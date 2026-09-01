Дом, который едет с вами: как 3-литровый IVECO Daily стал идеальным экспедиционником за 6,2 млн

IVECO DAILY с модулем YOUTONG RV: автодом с дизелем 3.0 и АКПП для путешествий

Автодом IVECO DAILY 2020 года с жилым модулем YOUTONG RV выделяется сочетанием дизельного двигателя 3.0 л, автоматической коробки передач и продуманной комплектации. Такой вариант становится все более актуальным для российских путешественников, ищущих комфорт и автономность в дороге.

Автодом IVECO DAILY 2020 года с жилым модулем YOUTONG RV выделяется сочетанием дизельного двигателя 3.0 л, автоматической коробки передач и продуманной комплектации. Такой вариант становится все более актуальным для российских путешественников, ищущих комфорт и автономность в дороге.

Автодома на базе IVECO DAILY с жилым модулем YOUTONG RV становятся заметным явлением на российском рынке благодаря сочетанию надежности, комфорта и технической оснащенности. Модель 2020 года с дизельным мотором 3.0 литра и автоматической коробкой передач ориентирована на тех, кто ценит автономность и удобство в длительных поездках.

Комплектация этого автодома включает два слайдера, что значительно увеличивает внутреннее пространство. Внешние элементы, такие как маркиза, уличное освещение, автоматическая ступенька и внешний душ, делают остановки максимально комфортными. Для любителей готовить на свежем воздухе предусмотрены уличная дизельная плита и столик, а камеры уличного наблюдения добавляют уверенности в безопасности.

Фото: kung.ru

Электрооборудование заслуживает отдельного внимания: литиевые батареи на 800 Ач, солнечные панели мощностью 1000 Вт и инвертор на 3000 Вт обеспечивают длительную автономную работу без необходимости частых подключений к внешним источникам питания. Дизельное отопление позволяет поддерживать комфортную температуру даже в холодное время года, а запас воды - 220 литров чистой и 70 литров серой - рассчитан на длительные путешествия.

Внутри автодома установлены холодильник, телевизор, индукционная плита, кондиционер и микроволновая печь, что делает быт на колесах максимально приближенным к домашнему. Санузел оборудован кассетным поворотным биотуалетом, что особенно важно для длительных маршрутов.

Стоимость подержанного автодома составляет 6 200 000 рублей с доставкой до Владивостока и возможностью отправки в любой город России. Такой подход к продаже делает модель доступной для широкой аудитории, особенно на фоне растущего интереса к автотуризму и самостоятельным путешествиям.

Фото: kung.ru

Судя по комплектации и техническим характеристикам, IVECO DAILY с модулем YOUTONG RV может стать достойной альтернативой европейским и азиатским аналогам. Для сравнения, на рынке также представлены модели с похожими параметрами, однако не все из них предлагают столь продуманное сочетание автономности и комфорта. Кстати, интерес к индивидуальным транспортным средствам растет не только среди автолюбителей, но и среди поклонников мототехники - например, в материале о выборе питбайка для бездорожья и города (подробности о критериях выбора мини-мотоциклов).

IVECO DAILY с жилым модулем YOUTONG RV - это не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, который может быть интересен тем, кто ищет независимость от гостиниц и инфраструктуры. Важно учитывать, что категория C и масса 4 490 кг требуют соответствующих водительских прав. Габариты 5980×2450×2905 мм позволяют уверенно чувствовать себя на трассе и парковках, а наличие фаркопа и мотохвоста расширяет возможности для перевозки дополнительного оборудования или техники. Такой автодом может стать оптимальным решением для семейных путешествий, длительных экспедиций или работы в удаленных регионах.