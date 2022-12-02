Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest

Ранее мы писали В России могут возобновить производство моторов, разработанных 60 лет назад Бензиновые атмосферные моторы V8 прожили на конвейере Заволжского моторного завода более полувека. Их сборку ... Читать далее

За два дня работы Форума в нем приняли участие более 150 экспертов и профессионалов автомобильной отрасли: топ-менеджеры ведущих автосборочных и автокомпонентных предприятий, представители органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, профильных союзов, ассоциаций и СМИ. Деловую программу Форума AutoInvest-2022 открыло пленарное заседание «Автопром: определяя будущее в настоящем», модератором которого выступил советник Фонда Росконгресс Слава Ходько.

Лейтмотивом мероприятия стало выстраивание санкционно-устойчивого производственного сектора. Отечественный автопром переживает один из наиболее трудных периодов в своей истории, но одновременно это и время для новых возможностей. Власти Петербурга заявили о готовности идти навстречу потенциальным инвесторам из разных стран: от предоставления земельных участков, льгот и займов до субсидирования приобретения оборудования и подготовки кадров.

Фото: пресс-служба AutoInvest

Подавляющее большинство выступлений в рамках экспертной сессии «Вызовы автопрома. Перспективы и решения» и дискуссионной площадки «“Короткое замыкание” vs. “Газовая атака”» были посвящены инновационным технологиям и, прежде всего, производству электромобилей и обустройству сети электрозарядных станций.

Ранее мы писали Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota Накануне, в среду, 30 ноября, на расположенный в Шушарах завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: ... Читать далее

Участники секции «Новый облик общественного городского транспорта» обсудили перспективы транспортной отрасли Санкт‑Петербурга и переход на принципиально новые унифицированные правила транспортного обслуживания. Приоритетным направлением работы назвали качество и безопасность пассажирских перевозок. По результатам Форума AutoInvest-2022 будут сформированы практические предложения для органов государственной власти и заинтересованных организаций.

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