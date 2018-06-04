4 июня 2018, 19:06

Итоги VIII Международного форума «Безопасность на транспорте»

С 30 мая по 01 июня в Петербурге прошел VIII Международный форум «Безопасность на транспорте». В его рамках было организовано более 20 дискуссий, конференций и встреч. По итогам форума сформирована экспертная Общественная резолюция, которая обладает мощным законотворческим потенциалом.
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Итоги VIII Международного форума «Безопасность на транспорте»
Участники форума обсудили актуальные вопросы безопасности на четырех видах транспорта: водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном. Отдельно состоялись конференции по обеспечению транспортной безопасности во время Чемпионата мира по футболу, а также информационной и пожарной безопасности на транспорте.

В финале каждого форума, по традиции, формулируется Общественная резолюция, которая не только поднимает важные вопросы в области безопасности на транспорте, но и предлагает пути их решения. 

Анатолий Выборный, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы « Этот документ обладает мощным законотворческим потенциалом. На сегодняшний день 57 инициатив, включенных в Резолюцию-2017 года, поддерживаются, реализованы или реализуются федеральными органами власти. »
Анатолий Выборный, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы

Минтранс предлагает выработать универсальные для всех видов транспорта механизмы обеспечения безопасности. Например, не исключено, что вводимые с июня 2018 года ограничения для авиадебоширов, могут распространить и на другие виды транспорта. О данной инициативе рассказал замминистра транспорта Николай Захряпин. А заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Шеврет Шайдуллин сообщил о целесообразности введения «черных списков» пассажиров, которые должны потенциально дисциплинировать граждан.

Обсудили на форуме и вопросы безопасности на транспорте в период ЧМ 2018, который начинается в России через 10 дней. Участники оценили готовности транспортной инфраструктуры российских регионов, поделились опытом и наработками в области транспортной безопасности.

По традиции, подвели итоги работы в области транспортной безопасности ряд профильных подразделений и ведомств. Зам.начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов сообщил, что в прошлом году усилиями сотрудников ведомства удалось раскрыть на 35% больше преступлений, связанных с безопасностью на транспорте. Отчитались о результатах деятельности за I квартал 2018 года и территориальные подразделения Ространснадзора по Северо-западному федеральному округу. А выставочное пространство форума было посвящено специализированной экспозиции, на которой представили образцы современного оборудования и технические средства для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Общественную резолюцию с предложениями участников, подготовленную по результатам форума, направят в Госдуму, Минтранс, МВД и другие министерства и ведомства для совершенствования законодательства и государственной политики в сфере безопасности на транспорте.
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Итоги VIII Международного форума «Безопасность на транспорте»
Участники форума обсудили актуальные вопросы безопасности на четырех видах транспорта: водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном. Отдельно состоялись конференции по обеспечению транспортной безопасности во время Чемпионата мира по футболу, а также информационной и пожарной безопасности на транспорте.В финале каждого форума, по традиции, формулируется Общественная резолюция, которая не только поднимает важные вопросы в области безопасности на транспорте, но и предлагает пути их решения. {{person_184_Этот документ обладает мощным законотворческим потенциалом. На сегодняшний день 57 инициатив, включенных в Резолюцию-2017 года, поддерживаются, реализованы или реализуются федеральными органами власти.}}Минтранс предлагает выработать универсальные для всех видов транспорта механизмы обеспечения безопасности. Например, не исключено, что вводимые с июня 2018 года ограничения для авиадебоширов, могут распространить и на другие виды транспорта. О данной инициативе рассказал замминистра транспорта Николай Захряпин. А заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Шеврет Шайдуллин сообщил о целесообразности введения «черных списков» пассажиров, которые должны потенциально дисциплинировать граждан.Обсудили на форуме и вопросы безопасности на транспорте в период ЧМ 2018, который начинается в России через 10 дней. Участники оценили готовности транспортной инфраструктуры российских регионов, поделились опытом и наработками в области транспортной безопасности.По традиции, подвели итоги работы в области транспортной безопасности ряд профильных подразделений и ведомств. Зам.начальника главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов сообщил, что в прошлом году усилиями сотрудников ведомства удалось раскрыть на 35% больше преступлений, связанных с безопасностью на транспорте. Отчитались о результатах деятельности за I квартал 2018 года и территориальные подразделения Ространснадзора по Северо-западному федеральному округу. А выставочное пространство форума было посвящено специализированной экспозиции, на которой представили образцы современного оборудования и технические средства для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.Общественную резолюцию с предложениями участников, подготовленную по результатам форума, направят в Госдуму, Минтранс, МВД и другие министерства и ведомства для совершенствования законодательства и государственной политики в сфере безопасности на транспорте.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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