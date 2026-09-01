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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 19:21

Iveco Daily 2020 с автоматом и дизелем: альковный автодом с пробегом 35 000 км

Iveco Daily 2020 с автоматом и дизелем: альковный автодом с пробегом 35 000 км

Почему эксперты считают Iveco Daily одним из самых автономных автодомов и что важно знать

Iveco Daily 2020 с автоматом и дизелем: альковный автодом с пробегом 35 000 км

В Уссурийске выставлен на продажу редкий альковный автодом Iveco Daily 2020 года с автоматической коробкой и дизельным мотором. Модель выделяется полной автономностью и богатым оснащением, что особенно актуально для путешествий по России и дальних маршрутов.

В Уссурийске выставлен на продажу редкий альковный автодом Iveco Daily 2020 года с автоматической коробкой и дизельным мотором. Модель выделяется полной автономностью и богатым оснащением, что особенно актуально для путешествий по России и дальних маршрутов.

На российском рынке продолжает расти интерес к транспорту, совмещающему функции комфортабельного жилья и надежного внедорожного шасси. Одним из ярких примеров такого подхода стал альковный автодом, построенный на базе Iveco Daily 2020 года. Эта модель привлекает внимание продуманной компоновкой, высоким уровнем автономности и редким для своего класса набором опций.

В основе автодома лежит шасси Iveco Daily с трехлитровым дизельным двигателем стандарта Евро 5. Особенностью силовой установки является отсутствие системы AdBlue, что упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные расходы. Мощность мотора составляет 143 л.с., агрегатируется он с автоматической коробкой передач. Привод – задний, рулевое управление расположено слева, что привычно для российских водителей. 

Фото: auto.drom.ru

Особого внимания заслуживает энергетическая система автодома. Она включает литиевую батарею емкостью 1000 А·ч и солнечную панель мощностью 400 Вт. Этого запаса достаточно для длительной автономной стоянки без подключения к внешним сетям. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены две системы кондиционирования и два независимых контура подогрева воды. В холодное время года работу двигателя и обогрев салона обеспечивает специальный предпусковой подогреватель.

Внутреннее пространство автодома адаптировано для длительных поездок и круглогодичного использования. В числе установленного оборудования: холодильник No Frost на 12 В, стиральная машина загрузкой до 3 кг, микроволновая печь Midea, а также газовая выдвижная плита. Для удобства стоянки предусмотрены пневматическая подвеска, электрические опоры с дистанционным управлением, круиз-контроль и камера кругового обзора. Внешний маркиз Fiamma шириной 3,5 метра, крепление для двух велосипедов и полноценное наружное освещение на 360° делают стоянку комфортной даже вдали от цивилизации.

Запас чистой воды хранится в баке объемом 220 литров, бак для серой воды рассчитан на 70 литров. Такие объемы позволяют нескольким людям автономно проживать в автодоме несколько дней без дозаправки. В салоне предусмотрено четыре пассажирских места с ремнями безопасности.

Специалисты отмечают, что автодома подобного уровня оснащения с пробегом до 50 000 км встречаются на российском вторичном рынке крайне редко. Отсутствие системы AdBlue, емкий аккумуляторный банк и солнечная панель делают эту модель максимально независимой от инфраструктуры кемпингов. На фоне растущего внутреннего туризма и интереса к путешествиям на колесах такие машины становятся логичным выбором для семейных экспедиций и жизни за городом.

Универсальность Iveco Daily в сочетании с продуманным жилым модулем позволяет рассматривать этот автодом не просто как средство передвижения, а как полноценное мобильное жилье, готовое к эксплуатации в любых климатических условиях. Для сравнения, интерес к универсальным транспортным средствам, таким как турэндуро, также растет - подробнее о тенденциях можно узнать в материале о современных мотоциклах на примере ROCKOT Hound 250 .

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