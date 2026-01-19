Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 18:19

Почему этот автодом способен удивить даже опытных путешественников?

Iveco Daily: полноприводный автодом с зимним пакетом и шестью спальными местами

В Москве появился уникальный автодом Iveco Daily 2025 года. Он сочетает полный привод, дизельный мотор и зимний пакет. Внутри - шесть спальных мест и продуманная техника. Такой дом на колесах нечасто встретишь на дорогах.

В столице стартовали продажи нового полноприводного автодома Iveco Daily 2025 года. Эта модель сразу обращает на себя внимание не только внешним видом, но и техническими возможностями. Автодом построен на базе проверенного шасси Iveco, оснащен дизельным двигателем объемом 3,0 литра с турбонаддувом и ступенчатой ​​восьмиавтоматической коробкой передач. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по трассе, так и по бездорожью.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание уделяется системе полного привода с блокировкой, которая позволяет не бояться сложных дорожных условий. Для российских условий предусмотрен зимний пакет: утепленные баки, автономный обогреватель Webasto мощностью 5 кВт и дополнительная теплоизоляция корпуса толщиной 46 мм. Это не только сохраняет тепло, но и защищает от уличного шума, что особенно важно в долгих поездках.

Внутри автодома пространство организовано максимально разумно. Здесь шесть полноценных спальных мест: две боковые кровати (нижняя и верхняя), опускаемая кровать по центру и трансформируемая обеденная зона с пневматическим подъемным столом. Каждый сантиметр продуман для комфорта - даже в суровых условиях путешествия.

Фото: auto.drom.ru

Кухонный блок оборудован всем необходимым: микроволновая печь, индукционная плита, розетка из нержавеющей стали, холодильник с морозильной камерой на 148 литров и уличная выдвижная газовая плита. В целях безопасности установлены сигнализаторы угарного газа и дыма, а также огнетушитель. Маркиза-тент с уличным освещением позволяет устроить пикники прямо у дома на колесах.

Санузел не входит в комплектацию: душевая кабина, туалет, водонагреватель, вытяжной вентилятор и даже стиральная машина барабанного типа на 3 кг. Водоснабжение автономное - резервуар для чистой воды на 280 литров и бак для сточных вод на 110 литров. Водяной насос обеспечивает стабильное давление в системе.

Энергетическая независимость – еще один плюс этой модели. Литиевая батарея на 800 Ач (10 кВтч), солнечная панель на 800 Вт, инвертор и зарядное устройство на 3000 Вт, а также возможность подзарядки от генератора автомобиля. Все розетки рассчитаны на 220 и 12 В, внешний кабель длиной 15 метров позволяет подключиться к стационарному источнику питания.

Безопасность на высоте: камера наружного наблюдения с датчиками движения по периметру, датчики дыма и огня, огнетушитель. Управление всеми видами осуществляется через удобный интерфейс на английском языке. Электрическая подножка, проектор на экран и фаркоп - приятные бонусы для владельца.

Упомянутые марки: Iveco
Похожие материалы Ивеко

