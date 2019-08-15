15 августа 2019, 14:32
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
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Китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии кроссовера Hyundai ix25 нового поколения, который в России известен под именем Creta. Автомобиль успешно прошел все необходимые согласования и готовится к отправке в салоны местных дилеров.
Hyundai ix25
Hyundai ix25
Hyundai ix25
Hyundai ix25
Hyundai ix25
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Продажи Hyundai ix25/Creta нового поколения должны начаться в Китае в ближайшее время. Если корейцы сохранят прежний график запуска новинок, то до России кроссовер доберется в 2021 году. Однако надо помнить об одном нюансе: два года назад в Китае начали продавать рестайлинговую версию Hyundai ix25, но до российского конвейера она не добралась до сих пор.
Подробностей о новом кроссовере известно немного. Автомобиль слегка прибавил в размерах: стал длиннее и шире на 10 мм, а расстояние между осями увеличилось на 20 мм. В моторной гамме для Поднебесной на смену 1,6-литровому «атмосфернику» (125 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат мощностью 115 л.с., который по предварительным данным будет работать в паре с вариатором. Сохранится версия с 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 140 л.с. и «роботом». Модификаций с полным приводом не предвидится.
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