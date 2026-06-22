Грузовик-легенда снова в деле: когда и где покажут обновлённый Iveco Strator

Iveco Strator возвращается: премьера нового поколения капотного грузовика в Европе

В июле 2026 года на Truckstar Festival в Ассене покажут долгожданный Iveco Strator 2.0. Модель с капотной компоновкой возвращается после долгого перерыва, и это событие уже вызвало ажиотаж среди перевозчиков. Почему европейский рынок ждал эту новинку, какие перемены ждут сегмент грузовиков и что известно о проекте - разбираемся в деталях.

В июле 2026 года на Truckstar Festival в Ассене покажут долгожданный Iveco Strator 2.0. Модель с капотной компоновкой возвращается после долгого перерыва, и это событие уже вызвало ажиотаж среди перевозчиков. Почему европейский рынок ждал эту новинку, какие перемены ждут сегмент грузовиков и что известно о проекте - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей и владельцев грузового транспорта новость о возвращении Iveco Strator имеет особое значение. Европейский рынок редко радует новыми капотными грузовиками, а спрос на такие машины стабильно высок среди профессионалов. Появление Strator 2.0 может стать сигналом для других производителей и изменить расстановку сил в сегменте.

Премьера нового поколения Iveco Strator состоится на Truckstar Festival 2026, который пройдет 25-26 июля на автодроме TT Circuit Assen в Нидерландах. Именно здесь, на крупнейшем европейском фестивале грузовиков, публике впервые покажут обновленную версию легендарного капотного тягача. Как сообщает Iveco Schouten, за разработку отвечает голландская компания CFG (Charles Feijts Groep) из города Борн, которая с 2007 года выпускает эксклюзивные носатые версии для Европы.

Первый Strator, построенный на базе Iveco Stralis, быстро стал культовым среди перевозчиков и любителей шоу-траков. Его узнаваемый силуэт и мощный внешний вид сделали модель желанной для автопарков и частных владельцев. После появления нового флагмана Iveco S-Way многие ждали, когда же появится обновленный Strator. Ожидание затянулось, но теперь производитель официально подтвердил премьеру.

Strator 2.0 будет построен на платформе Iveco S-Way, но большинство технических подробностей пока держатся в секрете. На опубликованном тизере грузовик скрыт под чехлом, однако по очертаниям можно предположить, что новинка получит более массивный капот и современный дизайн передней части. Это может означать не только визуальные перемены, но и улучшения в аэродинамике и комфорте для водителя.

Возвращение Strator - событие не только для поклонников марки, но и для всего рынка коммерческого транспорта. В последние годы капотные грузовики стали редкостью в Европе, однако интерес к ним не угасает. Такие проекты часто становятся предметом обсуждения на профильных форумах и выставках. К примеру, уникальные лимитированные серии, как у Bentley, вызывают ажиотаж среди коллекционеров и профессионалов, что подтверждает материал о редких моделях на автомобильном портале.

По имеющимся данным, Strator 2.0 может получить новые силовые агрегаты и расширенный набор опций для дальнобойщиков. Важно отметить, что такие машины часто заказывают под индивидуальные требования, что позволяет автопаркам выделяться на фоне конкурентов. В условиях, когда европейский рынок ужесточает экологические нормы, появление нового капотного грузовика выглядит как смелый шаг. Это может подтолкнуть других производителей к разработке собственных эксклюзивных моделей, а владельцам автопарков - задуматься о расширении ассортимента техники.