по развитию страховой телематики в АО «ГЛОНАСС», объяснил, как через автоматизированную информационную систему РСА и инфраструктуру системы «ЭРА-ГЛОНАСС» страховые компании смогут получать данные, восстанавливать картину ДТП и разрешать правовые споры между участниками мелких дорожных аварий.
Доклад Татьяны Кофановой, руководителя группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности в России и странах СНГ в компании «Делойт Консалтинг», был посвящен цепочкам создания стоимости в автопроме и какими они будут к 2025 году. О причинах популярности шеринга самокатов и грузовых электровелосипедов в России порассуждали сооснователь Samocat Sharing Денис Медведев и генеральный директор Конструкторского бюро им. Теслы Денис Неталиев.
Отдельная панельная дискуссия была посвящена проблемам обмена данными в цифровых технологиях на транспорте. Ее модератором выступила Антонина Левашенко, директор Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ. Затрагивались актуальные в будущем вопросы: кто несет ответственность за ошибки автомобиля с искусственным интеллектом (AI); как разработать правовые нормы для развития цифровых технологий в транспортной сфере; какие персональные данные используются при вождении беспилотного автомобиля и многие другие.
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