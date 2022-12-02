Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
Лейтмотивом мероприятия стало выстраивание санкционно-устойчивого производственного сектора. Отечественный автопром переживает один из наиболее трудных периодов в своей истории, но одновременно это и время для новых возможностей. Власти Петербурга заявили о готовности идти навстречу потенциальным инвесторам из разных стран: от предоставления земельных участков, льгот и займов до субсидирования приобретения оборудования и подготовки кадров.
Подавляющее большинство выступлений в рамках экспертной сессии «Вызовы автопрома. Перспективы и решения» и дискуссионной площадки «“Короткое замыкание” vs. “Газовая атака”» были посвящены инновационным технологиям и, прежде всего, производству электромобилей и обустройству сети электрозарядных станций.
Участники секции «Новый облик общественного городского транспорта» обсудили перспективы транспортной отрасли Санкт‑Петербурга и переход на принципиально новые унифицированные правила транспортного обслуживания. Приоритетным направлением работы назвали качество и безопасность пассажирских перевозок. По результатам Форума AutoInvest-2022 будут сформированы практические предложения для органов государственной власти и заинтересованных организаций.
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02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
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02.12.2022, 12:44
В Петербурге пассажир угнал такси и устроил смертельное ДТП
В рано утром в пятницу, 2 декабря, петербургская полиция гонялась за неадекватным водителем такси. Позже выяснилось, что за рулем Kia K5 сидел пассажир, угнавший автомобиль около пяти утра.Читать далее
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02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
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02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
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02.12.2022, 08:04
Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
В начале следующего года внедорожная линейка Toyota пополнится новым большим трехрядным кроссовером, который назовут Grand Highlander. Японский автопроизводитель говорит, что это «идеальный автомобиль для путешествий».Читать далее
-
02.12.2022, 07:39
«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу «Зверь» (The Beast). В торжественной обстановке ключи от первых грузовиков передали заказчикам.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
02.12.2022, 12:44
В Петербурге пассажир угнал такси и устроил смертельное ДТП
В рано утром в пятницу, 2 декабря, петербургская полиция гонялась за неадекватным водителем такси. Позже выяснилось, что за рулем Kia K5 сидел пассажир, угнавший автомобиль около пяти утра.Читать далее
-
02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
-
02.12.2022, 08:04
Toyota готовит новый огромный трехрядный кроссовер: дата премьеры и подробности
В начале следующего года внедорожная линейка Toyota пополнится новым большим трехрядным кроссовером, который назовут Grand Highlander. Японский автопроизводитель говорит, что это «идеальный автомобиль для путешествий».Читать далее
-
02.12.2022, 07:39
«Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla
На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу «Зверь» (The Beast). В торжественной обстановке ключи от первых грузовиков передали заказчикам.Читать далее
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