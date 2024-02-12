Итоги зимнего фестиваля «Игора Драйв»: ралли-рейд и массовая лыжная гонка
Фото: пресс-служба "Игора Драйв"
Фото: пресс-служба "Игора Драйв"
Фото: пресс-служба "Игора Драйв"
Одновременно зрители могли понаблюдать за борьбой ведущих гонщиков мира на уникальной снежно-ледовой трассе бахи «Россия – Северный Лес». На старт вышли 69 спортсменов на специально подготовленных внедорожниках и мотоциклах. Трасса стала непростым испытанием даже для самых опытных гонщиков. Интрига сохранялась до самого конца соревнований. Победитель гонки Борис Гадасин сумел оторваться от ближайшего преследователя всего на 21 секунду. Не так уж много, если учесть общую длину дистанции – 370 километров.
Помимо зрелищной гонки гости фестиваля могли понаблюдать за работой механиков в сервисной зоне, покататься на картинге, пройти курс зимнего контраварийного вождения, побывать на экскурсии по Автомузею и автодрому, попробовать свои силы в интерактивном тире. Подкрепиться можно было у полевой кухни или фуд-трака.
В ближайшее время на автодроме «Игора Драйв» состоится еще несколько ярких спортивных мероприятий: зимний кубок по картингу, любительские соревнования по автомобильному триатлону и второй этап соревнований по дрифту на ледовой трассе.
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-
12.02.2024, 07:58
Ferrari запатентовала необычное водительское сиденье. Его можно сдвигать к центру
Итальянский производитель оформил патент на уникальный механизм трансформации салона. Водительское сиденье можно сдвинуть в центральное положение вместе с рулем и педалями, как на гоночных болидах.Читать далее
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12.02.2024, 07:33
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva Sport: мощный мотор и яркий салон
В минувшие выходные на льду Жигулевского моря в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля 2024». В рамках автоспортивного праздника публике показали предсерийную версию долгожданного внедорожника Lada Niva Sport.Читать далее
-
11.02.2024, 20:57
В России отреставрировали советский междугородний автобус ЗИЛ-127. Он очень редкий
Междугородние автобусы ЗИЛ-157 выпускали в середине ХХ века. Они работали преимущественно на дальних маршрутах: возили пассажиров из Москвы в Ленинград, Симферополь, Минск, Ригу и другие крупные города СССР. До наших дней дожили всего четыре автобуса, и лишь один из них теперь на ходу.Читать далее
-
09.02.2024, 14:38
Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей
В последнее время активно обсуждаются проблемы с доступностью запчастей и ремонтопригодностью автомобилей китайских брендов. Журналисты выяснили у дилеров, как на самом деле обстоят дела.Читать далее
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09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
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