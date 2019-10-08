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8 октября 2019, 19:42

Итоги сентября: продажи стабилизировались

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Ситуация на отечественном авторынке близка к стабильности. Самые трудные летние месяцы позади. Появляется призрачный шанс, что по мере приближения конца года продажи будут расти, по крайней мере, в абсолютных цифрах.
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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем ...
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Удастся ли объемам продаж конца 2019 года приблизиться к прошлогодним показателям, покажет время. В конце 2018 года покупательский спрос подстегивало грядущее с 1 января увеличение ставки НДС с 18 до 20%. Сейчас одним из драйверов роста может стать повышение ставки утилизационного сбора. Пока по итогам сентября продажи вышли «в ноль». В сентябре 2019 года в России было продано 157 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а в сентябре 2018 года - 157 371 автомобиль. Разница в 242 машины лежит в границах статистической погрешности.

Если присмотреться к итогам нынешнего сентября внимательнее, то некоторые марки и модели демонстрировали солидный рост, другие – стремительное падение. Одним из триумфаторов сентября стал Renault Logan, продажи которого выросли по сравнению с сентябрем прошлого года почти в 3 раза (+178,9%). На французском седане остановили свой выбор 3 177 покупателей. Это позволило ему войти в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке. По итогам 9 месяцев Logan пока 12-ый.

Из ТОП-25 стоит также отметить хорошую динамику Nissan Qashqai (3 111 экз., +31,3%), Kia Sportage (3 063 экз., +24,6%) и Mazda CX-5 (2 349 экз., +24,5%). С «минусом» сентябрь завершили Renault Duster (3 137 экз., -17%), Skoda Rapid (2 918 экз., -9%) и Toyota Camry (2 974 экз., -8,2%). Продолжают снижаться продажи Lada Xray (2 670 экз., -10,3%).
 
Среди китайских брендов первое место вновь занял Haval с внушительным ростом в 452% (1 175 экз.). Положительную динамику демонстрируют также Geely (803 экз., +122%), Chery (602 экз., +39%) и Changan (309 экз., +118%). Продажи Lifan, напротив, падают. Дилерам удалось реализовать всего 234 автомобиля против 1,3 тыс. машин в сентябре 2018 года.

В сегменте премиальных марок тоже все непросто. Растут BMW (3 546 экз., +9%), Mercedes-Benz (+3 786 экз., +16%), Lexus (2 275 экз., +20%) и Porsche (578 экз., +20%). Падают Land Rover (699 экз., -22%), Infiniti (338 экз., -45%) и Audi (1 415 экз., -4%).

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Отзывы по теме
АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta с «роботом»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiypagin
Безопасность Renault Arkana проверили на краш-тесте
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiypagin
«Рот-Устройство-Рот»: давно ли вы проверяли содержимое своей автоаптечки?
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
dmitriiypagin
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Итоги сентября: продажи стабилизировались
{{material_127730}}Удастся ли объемам продаж конца 2019 года приблизиться к прошлогодним показателям, покажет время. В конце 2018 года покупательский спрос подстегивало грядущее с 1 января увеличение ставки НДС с 18 до 20%. Сейчас одним из драйверов роста может стать повышение ставки утилизационного сбора. Пока по итогам сентября продажи вышли «в ноль». В сентябре 2019 года в России было продано 157 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а в сентябре 2018 года - 157 371 автомобиль. Разница в 242 машины лежит в границах статистической погрешности.Если присмотреться к итогам нынешнего сентября внимательнее, то некоторые марки и модели демонстрировали солидный рост, другие – стремительное падение. Одним из триумфаторов сентября стал Renault Logan, продажи которого выросли по сравнению с сентябрем прошлого года почти в 3 раза (+178,9%). На французском седане остановили свой выбор 3 177 покупателей. Это позволило ему войти в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке. По итогам 9 месяцев Logan пока 12-ый.Из ТОП-25 стоит также отметить хорошую динамику Nissan Qashqai (3 111 экз., +31,3%), Kia Sportage (3 063 экз., +24,6%) и Mazda CX-5 (2 349 экз., +24,5%). С «минусом» сентябрь завершили Renault Duster (3 137 экз., -17%), Skoda Rapid (2 918 экз., -9%) и Toyota Camry (2 974 экз., -8,2%). Продолжают снижаться продажи Lada Xray (2 670 экз., -10,3%). Среди китайских брендов первое место вновь занял Haval с внушительным ростом в 452% (1 175 экз.). Положительную динамику демонстрируют также Geely (803 экз., +122%), Chery (602 экз., +39%) и Changan (309 экз., +118%). Продажи Lifan, напротив, падают. Дилерам удалось реализовать всего 234 автомобиля против 1,3 тыс. машин в сентябре 2018 года.В сегменте премиальных марок тоже все непросто. Растут BMW (3 546 экз., +9%), Mercedes-Benz (+3 786 экз., +16%), Lexus (2 275 экз., +20%) и Porsche (578 экз., +20%). Падают Land Rover (699 экз., -22%), Infiniti (338 экз., -45%) и Audi (1 415 экз., -4%).
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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