8 октября 2019, 19:42
Итоги сентября: продажи стабилизировались
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Ситуация на отечественном авторынке близка к стабильности. Самые трудные летние месяцы позади. Появляется призрачный шанс, что по мере приближения конца года продажи будут расти, по крайней мере, в абсолютных цифрах.
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В сентябре российские дилеры Lada реализовали 31,5 тыс. автомобилей. Это на 1,1% больше по сравнению с сентябрем ...Читать далее
Если присмотреться к итогам нынешнего сентября внимательнее, то некоторые марки и модели демонстрировали солидный рост, другие – стремительное падение. Одним из триумфаторов сентября стал Renault Logan, продажи которого выросли по сравнению с сентябрем прошлого года почти в 3 раза (+178,9%). На французском седане остановили свой выбор 3 177 покупателей. Это позволило ему войти в десятку самых продаваемых моделей на российском рынке. По итогам 9 месяцев Logan пока 12-ый.
Из ТОП-25 стоит также отметить хорошую динамику Nissan Qashqai (3 111 экз., +31,3%), Kia Sportage (3 063 экз., +24,6%) и Mazda CX-5 (2 349 экз., +24,5%). С «минусом» сентябрь завершили Renault Duster (3 137 экз., -17%), Skoda Rapid (2 918 экз., -9%) и Toyota Camry (2 974 экз., -8,2%). Продолжают снижаться продажи Lada Xray (2 670 экз., -10,3%).
Среди китайских брендов первое место вновь занял Haval с внушительным ростом в 452% (1 175 экз.). Положительную динамику демонстрируют также Geely (803 экз., +122%), Chery (602 экз., +39%) и Changan (309 экз., +118%). Продажи Lifan, напротив, падают. Дилерам удалось реализовать всего 234 автомобиля против 1,3 тыс. машин в сентябре 2018 года.
В сегменте премиальных марок тоже все непросто. Растут BMW (3 546 экз., +9%), Mercedes-Benz (+3 786 экз., +16%), Lexus (2 275 экз., +20%) и Porsche (578 экз., +20%). Падают Land Rover (699 экз., -22%), Infiniti (338 экз., -45%) и Audi (1 415 экз., -4%).
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Комментарии пользователей
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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