Итоги зимнего фестиваля «Игора Драйв»: ралли-рейд и массовая лыжная гонка

«Игора Драйв» уже в третий раз принимает участников всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В 2024 году ее приурочили к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. В заезде приняли участие без малого 4 000 человек, взрослые и дети, любители и профессионалы. Лыжникам предложили на выбор три трассы, проложенные по главному гоночному треку автодрома. Их протяженность составила 2, 5 и 10 километров.

Одновременно зрители могли понаблюдать за борьбой ведущих гонщиков мира на уникальной снежно-ледовой трассе бахи «Россия – Северный Лес». На старт вышли 69 спортсменов на специально подготовленных внедорожниках и мотоциклах. Трасса стала непростым испытанием даже для самых опытных гонщиков. Интрига сохранялась до самого конца соревнований. Победитель гонки Борис Гадасин сумел оторваться от ближайшего преследователя всего на 21 секунду. Не так уж много, если учесть общую длину дистанции – 370 километров.

Фото: пресс-служба "Игора Драйв"

Помимо зрелищной гонки гости фестиваля могли понаблюдать за работой механиков в сервисной зоне, покататься на картинге, пройти курс зимнего контраварийного вождения, побывать на экскурсии по Автомузею и автодрому, попробовать свои силы в интерактивном тире. Подкрепиться можно было у полевой кухни или фуд-трака.

В ближайшее время на автодроме «Игора Драйв» состоится еще несколько ярких спортивных мероприятий: зимний кубок по картингу, любительские соревнования по автомобильному триатлону и второй этап соревнований по дрифту на ледовой трассе.

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