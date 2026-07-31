Легенда вернулась: IVECO Strator снова в строю - что изменилось в культовом капотном тягаче?

IVECO Strator нового поколения: возвращение культового тягача с капотом в Европу

Легендарный IVECO Strator спустя почти семь лет вновь появился на европейском рынке. Премьера прошла в Нидерландах, где представили обновленный капотный тягач с современным дизайном и мощными моторами xCursor. Модель может стать неожиданной альтернативой привычным Scania и Volvo. Что изменилось и почему это событие уже обсуждают перевозчики - разбираемся в деталях.

Легендарный IVECO Strator спустя почти семь лет вновь появился на европейском рынке. Премьера прошла в Нидерландах, где представили обновленный капотный тягач с современным дизайном и мощными моторами xCursor. Модель может стать неожиданной альтернативой привычным Scania и Volvo. Что изменилось и почему это событие уже обсуждают перевозчики - разбираемся в деталях.

В Европе состоялось долгожданное возвращение IVECO Strator - капотного тягача, который за годы отсутствия успел стать настоящей легендой среди профессионалов. Новое поколение дебютировало на фестивале Truckstar в Ассене, где публика впервые увидела обновленный дизайн и технические решения, соответствующие современным требованиям рынка.

Проект Strator берет начало еще в 2006 году, когда голландский дилер CFG решил объединить шасси IVECO Stralis с длинным капотом от австралийской PowerStar. Такой необычный симбиоз быстро привлек внимание перевозчиков, а сам тягач получил статус культового. Однако в 2019 году, после выхода серии IVECO S-Way, производство Strator было фактически свернуто, и на рынке остались только эксклюзивные капотные версии Scania и Volvo.

Ситуация изменилась в 2025 году, когда компания IVECO Schouten, поглотившая CFG, взялась за возрождение Strator. Производство сохранили на исторической площадке в Борне, а к разработке внешнего вида подключили специалистов Arens Vehicle Design. Итог - современный, более аэродинамичный облик, который заметно выделяет новинку на фоне конкурентов.

Техническая часть также не осталась без внимания. Новый Strator оснащается 13-литровыми двигателями xCursor, которые доступны в трех вариантах мощности: 460, 500 и 580 л.с. Все моторы работают в паре с роботизированной коробкой передач ZF TraXon, что позволяет рассчитывать на высокую эффективность и надежность в эксплуатации. Для покупателей предложены три варианта шасси: 4×2, 6×2 с подъемной управляемой осью и 6×4, что расширяет возможности выбора под разные задачи.

Возвращение Strator может изменить расстановку сил на рынке капотных тягачей Европы. Теперь перевозчики получают не только альтернативу Scania и Volvo, но и возможность выбрать машину с уникальным сочетанием дизайна и технических характеристик. Важно отметить, что новинка полностью соответствует актуальным стандартам бренда IVECO, что может стать решающим фактором для многих компаний.

Если Вы не знали, IVECO специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники, а ее продукция широко используется по всему миру. Модель Strator всегда выделялась среди других тягачей благодаря необычному капотному исполнению, что делало ее популярной среди перевозчиков, ценящих индивидуальность и комфорт. Возвращение Strator на рынок может свидетельствовать о растущем спросе на нестандартные решения в сегменте грузовых автомобилей, а также о стремлении IVECO укрепить свои позиции в Европе.