Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 09:15

Автодом IVECO Daily: свобода передвижения и комфорт для путешествий по России

Живи где хочешь: как автодом IVECO Daily меняет правила внутреннего туризма — шесть спальных мест и полное оснащение

Автодом IVECO Daily - это возможность отправиться в путешествие по России с максимальным комфортом. Современное оснащение, автоматическая коробка передач и мощный дизель делают поездку удобной и безопасной. В статье - подробности комплектации и советы для водителей.

IVECO Daily — это возможность получить максимум свободы и комфорта на российских дорогах. В условиях растущей популярности внутреннего туризма спрос на дома на колесах увеличивается, а требования к ним становятся строже, поэтому модель с шестью полноценными спальными местами, автоматической коробкой передач и дизельным двигателем уверенно выделяется на фоне конкурентов.

Габариты автодома составляют 5990 миллиметров в длину, 2450 в ширину и 3150 в высоту, что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на узких городских улицах. Максимальная масса в 3500 килограммов дает возможность управлять этим транспортом с обычными водительскими правами категории B, что критически важно для большинства автомобилистов. Мощность дизельного двигателя достигает 170 лошадиных сил, а задний привод в сочетании с пневматической подвеской обеспечивают плавность хода даже на разбитых участках дорог.

Внутреннее пространство автодома включает шесть спальных мест, современную мультимедийную систему, холодильник, варочную панель, микроволновую печь, полноценный санузел с душем и биотуалетом, а также наружный летний душ. Для полной независимости от внешних условий предусмотрены солнечные панели мощностью 800 ватт, аккумуляторы на 800 ампер-часов, бак чистой воды на 280 литров и бак для серой воды на 100 литров.

Встроенный генератор и Wi-Fi-роутер с безлимитным интернетом делают поездку максимально автономной. Базовая комплектация включает не только основные удобства, но и приятные мелочи: набор посуды, постельное белье, климат-контроль, два автономных отопителя и маркизу для отдыха на свежем воздухе. По запросу доступны дополнительные опции, что позволяет адаптировать автодом под индивидуальные потребности.

IVECO Daily — это выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и свободу передвижения. Такой автодом подойдет как для семейных путешествий, так и для компаний друзей, желающих исследовать новые маршруты без ограничений. Как отмечают эксперты, спрос на подобные решения продолжит расти, а современные дома на колесах становятся все более технологичными и удобными для российских реалий.

Похожие материалы Ивеко

