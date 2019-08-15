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15 августа 2019, 14:32

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

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Китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии кроссовера Hyundai ix25 нового поколения, который в России известен под именем Creta. Автомобиль успешно прошел все необходимые согласования и готовится к отправке в салоны местных дилеров.
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

Hyundai ix25

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

Hyundai ix25

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

Hyundai ix25

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

Hyundai ix25

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения

Hyundai ix25

Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
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Премьера кроссовера Hyundai ix25 второго поколения – одно из самых главных для нас событий Шанхайского автосалона ...
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В апреле 2019 года Hyundai показала на Шанхайском автосалоне кроссовер Hyundai ix25 второго поколения (красный автомобиль на фото). Именно под таким индексом продается в Китае бестселлер российского рынка Hyundai Creta. Напомним, Hyundai ix25 дебютировал в Китае в 2014 году, затем сменил имя на Creta и в 2015-м вышел на индийский рынок. В 2016 году Hyundai Creta встала на конвейер петербургского завода. 

Продажи Hyundai ix25/Creta нового поколения должны начаться в Китае в ближайшее время. Если корейцы сохранят прежний график запуска новинок, то до России кроссовер доберется в 2021 году. Однако надо помнить об одном нюансе: два года назад в Китае начали продавать рестайлинговую версию Hyundai ix25, но до российского конвейера она не добралась до сих пор.

Подробностей о новом кроссовере известно немного. Автомобиль слегка прибавил в размерах: стал длиннее и шире на 10 мм, а расстояние между осями увеличилось на 20 мм. В моторной гамме для Поднебесной на смену 1,6-литровому «атмосфернику» (125 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат мощностью 115 л.с., который по предварительным данным будет работать в паре с вариатором. Сохранится версия с 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 140 л.с. и «роботом». Модификаций с полным приводом не предвидится.

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Отзывы по теме
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
Игорь
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Виталий
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Из Китая пришли официальные фото Hyundai Creta второго поколения
{{material_126294}}В апреле 2019 года Hyundai показала на Шанхайском автосалоне кроссовер Hyundai ix25 второго поколения (красный автомобиль на фото). Именно под таким индексом продается в Китае бестселлер российского рынка Hyundai Creta. Напомним, Hyundai ix25 дебютировал в Китае в 2014 году, затем сменил имя на Creta и в 2015-м вышел на индийский рынок. В 2016 году Hyundai Creta встала на конвейер петербургского завода. Продажи Hyundai ix25/Creta нового поколения должны начаться в Китае в ближайшее время. Если корейцы сохранят прежний график запуска новинок, то до России кроссовер доберется в 2021 году. Однако надо помнить об одном нюансе: два года назад в Китае начали продавать рестайлинговую версию Hyundai ix25, но до российского конвейера она не добралась до сих пор.Подробностей о новом кроссовере известно немного. Автомобиль слегка прибавил в размерах: стал длиннее и шире на 10 мм, а расстояние между осями увеличилось на 20 мм. В моторной гамме для Поднебесной на смену 1,6-литровому «атмосфернику» (125 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат мощностью 115 л.с., который по предварительным данным будет работать в паре с вариатором. Сохранится версия с 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 140 л.с. и «роботом». Модификаций с полным приводом не предвидится.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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